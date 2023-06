Bunker-Streit zwischen Klitschko und Selenskyj: Präsident droht mit „Knockout“

Von: Ulrike Hagen

Präsident Selenskyj geht auf Vitali Klitschko los, nachdem eine Mutter mit ihrem Kind vor einem verschlossenen Luftschutzbunker in Kiew getötet wurde.

Kiew – Vitali Klitschko, seit 2014 Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, hat als Schwergewichtsboxer schon einige harte Fights hinter sich gebracht. Jetzt bahnt sich ein Schlagabtausch mit seinem Präsidenten an. Nachdem am Donnerstag vor einem verschlossenen Luftschutzbunker drei Menschen den Tod fanden, darunter auch ein neun Jahre altes Kind, droht Wolodymyr Selenskyj dem Champion im Ruhestand mit einem „Knockout“.

Echte Freunde waren der Präsident der Ukraine und Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, der als mehrfacher Box-Weltmeister auch in Deutschland zu Ruhm kam, noch nie. So hagelte es von Selenskyj mehrfach Kritik, unter anderem wegen der Energieversorgung in der Hauptstadt.

Nun scheint sich der Graben zwischen den Politikern weiter zu vertiefen. Nachdem in Kiew drei Personen, darunter eine 34-jährige Mutter und ihr neunjähriges Kind, getötet wurden, ging Selenskyj nur wenig verhohlen auf Klitschko los. Berichten zufolge wurden die Menschen von herabfallenden Raketensplittern getroffen, als sie in der Morgendämmerung vergeblich darauf warteten, dass ein verschlossener Luftschutzraum geöffnet wird.

Selenskyj eröffnet Kampf gegen Klitschko: „Es könnte einen Knockout geben“

Angesichts der andauernden nächtlichen russischen Raketen- und Drohnenangriffe häufen sich in der Ukraine die Probleme mit den Schutzbunkern – auch in der Hauptstadt. Selenskyj gab nun in seiner am Freitag veröffentlichten abendlichen Videobotschaft relativ unmissverständlich Bürgermeister Klitschko dafür die Schuld: „Dieses Ausmaß an Nachlässigkeit in der Stadt kann nicht durch irgendwelche Rechtfertigungen gedeckt werden“, erklärte er.

„Russland als Feind reicht uns nicht, wir haben auch interne Feinde“, legte der ukrainische Staatschef nach dem tragischen Ereignis am Freitag vor Journalisten in Moldawien nach. „Lassen Sie es mich so sagen: Es könnte einen Knockout geben“, hieb Selesnkyj klar in Richtung des ehemaligen Box-Champs, wie unter anderem der Independent berichtet, „jeder wird zur Verantwortung gezogen werden. Die Reaktion wird entschlossen sein.“

Kiews Bunker in katastrophalem Zustand: Fast ein Viertel unbrauchbar

Bei Inspektionen wurde festgestellt, dass fast ein Viertel der ukrainischen Luftschutzbunker nicht nutzbar sind. Das Innenministerium teilte am Samstag mit, dass von den 4.800 inspizierten Schutzräumen in Kiew 252 verschlossen und 893 „unbrauchbar“ waren. Vitali Klitschko ergänzte auf Telegram, dass die Stadt innerhalb eines Tages nach der Einrichtung eines Feedback-Dienstes „mehr als tausend“ Beschwerden über verschlossene oder unbrauchbare Schutzräume erhalten habe.

Der Kiewer Bürgermeister gab jedoch den vom Präsidenten ernannten lokalen Beamten, die für die Betreuung der Unterkünfte verantwortlich seien, die Schuld: „Ich möchte Sie daran erinnern, dass die zuständigen Bezirksleiter der Hauptstadt vom Präsidenten ernannt werden“, erklärte Klitschko.

Bunker-Streit: Beobachter vermuten gezielten Angriff auf möglichen Wahl-Konkurrenten

Auch Industrieminister Alexander Kamyschin zeigte sich „schockiert“ über die Zustände. Nach seinen Kontrollen wolle er gemeinsam mit Kiews Bürgermeister Klitschko einen Plan zum Wiederaufbau der Bunker entwickeln, schrieb Kamyschin am Freitag auf Twitter. Ob diese Zusagen Präsident Selenskyj friedlich stimmen können, ist fraglich.

Die Angriffe von Selenskyj werden von politischen Beobachtern in Kiew als gezielte Attacke auf einen möglichen Konkurrenten interpretiert. Es wird immer wieder darüber spekuliert, dass Klitschko gegen Selenskyj bei der 2024 anstehenden Präsidentschaftswahl antreten könnte. (Ulrike Hagen)