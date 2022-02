Bundespräsidentenwahl 2022 live: Heute wird das Deutsche Staatsoberhaupt gewählt

Live-Ticker

Heute wählt die Bundesversammlung einen Bundespräsidenten. Die aktuellen Entwicklungen bei der Bundespräsidentenwahl 2022 lesen Sie hier im Live-Ticker.

Der Bundespräsident* wird heute von der Bundesversammlung* gewählt.

Dass das amtierende Staatsoberaupt Frank-Walter Steinmeier* (SPD*) wiedergewählt wird, gilt als sicher.

Als Gegenkandidaten* treten bei der Bundespräsidentenwahl* 2022 Gerhard Trabert für Die Linke*, Max Otte für die AfD* und Stefanie Gebauer für die Freien Wähler* an.

+++ 10.20 Uhr: Der Weg zur Bundesversammlung und damit zur Bundespräsidentenwahl 2022 ist geebnet. Im Paul-Löbe-Haus, einem zum Bundestag gehörenden Gebäude, versammeln sich derzeit noch Parteien, Politiker:innen und Politikinteressierte. Trotz der hohen Siegwahrscheinlichkeit von Frank Walter-Steinmeier, stellten Linke und AfD eigene Kandidaten. Janine Wissler, eine der Parteivorsitzenden der Linken, äußerte sich positiv zur Bundespräsidentenwahl: Die Partei wolle mit der Nominierung Gerhard Traberts kein Zeichen gegen Steinmeier, sondern ein Zeichen für Themen wie Gesundheitssystem, -versorgung, Obdachlosigkeit setzen. Das sagte Wissler im Gespräch mit Phoenix.

Kritik an Steinmeier in seiner Amtszeit als Bundespräsident habe Wissler nur bedingt, für die Zukunft wünscht sie sich eine stärkere Sichtbarkeit des Bundespräsidenten. Steinmeier solle auch als „Anwalt der Menschen, die in einer schwierigen Situation sind“ auftreten, sagte die Linken-Chefin.

Bundespräsidentenwahl: Welches Staatsoberhaupt finden die Deutschen am besten?

+++ 9.29 Uhr: Am heutigen Sonntag (13.02.2022) kommt die Bundesversammlung zusammen, um erneut einen Bundespräsidenten zu wählen. Deutschlands Repräsentant wird wohl weiterhin Frank-Walter Steinmeier sein. Doch welcher Bundespräsident hat für die Deutschen am besten regiert?

+ Frank-Walter Steinmeier vor der Bundespräsidentenwahl 2022 – er ist der zweitbeliebteste Bundespräsident der Deutschen. © Britta Pedersen/dpa

Diese Frage hat T-Online gemeinsam mit einem Meinungsforschungsinstitut gestellt und folgende Antwort bekommen: Mit großem Abstand hat es Richard von Weizsäcker (CDU), Bundespräsident von 1984 bis 1994, an die Spitze geschafft. Er erhielt 37 Prozent der Stimmen. Darauf folgten Frank-Walter Steinmeier (SPD) mit 14 Prozent und Joachim Gauck (parteilos) mit zwölf Prozent. Steinmeier regierte vom 12. Februar 2017 bis dato – und wahrscheinlich darüber hinaus. Auch Weizsäcker wurde in eine zweite Amtsperiode gewählt.

Am Ende der Liste finden sich Christian Wulff (CDU), der 2012 zurücktrat, mit zwei Prozent und Karl Carstens (CDU) mit einem Prozent. So bewerteten die Deutschen ihre Bundespräsidenten** – wer ist der Beste?

Richard von Weizsäcker (CDU): 37 Prozent Frank-Walter Steinmeier (SPD): 14 Prozent Joachim Gauck (parteilos): Zwölf Prozent Johannes Rau (SPD): Acht Prozent Roman Herzog (CDU): Sieben Prozent Horst Köhler (CDU): Fünf Prozent Christian Wulff (CDU): Zwei Prozent Karl Carstens (CDU): Ein Prozent Anderer / Weiß nicht: 14 Prozent

**T-Online: „Die genaue Fragestellung der bevölkerungsrepräsentativen Umfrage lautete: ‚Wer ist oder war Ihrer Meinung nach der beste Bundespräsident?‘ Civey befragte online im Zeitraum vom 10. bis 11. Februar 2022 5.033 volljährige Bundesbürger und Bundesbürgerinnen. Die Daten sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 2,5 Prozentpunkten.“

Bundespräsidentenwahl 2022: So ist der Ablauf des Wahlsonntags

Update vom Sonntag, 13.02.2022, 07.25 Uhr: Am Sonntagnachmittag ist es so weit, der Bundespräsident wird gewählt. Bisher zeichnet sich eine Wiederwahl des amtierenden Bundespräsidenten Frank Walter-Steinmeier ab.

