CDU bei Berlin-Wahl zuversichtlich – SPD hat laut Giffey „alles gegeben, was möglich war“

Von: Alexander Eser-Ruperti

Mit Blick auf die Wahl in Berlin üben sich alle Parteien in der Vermittlung von Zuversicht. CDU-Kandidat Kai Wegner erklärt, er habe ein „ganz gutes Gefühl“ – zurecht?

Berlin – Seit den Morgenstunden des 12. Februars läuft die Wiederholung der verpfuschten letzten Berlin-Wahl, größere Pannen blieben bisher aus. Die amtierende Bürgermeisterin der Stadt, Franziska Giffey (SPD), betont, sie habe das „gute Gefühl“, dass die Sozialdemokratie „alles getan hat, damit diese Wahl gut vorbereitet ist“. Auch sie stellt klar, man wolle führende Kraft bleiben. Bei der CDU unter Spitzenkandidat Kai Wegner gibt man sich derweil besonders zuversichtlich, was den Wahlausgang angeht, doch: Umfragen im Voraus haben viel Spielraum für Abweichungen vom Endergebnis.

Wahl 2023 in Berlin: SPD laut Franziska Giffey „extrem viel auf der Straße“

Mit Blick auf die nachgeholte Wahl 2023 in Berlin beschreibt SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey einen anstrengenden Wahlkampf. Die amtierende Bürgermeisterin gegenüber der Presseagentur Reuters: „Die Sozialdemokratie war extrem viel auf der Straße, die Genossinnen und Genossen haben unheimlich geleistet in den letzten Tagen und Wochen. Das war ein sehr intensiver Wahlkampf und ich kann Ihnen heute sagen: Wir haben alles gegeben, was möglich war“.

Löst CDU-Kandidat Kai Wegner Franziska Giffey (SPD) nach der Berlin-Wahl als Bürgermeister ab? Zuminest in Umfragen führen die Christdemokraten. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa

Giffey machte deutlich, die Sozialdemokratie habe ihrer Ansicht nach „alles getan, damit diese Wahl gut vorbereitet ist, aber auch, damit wir für eine soziale und demokratische Stadt werben“. Die klare Zielvorgabe: „Wir wollen gerne führende Kraft in dieser Stadt bleiben. Wir wollen dafür sorgen, dass das Soziale, der wirtschaftliche Fortschritt und auch die ökologische Entwicklung zusammen gedacht werden und wir wirklich die ganze Stadt im Blick haben“. Auf das Ergebnis sei sie „sehr gespannt“, so Giffey, die auch betonte, sie wisse, „dass sich viele Menschen in unserer Stadt gewünscht hätten, dass diese Wahl gar nicht hätte stattfinden müssen.“

Fehler der Vergangenheit könne sie nicht ungeschehen machen, so Giffey, aber man könnte jetzt dafür sorgen, dass es gut funktioniere. Ihre Einschätzung: Bisher scheine der Ablauf gut zu sein. Das stimmt offenbar: Bislang gibt es tatsächlich keine Meldungen über größere Pannen, die Wahlbeteiligung ist indes scheinbar geringer als 2016 und 2021.

Wahl-Prognose Berlin: Die CDU gibt sich siegessicher

Fragt man die CDU in der Hauptstadt nach ihrer Wahlprognose für Berlin, stößt man auf Zuversicht. Und dazu haben die Konservativen möglicherweise guten Grund: Umfragen hatten den Christdemokraten zuletzt gute Werte ausgerechnet – doch es gibt Spielraum für Abweichungen.

Nachdem er seine „demokratische Pflicht getan“ hatte und zur Wahlurne gegangen war, erklärte CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner seinerseits, es sei ein „intensiver Wahlkampf, aber auch ein schöner Wahlkampf“ gewesen. Laut Stern bekannte der CDU-Mann er glaube, „die Menschen wollen einen Wechsel in der Stadt“, den wiederum gäbe es „nur mit einer starken CDU“. Wegner betont optimistisch: „Ich habe ein ganz gutes Gefühl“. Ob zurecht oder unrecht, darüber wird im Laufe des Abends mit ersten Hochrechnungen mehr Klarheit bestehen.