Bundespräsidentenwahl live im TV und Live-Stream

Ein Mann steckt einen Wahlschein in eine Wahlurne.

13. Februar

Von Ines Alberti

Deutschland geht mit schnellen Schritten auf die erste Wahl 2022 zu: die Bundespräsidentenwahl. Wie Sie sie live im TV und im Stream mitverfolgen können.

Berlin – Am 13. Februar wird in Deutschland der Bundespräsident gewählt. Er ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. Derzeit bekleidet das Amt der SPD-Politiker Frank-Walter Steinmeier – und seine Wiederwahl gilt als wahrscheinlich.

Er hatte bereits 2021 angekündigt, sich ein zweites Mal zur Wahl stellen zu wollen und erhielt von SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU Zuspruch. Lediglich Die Linke und die AfD stellen Gegenkandidaten zur Wahl: Die Linke geht mit dem Sozialmediziner Gerhard Trabert ins Rennen, während die AfD auf CDU-Mitglied Max Otte setzt.

Für die Wahl am 13. Februar 2022 kommt die Bundesversammlung zusammen, die über die Kandidaten abstimmt. Sie besteht aus den Bundestagsabgeordneten und ebenso vielen Stimmen aus der Bevölkerung. Oftmals sind unter den Wahlberechtigten auch Personen des öffentlichen Lebens wie Sportler oder andere Prominente. Nach der Stimmabgabe ist mit ersten Prognosen und Hochrechnungen zu rechnen.

Bundespräsidentenwahl: Im TV und Livestream mitverfolgen

Wer die Bundespräsidentenwahl mitverfolgen will, kann das auf unterschiedlichen Wegen tun, zum Beispiel in unserem Live-Ticker. Auch TV-Sender begleiten die Wahl medial. So berichten Phoenix und das ZDF live von dem Ereignis. Auch der ARD-Sender Das Erste greift die Wahl auf und wird über das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl berichten, allerdings steht noch nicht fest, auf welchem Programmplatz das tagsüber sein wird. Lediglich für den Abend ist schon klar, dass es ab 18.00 Uhr eine Sondersendung zur Bundespräsidentenwahl geben wird. Auch das ZDF sendet abends ab 19.10 Uhr ein Interview mit dem neu gewählten Staatsoberhaupt.

Neben den Fernsehsendern wird auch der Bundestag die Bundespräsidentenwahl im Livestream übertragen. Dieser soll ab kurz vor 12.00 Uhr auf der Website des Bundestags starten. Die TV-Sendungen und Livestreams im Überblick:

Sender Uhrzeit Sendung Phoenix ab 9.00 Uhr Phoenix vor Ort ZDF 11.50 - 12.35 Uhr ZDF Spezial ZDF 14.05 - 14.45 Uhr ZDF Spezial Das Erste ab 18.00 Uhr Bericht aus Berlin - Sondersendung zur Bundespräsidentenwahl ZDF 19.10 - 19.30 Uhr Was nun? Fragen an das neue Staatsoberhaupt Bundestag ab 12.00 Uhr Livestream

