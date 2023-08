Fünf Jahre nach Chemnitz: Das lange Warten auf Gerechtigkeit

Ein Gefühl der Hegemonie: Tausende folgten im Spätsommer 2018 den Demonstrationsaufrufen rechter Gruppen in Chemnitz - am Rand davon kam es zu viel Gewalt.

Rechte Gewalt

Von Joachim F. Tornau schließen

Im Spätsommer 2018 prügelten sich Neonazis durch Chemnitz. Fünf Jahre später zweifeln die Opfer der Gewalttaten von damals am Aufklärungswillen der sächsischen Justiz.

Chemnitz – Max Schmidt wählt drastische Worte. „Die wollten uns umbringen“, sagt der 28-Jährige. „So kamen die auf uns zu.“ Es war der 1. September 2018, der Tag, als in Chemnitz zusammenwuchs, was zusammengehört: Eine Woche, nachdem der Deutsch-Kubaner Daniel H. auf dem Stadtfest von einem Geflüchteten erstochen worden war, marschierten AfD, Pegida und „Pro Chemnitz“ gemeinsam mit Neonazis und rechten Fußball-Hooligans in der sächsischen Großstadt auf. Ein Schulterschluss der extremen Rechten mit mehr als 5000 Teilnehmer:innen. „Es war erschreckend“, erinnert sich Schmidt.

Der Student aus Marburg war nach Chemnitz gefahren, um sich an Protesten gegen die rechte Machtdemonstration zu beteiligen. „Wenn eine Stadt von Rechten geflutet wird, die zu Gewalt aufrufen, muss man sich dem entgegenstellen“, findet er. Wie begründet seine Besorgnis war, musste er am Abend selbst erleben: Auf dem Rückweg zu dem Reisebus, den der Marburger SPD-Bundestagsabgeordnete Sören Bartol organisiert hatte, wurden die aus Mittelhessen angereisten Gegendemonstrant:innen von Neonazis überfallen.

Mit dem Baseballschläger gegen linke Studierende

Mit dem Schrei „Ey, das sind Zecken“ hätten sie sich auf sie gestürzt, erzählt Schmidt, er habe einen Teleskopschlagstock und einen Baseballschläger gesehen und sich dann nur noch die Hände schützend vors Gesicht gehalten. „Einer sagte zu mir, sie würden uns nur deshalb nicht ‚behindert‘ schlagen, weil wir Frauen dabei hätten – wobei er nicht das Wort ‚Frauen‘ verwendete, sondern eine sexistische Beleidigung.“ Max Schmidt heißt eigentlich anders. Wie alle Betroffenen der Neonazi-Attacken von Chemnitz, mit denen die FR gesprochen hat, will er zu seinem Schutz anonym bleiben.

Fünf Jahre sind seither vergangen, doch verurteilt wurde noch kein einziger der Angreifer. Allein drei Jahre brauchte die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden, um Anklage wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung zu erheben, gegen insgesamt 27 Neonazis, aufgeteilt in drei Verfahren mit jeweils neun Angeklagten. Auf die Frage, warum das so lange gedauert hat, antwortet die Behörde schmallippig: „Aufgrund des Umfangs des Verfahrenskomplexes konnten die erforderlichen Ermittlungen erst nach drei Jahren abgeschlossen werden.“

Ähnlich lapidar erklärt auch das Landgericht Chemnitz, warum zwei Jahre lang kein Prozess angesetzt wurde: Mit so vielen Beteiligten sei die Terminabsprache „sehr schwer“, außerdem gebe es dringendere Verfahren, bei denen die Angeklagten in Untersuchungshaft sitzen. Was sie hier nicht tun. Immerhin: Im Dezember soll in einem der drei Verfahren endlich die Verhandlung beginnen.

Die überlange Verfahrensdauer wird dann fast zwangsläufig zu einem Strafrabatt führen. Ein fatales Signal, meint Kristin Pietrzyk. Die Rechtsanwältin vertritt zwei Angegriffene und kennt die Akten. „Das waren keine superschwierigen Ermittlungen“, widerspricht sie der Anklagebehörde. „Wenn man will, geht das schnell.“ Schließlich sei etwa die Hälfte der Tatverdächtigen schon vor Ort von der Polizei festgestellt worden. „Ich glaube“, sagt Pietrzyk, „dass die Justiz unterschätzt, wie die jahrelange Straflosigkeit auf die rechte Szene wirkt.“ Bestärkend nämlich. Während sich die Menschen, die sich gegen rechts zur Wehr setzen, allein gelassen fühlen.

