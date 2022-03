China greift nach den Salomonen

Chinas Polizei nimmt bereits Einfluss auf die Ausbildung der Royal Solomon Islands Police Force. © afp

Australien und Neuseeland warnen vor einer Militarisierung des Südpazifik

Als in den vergangenen Tagen Papiere im Internet kursierten, die zeigten, dass die Salomonen, eine Inselgruppe im Pazifik, an einem Sicherheitsabkommen mit China arbeiten, löste dies bei den westlichen Verbündeten in der Region Alarm aus.

Der Entwurf beunruhigt vor allem deswegen, da er China erlauben würde, Kriegsschiffe im Pazifik, weniger als 2000 Kilometer von der australischen Küste entfernt, zu stationieren. Australien wie auch Neuseeland äußerten sich deswegen „besorgt“. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern sagte, sie sähe einen derartigen Schritt als „eine potenzielle Militarisierung der Region“ an. Auch Australiens Außenministerin Marise Payne äußerte sich „besorgt über alle Maßnahmen, die die Stabilität und Sicherheit unserer Region untergraben“, insbesondere wenn dies die Einrichtung einer ständigen Präsenz wie einer Militärbasis zur Folge hätte.

Die Regierung in der Hauptstadt Honiara nähert sich schon seit längerem China an: So nahmen die Salomonen 2019 formelle diplomatische Beziehungen zu China auf und kappten die zu Taiwan. Wie ernst Australien die Entwicklung nimmt, zeigt sich auch darin, dass Australiens Regierungschef Scott Morrison Anfang der Woche Krisengespräche mit Vertretern aus Fidschi und Papua-Neuguinea aufnahm, um den Deal zwischen China und den Salomonen noch zu stoppen.

Doch die Salomonen zeigen bisher keine Zeichen für ein Einlenken: Am Dienstag bezeichnete der dortige Premierminister Manasseh Sogavare die Reaktionen auf die Sicherheitsverhandlungen seines Landes mit China als „sehr beleidigend“. Vor dem Parlament weigerte sich Sogavare, Einzelheiten zum Inhalt des geplanten Abkommens zu nennen. Er betonte aber, das Dokument sei „fertiggestellt“ und „zur Unterzeichnung bereit“. Der Regierungschef erklärte, die Salomonen müssten ihre Partner diversifizieren, um „unsere Sicherheitsbedürfnisse zu erfüllen“. „Ich möchte deutlich machen, dass das Sicherheitsabkommen der Salomonen mit Australien in Kraft und intakt bleibt“, sagte er. Die Pazifiknation werde keine „Seite wählen“.

Australien war bisher ein wichtiger Partner für die Inselgruppe und hat großzügige finanzielle Hilfen, aber auch Unterstützung für Militär und Polizei bereitgestellt. Nach den Unruhen auf den Salomonen im vergangenen Jahr entsandte Australien Truppen auf die Insel und stellte eine frühere langfristige Polizeimission wieder her. China dagegen bot Schulungen für die Polizei des Inselstaats an. Wie strategisch wichtig die Salomonen für den Westen sind, zeigt auch, dass die USA wieder eine Botschaft auf der Inselgruppe planen.

Derek Futaiasi, ein Doktorand der Australischen Nationaluniversität, der von den Salomonen stammt, schrieb in einem Beitrag für den Thinktank Lowy Institute in Sydney, dass Australiens „derzeitiges Monopol als ‚Polizei im Pazifik‘“ damit sicherlich auf dem Spiel stehe. Die Herausforderung für Canberra bestehe nun darin, die pazifische Region davon zu überzeugen, dass Australiens Ansatz, die Bedürfnisse der Region in Bezug auf ihre Sicherheit zu erfüllen, „robust“ sei.

Pazifik und die Salomonen © FR

Laut dem australischen Oppositionsführer Anthony Albanese zeigt die Absicht der Salomonen, dass Australien im Pazifik an Einfluss verloren hat. Seiner Meinung nach liegt dies vor allem am mangelnden Engagement des Landes im Kampf gegen den Klimawandel sowie an der Kürzung der Auslandshilfe. Australiens offizielle Entwicklungshilfe für die Salomonen sank um 12,6 Prozent von 179 Millionen Australischen Dollar für die Jahre 2014/15 auf 156 Millionen für 2021/22. Jonathan Pryke, ein Sicherheitsexperte beim Lowy Institute, nannte eine potenzielle chinesische Militärpräsenz im Südpazifik im Interview mit dem Fernsehsender Channel 9 eine „rote Linie“ für Australien. Sollte die Regierung in Honiara es Peking erlauben, chinesische Kriegsschiffe in der Region zu stationieren, würde dies eine deutliche Verschiebung der Machtverhältnisse bedeuten. Pryke sagte zudem, dass das Dokument Pekings wahre Ambitionen enthülle. „Es kann als Geschenk für Canberra angesehen werden, denn es zeigt Chinas Ziele schwarz auf weiß.“

Australien beobachtet die chinesischen Ambitionen in der Region seit Jahren mit Sorge. Um dem Einfluss aus dem Reich der Mitte entgegenzuwirken, führte Australien 2018 beispielsweise das „Pacific Step up“-Programm ein, um wieder mehr Fokus auf die „pazifische Familie“ zu richten. Außerdem wurde ein milliardenschwerer Infrastrukturfonds eingerichtet. Letzteren sehen viele als eine Art Gegenpol zu den Geldern, die China großzügig in der Region verteilt – sei es als Kredite oder als Hilfsleistungen.

Neben den Salomonen engagiert sich China beispielsweise auch in Papua-Neuguinea, wie um die Jahreswende 2020/2021 bekannt wurde: Daru Island, eine Insel in der Torres-Straße, dem Engpass zwischen Australien und Papua-Neuguina, soll mit Hilfe chinesischer Investitionen ausgebaut werden. Dort soll ein „großangelegter multifunktionaler Industriepark für Fischerei“ mit chinesischer Hilfe eingerichtet werden.

Letzteres alarmierte die australischen Behörden nicht zuletzt, da keine kommerziellen Fischereiflotten in der Region zugelassen sind. Der australische Parlamentarier Warren Entsch, in dessen Wahlkreis auch die Torres-Straße fällt, stellte deswegen in Medieninterviews infrage, warum die Chinesen an einem Ort, an dem es „nicht wirklich viele Fische“ gebe, einen so großen Fischereibetrieb errichten wollten.

Ein Blick in die Region zeigt zudem, dass China bei weitem nicht nur Interesse an den Regionen nördlich von Australien hat. Dass die Volksrepublik auf den umstrittenen, teils künstlich angelegten Inseln im Südchinesischen Meer aufrüstet, beobachtet die Welt bereits mit Sorge. Gleichzeitig investiert China aber seit Jahren hohe Summen in die Pazifikregion. Mit Hilfe von Bargeld und Investitionen werden vor allem die ärmeren Inselstaaten wie eben die Salomonen oder auch Kiribati zu Bündnispartnern gemacht. 2018 gab es auch schon Gerüchte, dass China Vanuatu angesprochen haben soll, um dort eine Militärbasis zu errichten.

Fachleute befürchten seit langem, dass das Land die Region nicht aus der Güte seines Herzens hofiert, sondern, weil sie „die Lebensader oder der Engpass zwischen Amerika und Australien und Neuseeland“ ist, wie Jim Fanell, der frühere Geheimdienstchef der Pazifikflotte der US-Marine, einst in einem Interview sagte.