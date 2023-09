50 Jahre Militärputsch: Der Kampf um die richtige Erinnerung in Chile

Von: Klaus Ehringfeld

Das ikonische Bild der Katastrophe: Angehörige der Putschtruppen beobachten von einem Dach aus den unter Beschuss liegenden Präsidentenpalast La Moneda in Santiago de Chile. © afp

Chiles Rechte trägt das Bekenntnis von Präsident Gabriel Boric zur Demokratie nicht mit. Ein Besuch in einem verstörten Land.

Santiago de Chile - Wenn Wally Kunstmann heute auf ihr Chile blickt, dann wird der 82-Jährigen ganz mulmig. Dinge, die sie längst überwunden glaubte, hat sie jetzt plötzlich wieder vor Augen. „Die Relativierung des Staatsstreichs, die neuen Ultrarechten. Wie kann das alles sein?“, sagt sie. Dann fügt sie an: „Ein halbes Jahrhundert später“.

Damals vor 50 Jahren, als Chile im Aufbruch in eine neue Epoche war, ist Kunstmann eine junge kommunistische Aktivistin, unterstützt die Unidad-Popular-Regierung von Salvador Allende, arbeitet im Versorgungs- und Preiskomitee, das den Schwarzmarkt und die Preisspekulation bekämpft. Nach dem Pinochet-Putsch am 11. September geht sie in den Untergrund, wird festgenommen, sitzt ein Jahr im Knast und kann anschließend ins Exil in Venezuela, wo sie 19 Jahre bleibt.

Diese Zeitreise in die Vergangenheit macht Kunstmann Anfang September auf ihrem geblümten Sofa in einer geräumigen Wohnung im Zentrum von Santiago de Chile. Draußen ist es kalt und regnet Bindfäden. Ab und zu fährt sich Kunstmann durch das graue Haar, wenn sie nach den richtigen Worten sucht. „Wir Überlebenden haben die Pflicht, die Geschichte zu bewahren und zu erzählen, wie die Streitkräfte einen Staatsstreich organisiert haben, dessen brutale Repression niemand bei uns für möglich gehalten hat.“ Deswegen schreibt sie Bücher über ihre Arbeit und Gespräche mit anderen Opfern der Diktatur, reist noch immer durch die Welt, um zu erzählen, was war. Auch wenn die Reisen beschwerlicher werden, weil ihre Knie nicht mehr so wollen.

Für viele Menschen in Chile war der 11. September 1973 eine Lebenswende

Für Kunstmann, wie eigentlich für alle Menschen in dem schmalen südamerikanischen Land, war dieser 11. September 1973 eine Lebenswende, etwas, das niemanden unbeteiligt ließ, etwas, das Chile für immer veränderte. Der Putsch stoppte abrupt mit einer unbeschreiblichen Brutalität das global beobachtete Phänomen eines demokratischen Sozialismus. Der Staatsstreich war zehn Jahre nach der Raketenkrise auf Kuba auch eine Konsequenz des Kalten Krieges. US-Präsident Richard Nixon hatte den Daumen über Salvador Allende schon gesenkt, lange bevor dieser sein Projekt begann.

Zurück aus dem Exil hat Kunstmann als Präsidentin der „Gruppe der ehemaligen politischen Gefangenen“ gearbeitet und bis vor zwei Jahren die Erinnerungsstätte im „Estadio Nacional“ aufgebaut. Das Nationalstadion war die größte Folter- und Mordstätte in den ersten Wochen der Diktatur. „Ich habe so viel Elend gesehen und gehört“, sagt sie und blickt mit großer Sorge auf die jüngsten Entwicklungen in ihrem Land. Denn das Wichtigste sei in Gefahr. Das „Nunca más“. Das „Nie wieder“.

Der Putsch von 1973 spalte das Land wieder sehr tief, sagt die Politologin Claudia Heiss. „Chile ist heute weit weniger geeint in der Verteidigung der Demokratie als 2013.“ Der Umsturz und vor allem seine Voraussetzungen damals seien nicht mehr unumstritten. „Wir erleben gerade den schlimmsten Moment der jungen chilenischen Demokratie“, betont die Politologin an der Unversidad de Chile.

Der Kampf um die „offizielle“ Wahrheit über den Putsch in Chile

So verweigern die rechten Parteien sich einer Erklärung, die Präsident Gabriel Boric am 11. September unterzeichnen will. Die sogenannte Santiago-Verpflichtung sieht in vier Punkten vor, dass man Demokratie mit mehr und nicht weniger Demokratie verteidigen müsse und dass Gesetze, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte nie infrage gestellt werden dürften. Aber die bürgerlichen Parteien werfen Boric vor, eine „offizielle Wahrheit“ durchsetzen zu wollen und die Vorgeschichte des Putsches zu unterschlagen. Vor allem die Fehler und angeblichen „marxistischen Auswüchse“.