Chronik 26. August 2018: Am Rande des Chemnitzer Stadtfestes wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 35-jähriger Chemnitzer in einem Streit erstochen. Kurz nach der Tat nimmt die Polizei zwei 22 und 23 Jahre alte Geflüchtete fest, ein dritter Tatverdächtiger ist flüchtig. Noch am Sonntag ergehen Haftbefehle gegen die Festgenommenen. Nachmittag, 26. August: Schon am Tag der Tat versammeln sich Neonazis in der Innenstadt. Die Versammlung umfasst etwa 1000 Teilnehmende. Es kommt zu Angriffen auf nicht-deutsch gelesene Menschen. 27. August: Die rechtsextreme Gruppe „Pro Chemnitz“ ruft zu einem „Trauermarsch“ auf. 6000 Personen folgen dem, darunter viele gewaltbereite Rechtsextremisten. Etwa 600 Polizeikräfte können Übergriffe auf Journalist:innen und Gegendemonstrant:innen, von denen etwa 1500 vor Ort sind, nicht unterbinden. Täter werden nicht direkt festgesetzt. Neonazis greifen die Gaststätte Schalom an – und im Verlauf des Spätsommers drei andere als migrantisch wahrgenommene Restaurants. 1. September: „Pro Chemnitz“ schließt sich einer Veranstaltung der rassistischen Pegida und der AfD mit 4500 Protestierenden an. Dem entgegen steht die Kundgebung „Herz statt Hetze“ des „Bündnis Chemnitz Nazifrei“ an der circa 3500 Menschen teilnehmen. 3. September: Etwa 65 000 Menschen aus ganz Deutschland kommen zum Konzert unter dem Motto „Wir sind mehr“, bei dem Bands wie Kraftklub, KIZ, Die Toten Hosen und Feine Sahne Fischfilet auftreten. 14. September: 3500 Personen kommen zu einer rechtsextremen Kundgebung. An deren Rand greifen Neonazis Jugendliche an und werden von der Polizei festgenommen. Es handelt sich um die Gruppe „Revolution Chemnitz“. Acht Männer werden im März 2020 wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. September bis November 2018: Wöchentliche rassistische Demonstrationen. Das Projekt „Support“ zählt 2018 in Chemnitz 79 rechtsmotivierte und rassistische Vorfälle, von denen 64 in den Zeitraum 26. August bis Ende Oktober fallen. 15. April 2019: Gegen einen Justizbeamten wird Anklage erhoben, weil er einen Haftbefehl öffentlich gemacht hat. Weitere Vollzugsmitarbeiter, die „gegenüber ausländischen Gefangenen in ungerechtfertigter Weise handgreiflich geworden“ seien, wurden suspendiert. 22. August 2019: Der 24-Jährige Beschuldigte Alaa S. wird wegen Totschlags zu neun Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Das Urteil wird als politisch beeinflusst kritisiert , die Beweislage als unzureichend. Ein seit der Tatnacht flüchtiger Verdächtiger wird bis heute gesucht. (Von Daniel Roßbach)

In den Anklagen geht es nicht allein um den Angriff auf die Gruppe aus Marburg. Kurz zuvor sollen dieselben Täter auch noch an drei weiteren Orten in der Chemnitzer Innenstadt auf Teilnehmer:innen der Gegenkundgebung „Herz statt Hetze“ losgegangen sein. „Ein Typ hat sich boxermäßig breit gemacht und mir abwechselnd links und rechts auf die Schläfe geschlagen“, sagt ein 27-Jähriger aus Chemnitz und berichtet vom Schlachtruf der Neonazis: „Adolf Hitler Hooligans“.

Die mutmaßlichen Angreifer, heute zwischen 21 und 51 Jahre alt, kommen nicht nur aus Sachsen, sondern auch aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Bayern, einer sogar aus Bulgarien. Es sind bekannte rechte Aktivisten und Kampfsportler darunter, einschlägig vorbestraft. Und offenbar gut vernetzt. „Die Attacke wirkte auf mich sehr professionell, strukturiert, nicht spontan“, sagt ein Mann, der ebenfalls zu der angegriffenen Gruppe aus Marburg gehörte. „Die wussten, was sie da tun.“

Der 27-Jährige ist „positiv überrascht“, dass der Fall, wenn auch spät, doch noch vor Gericht verhandelt wird. Andere der Betroffenen sind weit weniger nachsichtig. „Es ist ein großes Versäumnis und Versagen, dass das Verfahren so verschleppt wurde“, sagt eine Marburgerin. „Das unterstützt das Framing, dass es in Chemnitz keine Hetzjagden gegeben habe.“ Das hatte nicht nur Hans-Georg Maaßen behauptet, damals noch Verfassungsschutzpräsident und heute der prominenteste AfD-Sympathisant in der CDU, sondern auch sein Parteifreund Michael Kretschmer.

Bitteres Fazit der Betroffenen: „Werden nicht geschützt“

„Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd, und es gab keine Pogrome in dieser Stadt“, verkündete Sachsens Ministerpräsident am 5. September 2018. Dabei waren in den Tagen nach dem gewaltsamen Tod von Daniel H. zahlreiche rechte Straftaten und Übergriffe in Chemnitz registriert worden. Die strafrechtliche Bilanz allerdings fällt eher bescheiden aus. Nach einer Auflistung des sächsischen Justizministeriums vom Sommer 2021 wurden mehr als hundert Verfahren eingestellt, rund 35 Verurteilungen gab es, ganz überwiegend zu Geldstrafen, etwa wegen Zeigens des Hitler-Grußes.

+ Links und rechts in Chemnitz im September 2018. © afp

Zuletzt wurde im März 2023 die Bewährungsstrafe für einen Rechtsextremen aus Niedersachsen rechtskräftig, der mit etwa zehn Gleichgesinnten in Chemnitz das jüdische Restaurant „Schalom“ angegriffen hatte, aber als einziger Täter ermittelt werden konnte. Wie beim Gros bisheriger Verurteilungen wurde auch hier das politische Motiv nicht strafschärfend berücksichtigt.

„Ich zweifele am Aufklärungswillen der Justiz“, sagt ein 28-Jähriger aus Chemnitz, der am 1. September 2018 von Neonazis geschlagen und getreten wurde. „Es ist eine große Enttäuschung, dass es unsere Gesellschaft mit dem Engagement gegen rechts doch nicht so ernst meint.“ Und Max Schmidt? Sein Fazit fällt bitter aus. „Meine Hoffnung, dass rechten Angriffen von staatlicher Seite begegnet wird, wurde zunichtegemacht. Ich weiß jetzt, dass ich nicht geschützt werde – die Botschaft ist angekommen.“ (Joachim F. Tornau)