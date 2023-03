Sturmgewehre und Drohnenteile: China liefert im Ukraine-Krieg Militär-Ausrüstung an Russland

Von: Vincent Büssow

China hat die Beziehungen zu Russland nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs aufrechterhalten. Liefert Peking bald auch Waffen?

Peking/Moskau – Die Rolle von China im Ukraine-Krieg ist seit Beginn der Eskalation schwammig. So hat Peking, anders als der Westen, die Beziehungen zu Russland aufrechterhalten. Gleichzeitig präsentiert sich die Regierung um Xi Jinping als Friedensstifter. Nun häufen sich allerdings die Berichte darüber, dass chinesische Unternehmen Material nach Moskau schicken, das für den Kampf in der Ukraine genutzt werden kann.

Bereits im Februar hatten mehrere hochrangige US-Beamte derartiges geäußert. So sei laut Außenminister Antony Blinken bereits bekannt, dass chinesische Firmen Russland mit „nicht tödlichem“ Gerät unterstützten. Dem Wall Street Journal zufolge zählen dazu auch kommerzielle Drohnen des Herstellers DJI. Auch in China hergestellte Kopien iranischer Drohnen sind bereits in der Ukraine gesichtet worden. Aus einem neuen Bericht geht allerdings hervor, dass noch weitaus mehr geliefert wurde.

China handelt auch nach Beginn des Ukraine-Kriegs weiter mit Russland. Die USA sind wegen Waffenlieferungen besorgt. (Archivbild) © Alexander Zemlianichenko/dpa

Ukraine-Krieg: China liefert Militär-Equipment an Russland

So sollen Hersteller aus China im vergangenen Jahr 1.000 Sturmgewehre nach Russland geschickt haben, wie die US-Zeitung Politico berichtet. Außerdem sei weiteres Equipment geliefert worden sein, das für militärische Zwecke genutzt werden kann. Dazu zählen Drohnenteile und Körperpanzerungen. Diese Informationen gehen aus Handelsdaten hervor.

China im Ukraine-Krieg: Beziehung zu Russland besorgt USA

Bereits zuvor hatte CIA-Chef William Burns China davor gewarnt, Waffen an Russland für den Ukraine-Krieg zu liefern. Peking bestritt derartige Pläne bisher. Das Material, welches laut dem aktuellen Bericht versendet wurde, wurde dementsprechend anders gekennzeichnet. Die Drohnenteile und Körperpanzerungen fallen zwar unter Equipment, welches auch nichtmilitärisch genutzt werden kann. Allerdings wurden auch die Sturmgewehre laut Politico als „Zivile Jagdgewehre“ deklariert – und das, obwohl sie der Militärwaffe M16 nachempfunden wurden.

Währenddessen hat China erst vor Kurzem angekündigt, bei Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine vermitteln zu wollen. Inwieweit sich die USA angesichts der engen Zusammenarbeit zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin darauf einlassen werden, ist fraglich. (vbu mit dpa und afp)