Als könne es tatsächlich eine Rechtfertigung dafür geben, dass am 11. September 1973, kurz vor zwölf Uhr, Jagdflugzeuge den Präsidentenpalast La Monade bombardierten. Bilder, die noch heute um die Welt gehen: Allende mit Stahlhelm in seinen letzten Momenten und mit seinen letzten Worten: „Tengo fé en Chile y su destino“ („Ich habe Vertrauen in Chile und sein Schicksal“). Die letzten Worte des Präsidenten treiben nicht nur Wally Kunstmann, sondern vielen Chileninnen und Chilenen allen Alters noch heute die Tränen in die Augen.

Auf den Putsch in Chile 1973 folgten 17 bleierne Jahre

Der „graue und bittere Moment“, den Allende damals voraussah, dauerte 17 dunkle und bleierne Jahre, in denen Tausende von Aktivist:innen und Oppositionelle verschwanden, ermordet, ins Meer geworfen oder in Massengräbern verscharrt wurden. Hunderttausende gingen ins Exil. Mindestens 5000 von ihnen in die Bundesrepublik, 2000 in die DDR.

33 Jahre nach der Rückkehr zur Demokratie tut sich Chile nach wie vor schwer damit, diese Verbrechen anzuerkennen, aufzuarbeiten und über das Thema in der Gesellschaft zu diskutieren. Auch wenn die junge linke Regierung von Präsident Boric viel dafür getan hat, eine Erinnerungskultur zu implementieren. Es gibt in diesen Tagen Hunderte Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträge, Filmreihen, Buchbesprechungen und Kunstausstellungen.

Aber all das ändert nichts daran, dass noch immer von 1500 Verschwundenen jede Spur fehlt. Und noch immer halten die Streitkräfte Archive unter Verschluss. Und noch immer ist eines der Flugzeuge, das die Moneda an jenem 11. September bombardierte, im Museum der Streitkräfte mit allem Stolz ausgestellt.

Chile wählte die Diktatur zwar 1990 ab, aber die Demokratie war in gewisser Weise von den Militärs geduldet. Sie beugten sich dem Willen des Volkes, aber sie verlangten von den Demokraten, mit der Aufarbeitung nicht zu weit zu gehen. So hat Chile anders als Argentinien seine Täter kaum juristisch zur Verantwortung gezogen. Diktator Pinochet durfte vor 17 Jahren in seiner Heimat sterben, ohne sich für nur eines seiner Verbrechen verantworten zu müssen.

Seit damals ist Chile ein neoliberales Paradies, in dem sich viele das Leben nicht leisten können

Chile blieb das neoliberale Paradies, in dem der Staat nur Grundlegendes sicherstellte, in dem Bildung und Gesundheit privat und oft unbezahlbar und Strom und Gas so teuer waren, dass manche Menschen nicht heizten. Ein Land, in dem oft verdient wird wie in Schwellenländern, aber wo die Lebenshaltungskosten denen westeuropäischer Staaten gleichen. Bis sich 2018 anlässlich der Erhöhung des Preises für die U-Bahn-Tickets ein sozialer Aufstand entzündete, mit dem die Menschen das neoliberale Sozial- und Wirtschaftsmodell abschaffen wollten. In Chile hält die Vergangenheit die Gegenwart an der Leine.

Wenn man in diesen Tagen mit Menschen in Chile spricht, dann merkt man, dass in den Köpfen vieler der Putsch von 1973 so präsent ist wie damals. Magdalena Navarrete zum Beispiel, die fast 100 Jahre alt ist und heute in einem Altersheim noch immer auf die Rückkehr ihres Sohnes Sergio wartet, der am 16. November 1974 verschwand. Er war Elite-Kader des „Movimiento de Izquierda Revolucionaria“ (Mir), einer linksextremen Bewegung. Er wurde in ein geheimes Folterzentrum des Geheimdienstes Dina gebracht, das heute eine „Casa Memoria“, ein „Erinnerungshaus“ ist.

Opfer und Angehörige haben die Gedenkstätte in der Straße José Domingo Cañas im Stadtteil Ñunõa erst allein, dann mit ein bisschen Hilfe vom Staat errichtet. Holzstelen zieren das Grundstück, das nur noch eine Ruine ist, seit das Haus abgerissen wurde. 22 dieser Gedenkstätten gibt es erst in Chile, dabei hatte eine Kommission vor Jahren 1132 Orte identifiziert, die als Haft-, Folter- und Mordstätten dienten. (Klaus Ehringfeld)