Baerbock verteidigt Waffenlieferungen: „Niemand weiß, was als nächstes passiert“

Von: Tobias Utz, Daniel Dillmann

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock stellt sich den Fragen des Parlaments zum Sondervernögen der Bundeswehr über 100 Milliarden Euro. Der Newsticker.

Mehr Geld für die Armee: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will der Bundeswehr ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro gewähren.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will der Bundeswehr ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro gewähren. Neue Kampfflugzeuge und U-Boote : Das zusätzliche Geld soll dabei helfen, die Bundeswehr zu modernisieren.

: Das zusätzliche Geld soll dabei helfen, die Bundeswehr zu modernisieren. Debatte im Parlament: Bevor die Bundeswehr 100 Milliarden Euro bekommt, debattiert der Bundestag über das Vorhaben der Koalition. Alle Informationen dazu in unserem Newsticker.

+++ 13.20 Uhr: Annalena Baerbock tritt ans Rednerpult. Die Außenministerin stellt sich den Fragen des Parlaments. Sie verteidigt die Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine, die vor allem bei ihrer Partei, den Grünen, eine intensive Kontroverse ausgelöst hatten. „Niemand weiß, was als nächstes passiert“, sagte nun Baerbock mit Blick auf das Gebahren des russischen Präsidentetn Wladimir Putin.

+++ 13.03 Uhr: Die Plenarsitzung beginnt mit der Vereidigung der neuen Familienministerin Lisa Paus.

+++ 13.00 Uhr: Mit Spannung erwartet wird, welche Mitglieder der Ampel-Regierung das Wort ergreifen werden. Bereits bekannt ist, dass Außenministerin Annalena Baerbock die Fragen aus dem Plenarsaal beantworten wird. Aber wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz etwas zum Sondervermögen sagen?

Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock im Gespräch. © Michael Kappeler/dpa

+++ 12.45 Uhr: In ca. 15 Minuten beginnt die Debatte über das Sondervermögen für die Bundeswehr.

+++ 12.07 Uhr: Noch heute debattiert der Bundestag über das neue Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, das Bundeskanzler Olaf Scholz der Bundeswehr zugesichert hatte. Noch bevor bekannt ist, ob das Geld bereitgestellt werden kann, steht schon fest, wer wie viel aus dem neuen Topf erhalten soll.

Das Geld soll nach Angaben der Bundesregierung „in notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben der Bundeswehr fließen“. Dazu gehören bessere Ausrüstung, modernes Einsatzgerät und mehr Personal. Als wichtigste Projekte gilt die Anschaffung neuer Kampfflugzeuge. Vor allem der Tarnkappenjet F-35 der US-Firma Lockheed Martin soll die Lücke schließen, die sich bei der Luftwaffe derzeit auftut.

Allgemein gehalten soll das neue Geld wie folgt unter den Verbänden der Bundeswehr aufgeteilt werden:

Die Luftwaffe soll für die Anschaffung neuer Kampfjets und neuer Transporthubschrauber rund 60 Milliarden Euro erhalten.

soll für die Anschaffung neuer Kampfjets und neuer Transporthubschrauber rund 60 Milliarden Euro erhalten. Die Marine erhält für die Anschaffung neuer U-Boote rund 30 Milliarden Euro.

erhält für die Anschaffung neuer U-Boote rund 30 Milliarden Euro. Die Infanterie erhält die übrigen 10 Milliarden Euro.

+++ 09.30 Uhr: Am Mittwoch (27.04.2022) soll im Bundestag über das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro diskutiert werden. Das „Sondervermögen Bundeswehr“ soll im „Bundeswehrsondervermögensgesetz“ geregelt werden. Einem Entwurf zufolge regelt ein Wirtschaftsplan, was jährlich vom Sondervermögen angeschafft wird. Dieser Plan ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge Bestandteil der Bundestagsdebatte am Mittwoch.

Wichtigster Aspekt dabei ist, dass eine Grundgesetzänderung nötig ist. Diese ist jedoch nur mit einer Zweidrittelmehrheit möglich. Konkret geht es um Artikel 87a des Grundgesetzes. Dafür ist eine Kooperation der Opposition mit der Ampel-Koalition nötig.

Erstmeldung vom Mittwoch, 27. April, 09.00 Uhr: Berlin – Der Bundestag befasst sich in seiner Plenarsitzung am Mittwoch ab 13.00 Uhr erstmals mit dem von der Regierung geplanten 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr.

Das Geld soll vor dem Hintergrund des Angriffs Russlands auf die Ukraine dazu beitragen, Lücken bei der Ausstattung der deutschen Streitkräfte zu schließen. Das Sondervermögen soll ohne Berücksichtigung der geltenden Schuldenbremse mit Krediten finanziert werden, wozu eine Grundgesetzänderung erforderlich ist.

Zudem stellt sich gleich zum Auftakt der Plenarsitzung Bundesaußenministerin Annalena Baerbock den Fragen der Abgeordneten, unter anderem zum Ukraine-Krieg. Außerdem steht eine aktuelle Stunde zu den Warnungen der Wissenschaft vor den schwerwiegenden Folgen des Klimawandels auf der Tagesordnung. (tu/AFP)