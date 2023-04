Ex-US-Botschafter warnt: China will wie Russland ein Imperium aufbauen und schwachen Westen verdrängen

Von: Finn Mayer-Kuckuk

Teilen

Botschafter James Cunningham war als Vertreter der USA immer wieder dabei, wenn das schwierige Verhältnis Asiens zu USA und Europa verhandelt wurde.

Im Interview mit Finn Mayer-Kuckuk erläutert er die internationale Sicht auf die China-Politik von Kanzler Olaf Scholz, die Bedeutung militärischer Stärke im Pazifik und seine Einschätzung der Gefahren für Taiwan.

Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem China.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn China.Table am 03. April 2023

Sie sind auf einer Mission nach Berlin, um Politiker über die Sorge der USA bezüglich Menschenrechtsverletzungen durch China in Hongkong und anderswo zu unterrichten. Wie wird die Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz zu China international wahrgenommen?

Ihr Bundeskanzler kommt aus einer Welt, die mehr als viele andere auf gute Beziehungen zu China geeicht ist. Einige Teile Ihres politischen Spektrums hat gute, zum größten Teil wirtschaftlich motivierte Gründe, sich mit China zu arrangieren. Unsere beiden Volkswirtschaften sind in erheblichem Maße in China engagiert. Mein Land ringt derzeit um einen Weg, dieses Engagement wieder ins Gleichgewicht zu bringen, da wir dadurch Bedrohungen in den Lieferketten und in anderen Bereichen wie der nationalen und technischen Sicherheit ausgesetzt sind.

Welche Rolle spielt Olaf Scholz hier?

Die deutsche Wirtschaft ist unter den europäischen Ländern besonders gefährdet. Ich weiß, dass in Ihrem Land bereits eine Debatte zu diesem Thema begonnen hat. Und ich hoffe, dass sich diese Debatte noch beschleunigen wird. Deutschland ist wichtig als Meinungsführer in der Welt. Es hat eine Schlüsselrolle in der Europäischen Union, wo diese Debatte ebenfalls geführt werden muss.

Steht Kanzler Scholz unter besonderer Beobachtung, da sein Parteigenosse Gerhard Schröder enge Geschäftsbeziehungen zu den Russen hatte?

Ich war in der US-Regierung tätig, als die Debatte über Nord Stream begann. Es gab viele Amerikaner, die der Meinung waren, dass die Pipeline irgendwann zu einer echten Gefahr für Deutschland werden würde. Niemand dachte, dass sich dies durch die Invasion in der Ukraine manifestieren würde. Ich würde behaupten, dass die gleiche Denkweise in Grundzügen auch für China gilt. In Peking und in Moskau gibt es autoritäre, mächtige Figuren, die über zwei Dinge verfügen, die wir im Westen nicht haben.

Und zwar?

Sie haben eine sehr klare Vorstellung davon, wo sie hinwollen. Und sie wissen, was für eine Welt sie sehen wollen. Putins Ziel ist die Wiederherstellung des russischen Imperiums. Xi Jinpings Ziel ist die Wiederherstellung der chinesischen Größe und die Verdrängung eines schwachen Westens von der internationalen Bühne. Das haben beide, Putin und Xi, in Wort und Schrift klar zum Ausdruck gebracht.

Newsletter von Table.Media Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

China und Taiwan: Darum geht es in dem Konflikt Fotostrecke ansehen

Deutschland oder die EU müssen den USA nicht zwingend in allen Punkten folgen. Eine Frage, die viele Menschen in Deutschland beschäftigt, lautet: Wie wird die nächste US-Regierung ticken? Joe Biden ist tough gegenüber China, aber immer noch auf eine kontrollierte und ruhige Weise. Unter seinem potenziellen Nachfolger könnte sich das Verhältnis zu China noch mehr verschlechtern.

