Blinken trifft offenbar Staatschef Xi

US-Außenminister Antony Blinken bei seinem Besuch in Peking. © Leah Millis/dpa

US-Außenminister Antony Blinken soll bei seinem China-Besuch am Montag kurzfristig den chinesischen Staatschef Xi Jinping treffen.

US-Außenminister Antony Blinken wird bei seinem China-Besuch auch mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zusammentreffen. Das Treffen werde am Montagnachmittag (Ortszeit, 10.30 Uhr MESZ) stattfinden, sagte ein US-Vertreter am Montag in Peking. Es ist der erste Besuch eines US-Außenministers in China seit fünf Jahren. Die Beziehungen zwischen beiden Staaten hatten sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert.



Blinken war zuvor am Montag bereits mit dem höchsten Außenpolitiker Chinas, Wang Yi, zusammengekommen. Bei dem Treffen hatte Wang laut Staatsmedien jegliche Kompromisse in der Taiwan-Frage ausgeschlossen und die USA aufgefordert, sich an das Ein-China-Prinzip zu halten sowie Chinas „Souveränität und territoriale Integrität“ zu achten. Die USA müssten sich in ihrem Verhältnis zu China „zwischen Dialog und Konfrontation, zwischen Zusammenarbeit oder Konflikt“ entscheiden, sagte Wang demnach. (afp)