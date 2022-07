China kündigt Militärmanöver in Taiwanstraße an – und droht USA: „Wer mit dem Feuer spielt“

Von: Tobias Utz

Teilen

Xi Jinping, Chinas Staatschef, bei einer Ansprache. (Archivfoto) © Ju Peng / Imago Images

China reagiert auf den angekündigten Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan. Zahlreiche Kriegsschiffe blockieren am Samstag die Taiwanstraße.

Fujian/Taiwan – Die chinesische Armee hat für den kompletten Samstag (30. Juli) ein Militärmanöver in der Taiwanstraße angekündigt. Es sei zwischen 08.00 Uhr und 21.00 Uhr geplant, teilte die Armee über chinesische Staatsmedien mit. In dieser Zeit sei es strikt verboten in die Meerenge einzufahren, warnten Militärvertreter.

Bei dem Manöver soll unter anderem scharfe Munition zum Einsatz kommen, hieß. Weitere Details blieben hingegen offen. Das Militärmanöver wird als Reaktion auf den angekündigten Besuch von Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, gewertet. Der TV-Sender CNN berichtet, dass Pelosis Besuch für Anfang kommender Woche vorgesehen ist. Da sie das dritthöchste Amt der USA inne hat, könnte Pelosi mit einem Militärflugzeug nach Taiwan reisen, was die chinesische Regierung offenbar als Bedrohung wahrnimmt.

Taiwan: China droht USA

Chinas Staatschef Xi Jinping drohte US-Präsident Joe Biden bereits am Donnerstag (28. Juli) in einem Telefonat. „Wer mit dem Feuer spielt, wird sich irgendwann verbrennen. Ich hoffe, dass die US-Seite das richtig versteht“, sagte er laut übereinstimmenden Medienberichten. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, welche wieder mit dem Festland vereinigt werden soll, zur Not militärisch.

Das angekündigte Militärmanöver findet in der Formostraße, auch Taiwanstraße genannt, statt. Dabei handelt es sich um eine 180 Kilometer breite Meerenge zwischen der chinesischen Provinz Fujian und der Insel Taiwan. (tu mit dpa/AFP)