Ja, unsere Politik ist ein wenig unberechenbar. Aber wie ich bereits sagte, ist der Umgang mit China einer der wenigen Bereiche, in denen es auf beiden Seiten im US-Kongress einen breiten Konsens gibt. Weniger einig ist man sich vielleicht darüber, was man dagegen tun soll. Wir haben als Regierung in den vergangenen Jahren einige große Schritte in dieser Hinsicht unternommen. Diese beschäftigen sich mit Technologiefragen, etwa mit Fragen der Chipherstellung und mit Lieferketten. Wir holen Investitionen in die Vereinigten Staaten zurück. Wir richten unsere militärischen Anstrengungen neu aus. Biden hat dem Kongress den größten Verteidigungshaushalt in Friedenszeiten vorgelegt. Ein großer Teil dieses Geldes wird in die Stärkung unserer Position im Pazifikraum fließen.

Sind Sie als Diplomat nicht besorgt, dass der Antagonismus überbetont wird und sich die Beziehungen in fataler Weise verschlechtern könnten?

Für diese Einschätzungen werden die Diplomaten im State Department schließlich bezahlt. Eine der Sachen, für die Präsident Biden meiner Meinung nach viel Anerkennung verdient, ist sein Bemühen um die Beziehungen zu den Europäern und den Verbündeten in Asien. Diese hatten unter seinem Vorgänger ziemlich gelitten. Biden hat sie wiederhergestellt, lange bevor jemand die Ukraine-Krise ahnen konnte, bei der diese Beziehungen dann sehr zu Tragen gekommen sind. Was er getan hat, um diese Koalitionen wieder herstellen, ist reine Diplomatie. Und das ist die Art und Weise, wie man mit dieser Art von Wettbewerb umgeht. Und trotzdem braucht man das Militär als Instrument, um Negativszenarien zu verhindern.

Führt Aufrüstung nicht auch zu Destabilisierung?

Ein geschätzter Kollege von mir ist der Meinung, dass man einen Krieg in Asien verhindern kann, indem man sich optimal darauf vorbereitet. China weiß das. Niemand will einen Krieg in Asien. Es ist zu hoffen, dass die Chinesen verstehen, dass sie ebenfalls keinen Krieg in Asien führen wollen. Aber um ihn effektiv zu verhindern, brauchen wir nicht nur unsere eigene militärische Stärke, sondern wir brauchen eine starke Koalition von Ländern in Asien, die bereit sind, sich an den politischen und diplomatischen Bemühungen zu beteiligen, um China einzuhegen.

James B. Cunningham ist Vorsitzender der Freedom in Hong Kong Foundation. Der hochrangige US-Diplomat war 2005-2008 Generalkonsul der Vereinigten Staaten in Hongkong, 2008-2011 Botschafter in Israel und 2012-2014 Botschafter in Afghanistan. Davor war er Botschafter bei den Vereinten Nationen, Stabschef des NATO-Generalsekretärs und Direktor des Büros für europäische Sicherheit und politische Angelegenheiten des Außenministeriums (1993-1995).

Wie schätzen Sie die Gefahren für Taiwan ein?

Der unbekannte Faktor hier ist die eine Person in China, die allein entscheidet, was in Taiwan passiert: Xi Jinping. Vielleicht wird er von einer kleinen Gruppe anderer beeinflusst, aber er hat weder einen Kongress noch sonst etwas, mit dem er sich auseinandersetzen muss. Vermutlich sagen ihm seine Militärs, was für ein schweres Unterfangen eine Blockade Taiwans oder gar eine Invasion wäre. Man kann also nicht ausschließen, dass diese eine Person eine Entscheidung trifft, die für China und Asien historisch katastrophal wäre. Ich gehe davon aus, dass es weiterhin Reibereien geben wird. Derzeit gibt es aber keinen Grund zur Annahme, dass es in absehbarer Zeit zu einem bewaffneten Konflikt um Taiwan kommen wird. Das hat einfach keinen Sinn.