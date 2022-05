Cawthorn nackt im Bett: Republikaner äußert sich zu Video

Von: Sonja Thomaser

Teilen

Madison Cawthorn ist ein großer Unterstützer von Donald Trump. © Rusty Jones/imago

Der republikanische Abgeordnete Madison Cawthorn sorgt mit Eskapaden für Aufregung - unerlaubter Waffenbesitz, Drogen, sexuelle Übergriffe. Nun sorgt ein Video für einen neuen Skandal.

Washington - Eine Oppositionsgruppe, die aktiv gegen den Abgeordneten des Repräsentantenhauses Madison Cawthorn kämpft, hat einen Videoclip veröffentlicht, der den Republikaner aus North Carolina scheinbar nackt im Bett zeigt. Das Video wurde weniger als zwei Wochen vor den republikanischen Vorwahlen in Cawthorns Bezirk veröffentlicht. Das berichtet der Nachrichtensender CNN, der das Video allerdings nicht unabhängig bestätigen konnte.

Cawthorn äußerte sich auf Twitter zu dem Clip und erklärte, man sehe, wie er sich „dumm benimmt“. Nachdem das Video in den sozialen Medien aufgetaucht war, twitterte Cawthorn von einem „neuen Schlag“ gegen ihn. „Wir haben uns dumm verhalten und Witze gemacht. Das war’s.“

Cawthorn besiegte 2020 Trump-Kandidaten

Cawthorn wurde 2020 zu einer national bekannten Persönlichkeit, als er den vom damaligen Präsidenten Donald Trump unterstützten Kandidaten in der Vorwahl besiegte, um den damaligen Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, im Kongress zu ersetzen.

Die Republikaner des Repräsentantenhauses, die versuchen, im November bei den Zwischenwahlen in den USA die Mehrheit zu gewinnen, sind mehr als verstimmt über Cawthorn. Das Nacktvideo ist nämlich nur die jüngste Kontroverse um den 26-Jährigen. Der frischgebackene Republikaner hat seine Parteikolleg:innen mit einer Reihe von Eskapaden verärgert.

Cawthorn: Unerlaubter Waffenbesitz, Orgien und Drogen

Ende April wurde Cawthorn vorgeladen, weil er eine geladene Pistole durch einen Kontrollpunkt der Transportation Security Administration am Flughafen Charlotte gebracht hatte. Und im Februar 2021 fanden Agenten am Regionalflughafen Asheville eine Waffe und ein geladenes Magazin in Cawthorns Handgepäck. Ein Cawthorn-Sprecher sagte der Asheville Citizen-Times, dass der Kongressabgeordnete die Waffe „aus Versehen“ mitgebracht habe. Cawthorn wurde nicht angeklagt.

Im März löste Cawthorn einen Aufruhr aus, nachdem er in einem Podcast behauptet hatte, Menschen in Washington hätten ihn eingeladen, an Orgien teilzunehmen und vor seinen Augen Kokain konsumiert. Die Episode veranlasste Mitglieder seiner eigenen Partei laut mehreren Quellen die Unterstützung einer seiner Hauptgegner in Betracht zu ziehen, angesichts wachsender Bedenken, dass der Republikaner aus North Carolina die Partei mit seinem problematischen Verhalten in den Abgrund reißen würde. Senator Thom Tillis hat sich in seiner Vorwahl gegen Cawthorn hinter den Senator des Bundesstaates Chuck Edwards gestellt.

Cawthorn werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen

CNN berichtete, dass Cawthorn wegen Fahrens mit entzogenem Führerschein angeklagt wurde – das zweite Mal in den letzten fünf Jahren, dass er mit dieser Anklage konfrontiert wurde.

Negativschlagzeilen machte er auch, als ein Video auftauchte, in dem er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als „Schläger“ bezeichnete und sagte, die ukrainische Regierung sei „unglaublich böse“.

Im Jahr 2021 berichtete CNN über eine Reihe von Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens von Frauen gegen Cawthorn, die sagten, er habe sich ihnen gegenüber während seiner Studienzeit unangemessen verhalten. Cawthorn hat jegliches Fehlverhalten bestritten.

Viele Republikaner verärgert über Cawthorn

Kevin McCarthy, Anführer der Hausminorität, sagte inmitten von Beschwerden von Mitgliedern nach Cawthorns Eskapaden, er müsse sich zusammenreißen, sonst müsse er mit internen Konsequenzen rechnen, so CNN. „Er muss sich ändern“, sagte McCarthy gegenüber Reportern. „Ich habe ihm gerade gesagt, dass er mein Vertrauen verloren hat und er es sich zurückverdienen muss. Ich habe alles dargelegt, was ich für unanständig halte. … Er hat viele Mitglieder verärgert.“ (sot)