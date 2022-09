Putin ändert Kriegspläne: Jetzt setzt er seiner Armee eine Sieges-Frist

Von: Nadja Austel

Im Ukraine-Krieg geht es für Wladimir Putin zu langsam voran. Nun stellt er seinen eigenen Truppen eine Frist: Russland muss Land gewinnen.

Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin soll Berichten zufolge seiner Armee eine Frist bis zum 15. September gesetzt haben, um im Ukraine-Krieg Landgewinne bis zu den Verwaltungsgrenzen der Region Donezk für Russland zu erzielen. Das berichten die Newsweek unter Berufung auf einen ukrainischen Militärbeamten, sowie das Institute for the Study of War (ISW).

Oleksiy Gromov, ein Offizieller des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte, sagte laut Ukrainska Pravda am Donnerstag (01. September) bei einem Briefing, dass die Russen „weiterhin die besetzten Gebiete der Oblaste Charkiw, Luhansk, Donezk, Saporischschja, Cherson und Mykolajiw halten und auch versuchen, günstige Bedingungen für die Wiederaufnahme der Offensive zu schaffen“.

Ein Netz aus Vertrauten umgibt und schützt ihn: Der russische Präsident Wladimir Putin (r) und sein Verteidigungsminister Sergej Schoigu (l). © Olga Maltseva/afp

News zum Ukraine-Krieg: Putin ändert Kriegspläne erneut

Die Besatzungstruppen Russlands hätten im Ukraine-Krieg außerdem erneut ihre Pläne geändert und würden versuchen, „gemäß dem Befehl Putins, bis zum 15. September die Verwaltungsgrenzen des Gebiets Donezk“ unter ihre Kontrolle zu bringen, fügte Gromov hinzu.

Die Fortschritte bei den Landgewinnen beider Seiten scheinen sich in den letzten Wochen verlangsamt zu haben. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu, der ohnehin Schwierigkeiten haben soll, sich in seinem Amt zu behaupten, hatte in der letzten Woche erklärt, Russland verlangsame „absichtlich“ das Tempo seiner Offensive in der Ukraine, um die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung zu minimieren.

Rückzüge im Ukraine-Krieg – ISW analysiert Stellungen von Ukraine und Russland

Obwohl die Ukraine von russischen Rückzügen und anderen erfolgreichen Angriffen im Rahmen ihrer laufenden Gegenoffensive in der besetzten südlichen Region Cherson berichtet hat, ist die Einschätzung des ISW, dass sich die derzeitige Operation „sehr wahrscheinlich über die nächsten Wochen und möglicherweise Monate erstrecken wird“.

Eine Karte des ISW, die eine Einschätzung der territorialen Kontrolle in der Ukraine zeigt, zeigt, dass Putins Streitkräfte Gebiete an der Ost- und Südgrenze des Landes kontrollieren. Sie zeigt auch, dass an mehreren Punkten am Rande des von Russland besetzten Gebiets in Donezk und anderen Gebieten „erhebliche Kämpfe“ stattfinden.

Russland: Putins Truppen verlieren im Ukraine-Krieg 45.000 Quadratkilometer

Nachdem Schoigu in der vergangenen Woche eine absichtliche Verlangsamung des russischen Tempos angekündigt hatte, erklärte das ISW in seiner Bewertung vom 24. August, dass seine Erklärung möglicherweise ein Versuch gewesen sei, die „vernachlässigbaren Fortschritte“ zu entschuldigen, die Putins Armee in den vergangenen sechs Wochen erzielt hatte.

Laut ISW hat das russische Militär seit der Wiederaufnahme seiner Operationen nach einer vorübergehenden Pause im Juli schätzungsweise nur etwa 450 Quadratkilometer an neuem Territorium gewonnen. Gleichzeitig habe Russland seit dem 21. März 45.000 Quadratkilometer an Territorium verloren, so das ISW. (na)