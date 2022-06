Chinas Bevölkerung schrumpft das erste Mal seit mehr als 60 Jahren – mit Folgen für die Wirtschaft

Von: Ares Abasi

Teilen

Die chinesische Bevölkerung schrumpft immer weiter. © picture alliance / Oliver Berg/dpa

Chinas Bevölkerung schrumpft immer weiter. Der Wendepunkt kommt schneller als gedacht. Doch das wird wirtschaftliche Folgen mit sich bringen.

Peking – In China lebt mehr als ein Sechstel der Weltbevölkerung, doch nach vier Jahrzehnten, in denen die Bevölkerung des Landes von 660 Millionen auf 1,4 Milliarden Menschen angewachsen ist, wird die Bevölkerungszahl in diesem Jahr zum ersten Mal seit der großen Hungersnot von 1959 bis 1961 sinken. Nach den jüngsten Zahlen des chinesischen Statistikamtes wird die Bevölkerung Chinas von 1,41212 Milliarden auf nur noch 1,41260 Milliarden im Jahr 2021 anwachsen - ein rekordverdächtig niedriger Zuwachs von nur 480.000 Menschen, ein Bruchteil des jährlichen Wachstums von etwa acht Millionen, das noch vor zehn Jahren üblich war, berichtet der Nachrichtensender BBC.

Auch wenn die Zurückhaltung beim Kinderkriegen angesichts der strengen Anti-Corona-Maßnahmen zu dem Geburtenrückgang beigetragen haben mag, so hat er sich doch schon seit Jahren abgezeichnet. Chinas Gesamtfruchtbarkeitsrate (Geburten pro Frau) lag in den späten 1980er Jahren bei 2,6 - weit über dem Wert von 2,1, der erforderlich ist, um die Todesfälle zu ersetzen. Seit 1994 liegt sie zwischen 1,6 und 1,7 und wird 2020 auf 1,3 und 2021 auf 1,15 sinken, so BBC.

Geburtenrate in China: Wenige Frauen im gebärfähigem Alter

Zum Vergleich: In Australien und den USA liegt die Gesamtfruchtbarkeitsrate bei 1,6 Geburten pro Frau. Im alternden Japan liegt sie bei 1,3. Und das, obwohl China 2016 seine Ein-Kind-Politik aufgegeben und im vergangenen Jahr eine Drei-Kind-Politik eingeführt hat, die durch Steuern und andere Anreize unterstützt wird. Es gibt unterschiedliche Theorien darüber, warum chinesische Frauen trotz der staatlichen Anreize weiterhin zögern, Kinder zu bekommen. Eine Möglichkeit ist, dass sich die Bevölkerung an kleine Familien gewöhnt hat. Eine andere bezieht sich auf die steigenden Lebenshaltungskosten, während andere meinen, es könnte mit dem steigenden Heiratsalter zu tun haben, das Geburten verzögert und den Kinderwunsch dämpft.

Außerdem gibt es in China weniger Frauen im gebärfähigen Alter, als man erwarten würde. Da sie seit 1980 nur ein Kind bekommen können, haben sich viele Paare für einen Jungen entschieden, wodurch sich das Geschlechterverhältnis bei der Geburt von 106 Jungen auf 100 Mädchen (wie in den meisten anderen Ländern der Welt) auf 120 und in einigen Provinzen sogar auf 130 erhöht hat. Die Gesamtbevölkerung Chinas ist im vergangenen Jahr auf einen Tiefstand von nur 0,34 von 1.000 Einwohnern nach der Hungersnot gestiegen. Die von einem Team der Shanghaier Akademie für Sozialwissenschaften erstellten Prognosen gehen davon aus, dass die Bevölkerung in diesem Jahr - zum ersten Mal nach der Hungersnot - um 0,49 Promille zurückgeht.

Geburtenrate China: Wendepunkt kommt früher als erwartet

Der Wendepunkt ist ein Jahrzehnt früher gekommen als erwartet. Noch 2019 ging die Chinesische Akademie für Sozialwissenschaften davon aus, dass die Bevölkerung im Jahr 2029 mit 1,44 Milliarden ihren Höhepunkt erreichen würde. Der Bericht der Vereinten Nationen über die Bevölkerungsprognosen 2019 ging davon aus, dass der Höchststand noch später, nämlich im Jahr 2031-32, mit 1,46 Milliarden erreicht wird. Das Team der Shanghaier Akademie der Sozialwissenschaften prognostiziert einen durchschnittlichen jährlichen Rückgang von 1,1 Prozent nach 2021, wodurch die Bevölkerung Chinas im Jahr 2100 auf 587 Millionen sinken würde, also auf weniger als die Hälfte des heutigen Standes.

Die Annahmen, die dieser Vorhersage zugrunde liegen, gehen davon aus, dass die Gesamtfruchtbarkeitsrate Chinas zwischen heute und 2030 von 1,15 auf 1,1 sinkt und bis 2100 auf diesem Niveau bleibt. Der rasche Rückgang wird tiefgreifende Auswirkungen auf Chinas Wirtschaft haben. Chinas Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter erreichte 2014 ihren Höchststand und wird bis 2100 voraussichtlich auf weniger als ein Drittel dieses Höchststands schrumpfen. Es wird erwartet, dass Chinas ältere Bevölkerung (65 Jahre und älter) in dieser Zeit weiter ansteigt und gegen 2080 die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter überholt.

Niedrige Geburtenrate China: Wirtschaftliche Folgen

Das bedeutet, dass derzeit 100 Menschen im erwerbsfähigen Alter für 20 ältere Menschen zur Verfügung stehen, während im Jahr 2100 100 Chinesen im erwerbsfähigen Alter bis zu 120 ältere Chinesen unterstützen müssen. Der jährliche Rückgang der chinesischen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter um durchschnittlich 1,73 % ist die Voraussetzung für ein deutlich geringeres Wirtschaftswachstum, sofern die Produktivität nicht rasch zunimmt.

Die höheren Arbeitskosten, die durch die rasch schrumpfende Erwerbsbevölkerung verursacht werden, werden dazu führen, dass die arbeitsintensive Produktion mit niedrigen Gewinnspannen aus China in Länder mit großem Arbeitskräfteangebot wie Vietnam, Bangladesch und Indien verlagert wird. (Ares Abasi)