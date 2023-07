China-Strategie: Wege in die Unabhängigkeit

Von: Maximilian Arnhold

Hybrides FR-Podium (v. l.): Jonas Wolff, Gabriela Heinrich, Reinhard Bütikofer und FR-Meinungschef Andreas Schwarzkopf. © Renate Hoyer

Das FR-Friedensforum diskutiert, wie Politik und Wirtschaft mit der Volksrepublik China umgehen sollten.

Die Bahn macht einen Strich durch die Rechnung. 80 Minuten Verspätung hätte die SPD-Bundestagsabgeordnete Gabriela Heinrich zum FR-Friedensforum am Mittwochabend im Haus am Dom – das würde ihr in Chinas Schnellzügen wohl nicht passieren. Immerhin das Internet stimmt, also ist sie online zugeschaltet (aus Nürnberg), ebenso wie der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer (aus Brüssel).

„Die Risiken gegenüber China minimieren, aber wie?“, ist das Diskussionsthema; aufpassen, dass das Riesenreich der Mitte dem Westen nicht den Rang abläuft, bei der Infrastruktur und Digitalisierung. Ökonomisch sowieso, und militärisch erst recht. Ein Land, das Menschenrechte mit Füßen tritt und als möglicher Kriegstreiber in Taiwan droht. Was tun?

„China ist Partner, Konkurrent und Systemrivale“, findet die Menschenrechtspolitikerin Heinrich. Die Konkurrenz habe zugenommen. Umso mehr gelte es, gegenüber China auch die eigenen Interessen deutlich zu machen. Sprich: Raus aus der Abhängigkeit durch mehr heimische Produktion (etwa Medikamente, Halbleiter, Chips) und durch neue Partnerschaften mit afrikanischen oder lateinamerikanischen Staaten. „Hier müssen wir mehr attraktive Angebote machen.“

Ohne China geht es nicht

Friedens- und Konfliktforscher Jonas Wolff von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung gibt zu bedenken, dabei auf Augenhöhe zu begegnen – schließlich werde China gerade in Lateinamerika als neuer Player wahrgenommen, der Abhängigkeiten von Nordamerika und Europa löse. Ohne China geht’s ohnehin nicht, europäische Firmen machen bis zu 25 Prozent Umsatz mit der Volksrepublik. Die neuerliche Exportbeschränkung kritischer Rohstoffe wie Gallium und Germanium - ein Druckmittel - schadet der deutschen Wirtschaft. Aber weiter wie bisher, Menschenrechtsverbrechen etwa in der Provinz Xinjiang zum Trotz? Geht auch nicht.

„Wir müssen starke Zeichen setzen, dass die deutsche Chinapolitik nicht nach dem Gusto von BASF, Siemens und Volkswagen gemacht werden kann“, nimmt Europapolitiker Bütikofer, der auch Vorsitzender der China-Delegation des EU-Parlaments ist, die Unternehmen in die Pflicht. „Wenn VW fast die Hälfte seiner Absätze mit China macht, hat es zu viele Eier in einen Korb gelegt.“ Man könne nicht vom Konzern erwarten, das sofort zu ändern. „Aber dass der die Chinapolitik vorgibt, das kann auch nicht sein.“ Applaus im Saal.

Und die Taiwan-Frage? Auch wenn die USA mit allen Mitteln verhindern wollten, dass China weiter aufsteige, habe derzeit niemand ein Interesse daran, dass der Konflikt militärisch ausbreche, so Forscher Wolff. „Fließende diplomatische Beziehungen verhindern ungewollte Eskalation. Und globale Fragen wie Klimaschutz zwingen zu Kooperation, unabhängig von der systemischen Konkurrenz.“ Klingt so einfach. Wollen wir es hoffen.

Was denn eigentlich anders sei an der neuen China-Strategie als unter 16 Jahren Angela Merkel, fragt FR-Moderator Andreas Schwarzkopf. „Bei Frau Merkel gab es wenigstens Fragen für Journalisten“, meint Bütikofer launisch, „da hat der Bundeskanzler einen neuen Maßstab eingeführt.“ Die deutsch-chinesischen Regierungsgespräche Ende Juni, nach deren Ende keine Fragen von Medienvertreter:innen erlaubt waren, seien „ein Schmusen“ gewesen – und eine verpasste Chance, die europäische Perspektive einzubinden. Insgesamt stehe die EU-Politik aber geschlossener da, als das viele Jahre lang der Fall gewesen sei. Bütikofer fasst zusammen: „Es gibt keinen Generalnenner, um die Risiken zu minimieren.“