Sollte sich die Bundespräsidentenwahl 2022 zeitlich an der letzten Wahl 2017 orientieren, ist mit folgendem Ablauf zu rechnen:

Ca. 09.00 Uhr: Erste Live-Streams vor Ort beginnen

Erste Live-Streams vor Ort beginnen 12.00 Uhr: Live-Stream des Bundestags beginnt

Live-Stream des Bundestags beginnt Ca. 12.45/13 Uhr: Stimmabgabe beginnt

Stimmabgabe beginnt Ca. 14.15 Uhr: Stimmabgabe abgeschlossen/Auswertung beginn

Stimmabgabe abgeschlossen/Auswertung beginn Ca. 15.00 Uhr: Ergebnis

Ergebnis In den Abendstunden: Interview mit dem/der neu- oder wiedergewählten Bundespräsidenten/Bundespräsidentin

Sowohl die Präsenz von Medienvertretern ab neun Uhr als auch der Live-Stream des Bundestags sind bereits angekündigt. Sie können die Wahl des Bundespräsidenten also live im TV und im Live-Stream* mitverfolgen.

Bundespräsidentenwahl: SPD ruft 2022 zur Wiederwahl von Frank Walter-Steinmeier auf

+++ 15.40 Uhr: Ein Tag vor der Bundesversammlung hat die SPD zur Wiederwahl von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aufgerufen. Darüber berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). „Diese Wiederwahl bedeutet Kontinuität einer sehr, sehr guten Amtsführung“, sagte Parteichefin Saskia Esken am Samstag (12.02.2022) vor einer Fraktionssitzung in Berlin. Angesichts vieler Krisen benötige das Land diese Kontinuität.

Lars Klingbeil unterstrich Steinmeiers Kompetenz. „Wir leben in polarisierten Zeiten und ich befürchte, dass diese Polarisierung nicht abnehmen wird in den nächsten Jahren. Da braucht es jemanden als Bundespräsidenten, der in der Lage ist, Brücken zu bauen, der in der Lage ist, Menschen zusammenzubringen, der in der Lage ist, auch eine Sprache zu finden, die das Land zusammenhält und vereint. Diese Person haben wir mit Frank-Walter Steinmeier“, sagte der SPD-Parteichef.

+ Die Bundespräsidentenwahl 2022 findet im Paul-Löbe-Haus (r.) an der Spree in Berlin statt. © Ingo Schulz/Imago

Bundespräsidentenwahl 2022 live: Steinmeier tritt bei SPD und Union auf

Update vom Samstag, 12.02.2022, 07.46 Uhr: Frank-Walter Steinmeier wird am Tag vor der Bundespräsidentenwahl 2022 noch einmal bei den Parteien SPD und CDU/CSU auftreten. Die Parteien kommen zu letzten Vorbereitungssitzungen zusammen. Unterstützt wird Steinmeiers Wiederwahl von SDP, CDU/CSU, Grünen und FDP. In der Bundesversammlung machen diese Parteien 1223 der insgesamt 1472 Mitglieder aus, womit Steinmeiers zweite Amtszeit bereits als gesichert gilt.

Seinen Auftritt bei den Grünen hatte der jetzige Amtsinhaber bereits am Freitagabend (11.02.2022) in einer Online-Konferenz. Danach sprachen die Fraktionschefinnen Britta Haßelmann und Katharina Dröge in den höchsten Tönen von ihm: „Frank-Walter Steinmeier ist ein sehr guter und hoch angesehener Bundespräsident“. Sie führten weiter aus, dass sie ihren Wahlleuten in der Bundesversammlung deshalb empfehlen, „Frank-Walter Steinmeier erneut zum Bundespräsidenten zu wählen“.

Auch Linke und AfD tagen am Samstag mit ihren Kandidaten. Für die Linke geht Mediziner Gerhard Trabert ins Rennen. Für die AfD ist es Ökonom Max Otte. Auch am Sonntag soll es vor Beginn der Bundesversammlung zu weiteren Fraktionssitzungen kommen.

Bundespräsidentenwahl: Welche Promis 2022 mitentscheiden

+++ 19.34 Uhr: Am Sonntag (13.02.2022) dürfen nicht nur die Parteien im Bundestag entscheiden, wer neuer Bundespräsident wird. Auch Prominente werden die Wahl zwischen Frank-Walter Steinmeier (SPD), Gerhard Trabert (parteilos, nominiert von Die Linke), Max Otte (CDU, nominiert von AfD) und Stefanie Gebauer (Freie Wähler) haben. Wer mit entscheiden darf, wird zuvor von den Parteien im Deutschen Bundestag entschieden. Diese Promis sind Wahlberechtigte*:

Dietmar Bär (Bekannt als Freddy aus dem „Tatort*“)

Dieter Nuhr (Kabarettist)

Bernd Stelter (Komiker)

Hennes Bender (Komiker)

Christian Drosten* (Direktor des Instituts für Virologie der Berliner Charité)

Marylyn Addo (Infektiologion)

Sandra Ciesek (Virologin)

Özlem Türeci (Mitbegründerin des Mainzer Impfstoff-Entwicklers Biontech*)

Christian Karagiannidis (Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin)

Gernot Marx (Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin)

Roland Kaiser (Sänger)

Igor Levit (Starpianist)

Klaas Heufer-Umlauf (TV-Moderator)

Leon Goretzka (Profi-Fußballer)

Kristina Vogel (Radrennfahrerin)

Britta Steffen (Profi-Schwimmerin)

Jana Majunke (Radrennfahrerin)

Angela Merkel (Ex-Bundeskanzlerin)

Alexander Gerst (Astronaut)

uvm.

