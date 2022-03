CDU-Niederlage im Saarland: Tobias Hans kündigt „persönliche Konsequenzen“ an

Von: Daniel Dillmann

Tobias Hans kündigt nach der Niederlage seiner CDU bei der Landtagswahl im Saarland persönliche Konsequenzen an. © Oliver Dietze/dpa

Die CDU muss bei der ersten Landtagswahl des Jahres im Saarland eine herbe Niederlage einstecken. Spitzenkandidat Tobias Hans übernimmt die Verantwortung.

Saarbrücken - CDU-Spitzenkandidat* Tobias Hans hat nach der Niederlage der Union bei der Landtagswahl im Saarland angekündigt, „persönliche Konsequenzen zu ziehen“. Das stünde „natürlich“ an, so Hans laut der Nachrichtenagentur AFP. Wie genau die Konsequenzen aussehen und wann sie in Kraft treten, das werde nun in den Parteigremien besprochen, so Hans am Sonntag in Saarbrücken. Der Unions-Kandidat sprach von einer „sehr bitteren Niederlage“, für die er die Verantwortung übernehme.

Eindeutige Gewinnerin der Landtagswahl im Saarland ist die SPD*. Mit Spitzenkandidatin Ange Rehlinger erringen die Sozialdemokraten eine deutliche Mehrheit von 43,1 bis 43,8 Prozent. Das geht aus den Prognosen zur Landtagswahl im Saarland von ARD* und ZDF* hervor. Sollte sich dieses Ergebnis bestätigen, könnte die Saarland-SPD künftig allein in Saarbrücken regieren. Für die Partei von Bundeskanzler Olaf Scholz* startet das Wahljahr damit mit einem deutlichen Sieg.

Landtagswahl im Saarland: CDU-Vize Jung nimmt Friedrich Merz in Schutz

Ganz anders sieht es bei der Union aus. Die CDU erlebte mit dem bisherigen Ministerpräsidenten Tobias Hans bei der Landtagswahl im Saarland einen historischen Absturz. Nur 25,7 bis 27,6 Prozent der Wahlberechtigten entschieden sich für die Christdemokraten. Für Parteichef Friedrich Merz* ist das eine deutliche Niederlage in der ersten Landtagswahl 2022. Doch in Berlin beurteilte man das schlechte Abschneiden bei der Landtagswahl vor allem als Folge landespolitischer Themen. Diese hätten „den Ausschlag gegeben“, das zeigten alle Erhebungen der Demoskopen, sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende Andreas Jung am Sonntag im ZDF. Er sprach von einem „bitteren Abend“, zeigte sich aber optimistisch, dass seine Partei den kommenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen im Mai erfolgreich sein werde.

Landtagswahl 2022: Die Prognose im Überblick

Prognose Infratest dimap Forschungsgruppe Wahlen CDU 27,5 27,5 SPD 43,0 44 Linke 2,7 2,5 AfD 5,5 5,5 Grüne 5,5 6 FDP 5,0 4,8

Jung sah die Wahl noch nicht als Stimmungstest für den neuen CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz. Merz sei „noch keine hundert Tage im Amt", sagte er. Zudem sei die CDU auf Bundesebene „auf Augenhöhe" mit der SPD. (dil/afp)