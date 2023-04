Faeser bricht eigenen Koalitionsvertrag – und setzt sich bei Chatkontrolle durch

Die Ampel positioniert sich zur Chatkontrolle und bricht dabei den eigenen Koalitionsvertrag.

Berlin – Seit die EU-Kommission im vergangenen Frühjahr ihre Pläne für die Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder vorgestellt hat, gab es in der Ampelkoalition Streit über den Entwurf. Denn die EU-Kommission will die komplette Online-Kommunikation aller Menschen auf Darstellungen sexualisierter Gewalt scannen, ohne Anfangsverdacht und richterlichen Beschluss. Während Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zunächst sogar die schärfsten Überwachungsmethoden für denkbar hielt, pochten Grüne und FDP auf Bürgerrechte und Datenschutz.

Papier aus dem Innenministerium: Faeser-Plan publik

Nun hat sich die Bundesregierung für die anstehenden EU-Verhandlungen positioniert. Das ist einem Papier des Innenministeriums zu entnehmen, das das Online-Medium „netzpolitik.org“ am Montag veröffentlicht hat.

Das Papier entspricht im Wesentlichen Faesers Vorstellungen. Bestimmte Online-Dienste sollen Nutzer:innen nur nach einer Altersverifikation zugänglich sein. Hierfür könnten Nutzer:innen aufgefordert werden, ihren Personalausweis vorzulegen – das Ende der Anonymität im Internet. Die Ampel fordert zusätzlich eine pseudonyme Möglichkeit der Altersverifikation – ein digitales System, das es in dieser Form noch gar nicht gibt.

Gänzlich ausgeschlossen von vielen Online-Diensten wären in der EU so außerdem Menschen ohne gültige Papiere. Wer keinen Ausweis und damit keine digitale Identität vorweisen kann, kann auch sein Alter nicht nachweisen.

Faeser-Plan: Darum geht‘s

Durchsetzen konnten sich FDP und Grüne bei der Verschlüsselung. Die EU-Kommission will sämtliche Arten von Online-Kommunikation überwachen, von E-Mails über Chatnachrichten in Online-Spielen und Dating-Apps bis hin zu Messenger-Diensten wie WhatsApp oder Signal, die Nachrichten verschlüsselt übertragen.

Im deutschen Papier heißt es nun: „Der Einsatz von Maßnahmen, die zu einem Bruch, einer Schwächung, Modifikation oder einer Umgehung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung führen, ist durch konkrete technische Anforderungen im Verordnungsentwurf auszuschließen.“ Nicht verschlüsselte Kommunikation, zum Beispiel über E-Mails oder Chatfunktionen in vielen Apps, könnten vom massenhaften Scannen aber weiter betroffen sein, genauso wie private Speicherdienste, wie zum Beispiel nichtöffentliche Back-ups von Fotos oder Chatnachrichten.

Koalitionsvertrag verbietet Faeser-Plan

Ein Umstand, den der Koalitionsvertrag eigentlich ausschließt: „Allgemeine Überwachungspflichten, Maßnahmen zum Scannen privater Kommunikation und eine Identifizierungspflicht lehnen wir ab“, heißt es dort. Dem Positionspapier zufolge steckt die Bundesregierung bei diesem Punkt noch in der „kritischen Prüfung“ – einigen konnte man sich bei diesem Punkt wohl noch nicht. Zuvor hatten Justiz- und Digitalministerium, beide FDP-geführt, gefordert, „interpersonelle Kommunikatonsdienste“ und persönliche Speicher auszuschließen.

Justizminister Buschmann twitterte am Montag: „Wir als Bundesregierung lehnen eine anlasslose Überwachung privater Kommunikation ab.“ Tobias Bacherle, für die Grünen Mitglied im Digitalausschuss des Bundestags, betont im Gespräch mit der FR ebenfalls die Bedeutung der Privatsphäre: „Die Position der Bundesregierung zur Chatkontrolle kann nur eine vorläufige sein. Denn das Bundesinnenministerium hat zwar seine ursprüngliche Begeisterung beim Client-Side-Scanning von verschlüsselten Inhalten nicht durchgesetzt, aber eine Einigung beim Scannen von privater Kommunikation verhindert.“ Faeser untergrabe mit ihren Überwachungsforderungen den Koalitionsvertrag, so Bacherle weiter. Der Koalitionsstreit dürfte trotz der Teileinigung also noch nicht beigelegt sein.