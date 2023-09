„Tänze auf Gräbern“: Chinesin singt in zerbombter Oper von Mariupol – Ukraine fordert Erklärung

Von: Ulrike Hagen

Eine chinesische Sängerin sorgt mit einem Video für Empörung: Sie singt ein russisches Lied in der Ukraine – ausgerechnet in der zerbombten Ruine des Opernhauses von Mariupol.

Mariupol – Die chinesische Opernsängerin Wang Fan hat in der Ukraine Entsetzen ausgelöst, als sie sich dabei filmen ließ, wie sie das russische Lied „Katjuscha“ im Opernhaus von Mariupol singt, in dem letztes Jahr Hunderte von Menschen getötet wurden. Das Theater, das 600 ukrainischen Frauen und Kindern als Schutzraum diente, wurde am 16. März 2022 von russischen Streitkräften gezielt bombardiert und völlig zerstört.

Eine chinesische Sängerin sorgte mit ihrem Auftritt für Entsetzen in der Ukraine: Sie sang ein russisches Lied in der zerbombten Ruine des Opernhauses von Mariupol. © Pravda.de/Screenshot

Chinesische Opernsängerin tritt in Ruinen des Theaters von Mariupol auf – Ukraine schäumt vor Wut

Bei dem von der Chinesin gesungenen „Katjuscha“ handelt es sich ausgerechnet um ein Volkslied aus der Sowjetzeit, das die Bevölkerung dazu aufruft, ihrem Land zu dienen und es zu verteidigen. Am 7. September veröffentlichte Petro Andrjuschtschenko, Berater des im Exil lebenden Bürgermeisters von Mariupol, das Video der singenden Frau auf seinem Telegram-Kanal.

„Tänze auf Gräbern“: Chinesische Sängerin sorgt für Entsetzen in Mariupol

„Gab es schon lange keine Tänze mehr auf den Gräbern der Einwohner von Mariupol? Hier habt ihr sie“, schrieb er dazu. Andrjuschtschenko weiter: „Die Russen haben eine sogenannte ‚berühmte‘ chinesische Opernsängerin, Wang Fang, nach Mariupol gebracht – so berühmt, dass nicht einmal Google sie kennt – und sie hat das Lied ‚Katjuscha‘ inmitten der Ruinen des Schauspielhauses aufgeführt.“ Empört erklärt er, dass er hoffe, dass es „den Geistern der mehr als 600 von Russland getöteten Einwohner von Mariupol“ so gut gefallen habe, „dass sie sie für den Rest ihres Lebens mit Schrecken verfolgen werden.“

„Völliger moralischer Verfall“: Außenministeriums-Sprecher verurteilt Mariupol-Auftritt

Andrjuschtschenko forderte eine Antwort des ukrainischen Grenzdienstes und des Außenministeriums bezüglich der „illegalen“ Einreise von Staatsbürgern aus China in die von der seit dem Ukraine-Konflikt von der russischen Föderation besetzten Stadt, berichtet die Kiew Post.

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Oleg Nikolenko, der Sprecher des Außenministeriums, erklärte auf seiner Facebook-Seite: Die Aufführung des Liedes sei „ein Beispiel für völligen moralischen Verfall.“ Ihm zufolge befand sich Sängerin Wang Fang in Begleitung einer Gruppe chinesischer Blogger, die ebenfalls in Mariupol gastierten. Ihre Einreise sei illegal und verstoße gegen die ukrainischen Gesetze, fügte der Sprecher des Ministeriums hinzu.

Der fragwürdige Auftritt der Chinesin könnte ernsthafte diplomatische Folgen haben. Peking gilt als international wichtigster Partner Moskaus und hat den Angriffskrieg auf die Ukraine bisher nicht verurteilt. Sowohl Wladimir Putin als auch sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping nehmen nicht am G20-Gipfel an diesem Wochenende teil.

Ukraine fordert Peking zu Erklärung auf: „Erwarten eine Erklärung“

Nikolenko sagte, dass die Ukraine eine Äußerung Pekings fordere und betonte: „Die Ukraine respektiert die territoriale Integrität Chinas und erwartet von der chinesischen Seite eine Erklärung über den Zweck der Anwesenheit chinesischer Staatsbürger.“ Darüber hinaus werde das ukrainische Außenministerium ein Einreiseverbot für die chinesischen „Touristen“, die Mariupol illegal besucht haben, in die Wege leiten.

Anfragen der Kiew Post an die chinesische Botschaft in der Ukraine blieben bisher unbeantwortet. Auch die chinesische Regierung und die Sängerin Wang Fan haben sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert.