Bundesverfassungsgericht billigt Corona-Impfpflicht in der Pflege

Von: Ursula Knapp

Das Bundesverfassungsgericht weist eine Klage gegen die Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen ab. Den Eingriff in die körperliche Unversehrtheit hält es für gerechtfertigt.

Die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen und Pflegebereich ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Diese Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht am Donnerstag veröffentlicht. Der Erste Senat machte in seinem Beschluss auch deutlich, dass die zwischenzeitlich dominante Omikron-Variante nichts an dieser Beurteilung ändert. Damit blieb die Verfassungsbeschwerde von 54 betroffenen Personen erfolglos. Unter ihnen waren neben Pflegekräften auch Ärztinnen und Ärzte sowie Patient:innen, die geltend machten, dass sie sich nicht mehr von ihrem ungeimpften Arzt behandeln lassen könnten.

Damit bleibt es dabei, dass Arbeitgeber im Gesundheitsbereich die Personalien von Ungeimpften an das Gesundheitsamt melden müssen. Führen Gespräche mit Betroffenen nicht zu einer Impfung, kann die Behörde ein Tätigkeitsverbot verhängen, auch Bußgelder sind möglich. Der Nachweis der Impfung oder Genesung muss seit dem 16. März vorgelegt werden.

Die 54 Beschwerdeführenden sahen durch die Impfpflicht ihr Persönlichkeitsrecht verletzt. Der Staat dürfe sie nicht zu einem körperlichen Eingriff, den eine Impfung darstellt, zwingen. Zudem bedeute ein Tätigkeitsverbot einen schweren Eingriff in die Berufsfreiheit.

Auf der anderen Seite berief sich der Gesetzgeber auf seine verfassungsrechtliche Pflicht, alte und kranke Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, die gerade in dieser Gruppe zu schweren Verläufen bis hin zum Tod führen könne. Vorerkrankte und ältere Menschen könnten sich teilweise nicht selbst impfen lassen, zudem sei die Impfung weniger wirksam.

Vielfach hohe Quote

Die Corona-Impfpflicht im Pflege- und Gesundheitsbereich hat in der Branche einem ZDF-Bericht zufolge bisher zu keinen ernstzunehmenden Folgen für die Versorgung von Patientinnen und Patienten geführt. „Es ist zu Personalausfällen gekommen, aber nicht im befürchteten Ausmaß“, berichtete die Leiterin der Geschäftsstelle des Deutschen Pflegerats, Ute Haas, dem Sender nach Angaben vom Donnerstag. Sie sehe zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Auswirkungen für die Pflegebranche.

Die Behörden verzeichnen bundesweit laut dem Bericht fast überall hohe Impfquoten unter den Beschäftigten. In Schleswig-Holstein waren mehr als 97 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen immunisiert, nur knapp drei Prozent von ihnen nicht. In Niedersachsen lag die Quote der Ungeimpften bei 4,6 Prozent, in Bayern bei etwa 4,6 Prozent und in Brandenburg bei etwa 6,1 Prozent.

Nur in Sachsen war die Quote der Ungeimpften unter den Beschäftigten laut dem Bericht deutlich höher. Dort waren 100 000 von insgesamt 300 000 Beschäftigten in dem Bereich ungeimpft, also etwa ein Drittel. Die Gesundheitsämter werteten die Meldungen zu Ungeimpften aber noch aus, berichtete das ZDF. afp