Bundespräsidentenwahl in Berlin: Bundesversammlung kommt 2022 zusammen

Update vom Freitag, 11.02.2022, 15.34 Uhr: Bei der Wahl zum Bundespräsidenten am Sonntag, dem 13. Februar 2022, hat Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier (SPD) gute Aussichten wiedergewählt zu werden. Seinen zwei Gegenkandidaten Gerhard Trabert (parteilos, nominiert von Die Linke), Max Otte (CDU, nominiert von AfD) sowie der Kandidatin Stefanie Gebauer (Freie Wähler) werden nur geringe Chancen eingeräumt.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat im Auftrag der Augsburger Allgemeinen Zeitung die bevorstehende Wahl nun zum Anlass genommen, die Bevölkerung zu befragen, wie zufrieden sie mit Steinmeier als Bundespräsident sind. Das Ergebnis ist jedoch alles andere als eindeutig: 55 Prozent der Befragten gaben an, mit seiner Arbeit zufrieden zu sein. 31 Prozent bewerten seine erste Amtszeit jedoch negativ und 14 Prozent sind unentschlossen. Deutliche Unterschiede gibt es in der Umfrage zu Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident* auch je nach Altersgruppe.

Bundespräsidentenwahl: Drei Kandidaten und eine Kandidatin treten am Sonntag (13.02.2022) an

Erstmeldung vom Freitag, 11.02.2022: Berlin – Am heutigen Sonntag (13.02.2022) entscheidet sich, wer für die nächsten fünf Jahre Deutschlands Bundespräsident sein wird. Bei der Bundespräsidentenwahl stimmt die Bundesversammlung diesmal zwischen drei Kandidaten ab. Eine Wiederwahl des amtierenden Staatsoberhaupts Frank-Walter Steinmeier (SPD) gilt aber als wahrscheinlich.

Neben Steinmeier stehen seine Gegenkandidaten Gerhard Trabert (parteilos, nominiert von Die Linke), Max Otte (CDU*, nominiert von AfD) und Stefanie Gebauer (Freie Wähler) zur Wahl. SPD, CDU/CSU*, Grüne* und FDP* haben keine eigenen Kandidaten aufgestellt, sondern unterstützen Steinmeier für eine zweite Amtszeit. Insgesamt 1472 Menschen geben ihre Stimme ab, darunter Bundes- und Landtagsabgeordnete sowie diverse Wahlberechtigte aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft.

Wegen der Corona-Pandemie* tagt die Bundesversammlung nicht wie sonst im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes, sondern im benachbarten Paul-Löbe-Haus. Die Delegierten verteilen sich über mehrere Räume und Etagen und sollen so den Abstand von 1,5 Metern einhalten können.

Bundespräsidentenwahl 2022: Wird Frank-Walter Steinmeier wiedergewählt?

Bei der vergangenen Bundespräsidentenwahl im Jahr 2017 entschied sich die Bundesversammlung bereits im ersten Wahlgang eindeutig: Frank-Walter Steinmeier erlangte 74,3 Prozent der Stimmen und damit deutlich die absolute Mehrheit. Damals hatten wie heute auch SPD, Union, Grüne und FDP dem ehemaligen Bundesaußenminister ihre Unterstützung zugesagt. Die Linke, AfD, Freie Wähler sowie die Piratenpartei und Die PARTEI nominierten eigene Kandidaten, die allerdings kaum eine Chance hatten.

So hat die Bundesversammlung 2017 abgestimmt:

Kandidat Partei Stimmenanzahl Anteil Unterstützer Frank-Walter Steinmeier SPD 931 74,3% SPD, CDU/CSU, Grüne, FDP Christoph Butterwegge parteilos 128 10,2 Die Linke Albrecht Glaser AfD 42 3,4% AfD Alexander Hold Freie Wähler 25 2,0% Freie Wähler, BVB/FW Engelbert Sonneborn parteilos 10 0,8% Piratenpartei, Die PARTEI Enthaltung 103 8,2% Ungültige Stimmen 14 1,1% Abgegebene Stimmen 1253 100%

Aktuelle Entwicklungen der Bundesversammlung, erste Prognosen und Hochrechnungen* sowie das Ergebnis* der Bundespräsidentenwahl erfahren Sie hier im Live-Ticker. (Ines Alberti)

