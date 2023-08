Rackete als Europa-Spitzenkandidatin: Abgeordneter der Linken spricht von „Geschenk für die AfD“

Von: Nail Akkoyun

Die Linke in der Krise: Alexander Ulrich kritisiert die geplante Europa-Spitzenkandidatur von Carola Rackete und warnt vor einer Spaltung der Partei.

Berlin – Der Linken-Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich hat scharfe Kritik an seiner eigenen Partei geübt. Der Grund: die geplante Europa-Spitzenkandidatur der Geflüchteten-Aktivistin Carola Rackete. Die Linke würde damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verprellen sowie der traditionellen Basis „vor den Kopf stoßen“, wie Ulrich dem Tagesspiegel sagte. Der 52-Jährige ging noch weiter, bezeichnete Rackete als „Wählerschreck“ und als „Geschenk für die AfD“.

Ulrich, der auch als Parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion dient, hatte den Bundesvorstand erst im Juni dazu aufgefordert, „seinen geschlossenen Rücktritt zu erklären“. Das Zitat stammt aus einer Erklärung, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Hintergrund war der andauernde Parteistreit über den Umgang mit der umstrittenen Politikerin Sahra Wagenknecht und ihrer Haltung zu Russland und dem Ukraine-Krieg.

Die Idee zeige wieder einmal, dass die Linke „trotz jahrelanger Wahlniederlagen nicht verstehen will, warum wir bei vielen Arbeitnehmern, sozial Benachteiligten oder Friedensbewegten kaum noch wählbar sind“, so Ulrich.

Kritik an Rackete-Kandidatur: Die Linke auf „politischer Geisterfahrt“?

Im Jahr 2019 erlangte Rackete internationale Bekanntheit, als sie als Kapitänin eines Schiffs, das Geflüchtete auf hoher See rettete, die Insel Lampedusa ansteuerte – trotz eines Verbots der italienischen Behörden. Während ihrer Vorstellung als Spitzenkandidatin im Juli 2023 erklärte sie, sich für die Förderung von Verteilungsgerechtigkeit, Menschenrechten, einer gesunden Umwelt und einem „stabilen Erdklima“ einzusetzen. Bereits vor ihrer Nominierung als Spitzenkandidatin der Linken bei der Europawahl gab es innerhalb der Partei kritische Stimmen. Der ehemalige Parteivorsitzende Klaus Ernst bezeichnete das Unterfangen sogar als „politische Geisterfahrt“.

Ähnlich argumentierte auch Alexander Ulrich. Mit radikaler Klimapolitik und dem Ruf nach offenen Grenzen bei gleichzeitiger Vernachlässigung von sozialen Fragen „gewinnen wir nichts, sondern verlieren weiter“, sagte er dem Tagesspiegel. „Wir können nicht alle Menschen aufnehmen, die zu uns kommen wollen.“

Carola Rackete, Umwelt und Geflüchtetenaktivistin, und Parteichef Martin Schirdewan sprechen bei einer Pressekonferenz der Partei Die Linke. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa

Die Linke verliert Führungspersonal: Mohamed Ali hinterlässt Vakuum

Doch innerhalb der Partei gibt es weitaus größere Probleme als eine eventuelle Europa-Kandidatur von Carola Rackete. Mit ihrem jüngst angekündigten Rückzug hat die Co-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali die ohnehin angeschlagene Linke in eine handfeste Krise gestürzt. Die fehlende Unterstützung der Parteispitze für Wagenknecht und ihre „Friedensbemühungen“ seien unter anderem ausschlaggebend gewesen.

Gegenüber dem Tagesspiegel sagte Ulrich, dass die aktuelle wie die vorherige Parteiführung ein „regelrechtes Mobbing gegen Sahra Wagenknecht“ betrieben hätten. Dabei ginge es jedoch nicht nur um die 54-Jährige, sondern um den kompletten linken Flügel der Partei. Der Parlamentarische Geschäftsführer bezeichnete den Rückzug Mohamed Alis daher als „nur konsequent“, auch wenn ihm weh tue, „zu sehen, wie sich unsere Partei entwickelt“.

Sorge vor Wagenknecht-Partei: „Wäre ein herber Rückschlag“ für die Linke

Im Juni 2024 will die Linke das Ruder herumreißen und mithilfe der Europa-Wahl das eigene Profil wieder schärfen. Neben Rackete will dann auch der Parteichef Martin Schirdewan, derzeit schon Fraktionschef der Linken in Brüssel, kandidieren. Das letzte Wort hat allerdings der Parteitag im kommenden November. Indes wächst aber die Sorge vor einer möglichen Wagenknecht-Partei – und der eigenen Bedeutungslosigkeit.

Sollten mehr als drei Abgeordnete die Fraktion verlassen, würde die Linke ihren Fraktionsstatus im Bundestag verlieren. „Deswegen wäre das verantwortungslos“, sagte Co-Fraktionsvorsitzender Dietmar Bartsch am Mittwoch (8. August) dem Sender NDR 1 Radio MV. Eine Spaltung könnte der Partei in die Irrelevanz führen. Dabei verwies er auf das Schicksal der Kommunistischen Partei in Italien. „Das Ende der Linken“ wäre es zwar nicht, so Bartsch, „aber es wäre ein herber Rückschlag.“ (nak)