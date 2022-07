„Überwältigende Kräfte“: China lernt aus dem Ukraine-Krieg – Steht ein Angriff auf Taiwan bevor?

Von: Lucas Maier

Nicht nur im Osten brodelt es. Auch im Reich der Mitte scheint ein Krieg wahrscheinlich. Die CIA rechnet mit einem Angriff von China auf Taiwan.

Aspen - Russland ist nicht die einzige Großmacht mit kriegerischen Ambitionen. Im chinesischen Meer bahnt sich schon seit längerem ein Angriff auf Taiwan an. Der Chef des Auslandsgeheimdienstes der USA bekräftigte diese Einschätzung am Mittwoch (20. Juli) bei der Sicherheitskonferenz Aspen Security Forum.

Das „strategische Scheitern“ von Russland im Ukraine-Krieg würde die Führung in China „unruhig“ werden lassen, so der CIA-Chef William Burns laut AFP. Von einem gewaltsamen Vorgehen gegen Taiwan müsse in Zukunft trotzdem gerechnet werden. Davon, das China den Ukraine-Krieg als Lehrstück für das eigene strategische Vorgehen nutzt, wird bereits seit längerem ausgegangen.

Krieg mit Taiwan: China wird angreifen - Nur wann?

Die Beobachtungen im Ukraine-Krieg würden bei der Frage nach einer militärischen Aktion gegen Taiwan das „ob“ nicht infrage stellen. Es gehe viel mehr darum, „wie und wann“ China „Gewalt einsetzen wird, um Taiwan zu kontrollieren“, so der CIA-Chef William Burns.

Krieg zwischen China und Taiwan: CIA rechnet stark damit. (Archivbild) © Daniel Ceng Shou-Yi/dpa

Eine Lehre aus dem russischen Angriff auf die Ukraine dürfte sein, dass sich „schnelle, entscheidende Siege“ nur erzielen ließen, wenn „überwältigende Kräfte“ zusammengezogen würden. Dass die Wirtschaft gegen Sanktionen abgesichert sein sollte, dürfte eine zweite Lehre sein.

Anspruch von China: Taiwan wird in Peking als abtrünnige Provinz gesehen

In den Augen Chinas gilt Taiwan als abtrünnige Provinz. Erklärtes Ziel ist es, diese auf kurz oder lang „wieder“ mit dem Festland zu vereinen. China machte bisher keinen Hehl daraus, dass dafür auch Gewalt ein Mittel der Wahl sein könnte. So hatte zuletzt der Taiwan-Besuch eines US-Politikers eine Erhöhung der Militäraktionen in der Region zur Folge.

Der Überfall von Russland auf die Ukraine hat Befürchtungen geschürt, dass China ein ähnliches Vorgehen bei Taiwan planen könnte. Ob es einen Angriff der Truppen aus Peking noch in diesem Jahr geben könnte, beantwortete Burns nur zurückhaltend, wie AFP schreibt. „Uns scheint, dass die Risiken größer werden, je weiter dieses Jahrzehnt voranschreitet.“ (Lucas Maier mit AFP)