Bundesgerichtshof bestätigt Urteil gegen Betreiber von Darknet-Rechenzentrum

Von: Ursula Knapp

Wenig subtil: Das Rechenzentrum war in einem ehemaligen Bundeswehr-Bunkers in Traben-Trarbach untergebracht. © Thomas Frey/dpa

Der Bundesgerichtshof bestätigt die Haftstrafen für Administratoren eines abgeschirmten Darknet-Rechenzentrums.

Betreiber:innen eines abgeschirmten Rechenzentrums, die ihre Server für illegale Geschäfte anbieten, sind vor strafrechtlicher Verurteilung nicht mehr sicher. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Dienstag erstmals acht Angeklagte rechtskräftig als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung verurteilt.

Die Organisation unterhielt einen unterirdischen Cyberbunker in Traben-Trarbach, der in einer spektakulären Polizeiaktion 2019 ausgehoben wurde. Die Angeklagten wurden im Dezember 2021 vom Landgericht Trier zu Freiheitsstrafen zwischen fünf Jahren, neun Monaten und einem Jahr verurteilt. Mit dem Schuldspruch, die Angeklagten seien Mitglieder einer kriminellen Vereinigung, wurde rechtliches Neuland betreten. Der BGH bestätigte das Urteil jetzt in allen wesentlichen Punkten und ergänzte, dass die Angeklagten Mitglieder einer „auf besonders schwere Straftaten gerichteten kriminellen Vereinigung“ gewesen seien. Das Argument, sie hätten nur Computer und Software zur Verfügung gestellt und seien für Straftaten der Nutzer:innen nicht zu belangen, hatte keinen Erfolg. Aber auch die Revision der Staatsanwaltschaft wurde vom BGH verworfen; die Ankläger:innen wollten zusätzlich eine Verurteilung wegen Beihilfe.

Zugriff auf das unterirdische Rechenzentrum nach jahrelangen Ermittlungen

Die acht Angeklagten, unter ihnen eine Frau, hatten zwischen 2014 und 2019 in einem ehemaligen Nato-Bunker in Traben-Trarbach ein abgeschirmtes Rechenzentrum betrieben. Sie warben damit, dass auf ihren Servern die Kommunikation „vor Eindringlingen und staatlichen Einrichtungen“ geschützt sei. Nur Kinderpornografie und Terrorismus würden nicht geduldet. Die Kund:innen blieben anonym, auch die Organisator:innen traten nach außen nicht mit Namen auf. Nutzer:innen zahlten hohe Beträge für den Dienst. Zwar kam es zu vielen Missbrauchsmeldungen, aber die Kund:innen konnten meistens weitermachen, ihre Identität wurde erneut verschleiert. Es soll zu knapp 250 000 Straftaten gekommen sein, größtenteils Drogenhandel.

Nach jahrelangen Ermittlungen wurde das unterirdische Rechenzentrum 2019 ausgehoben. Die erwirtschafteten Beträge wurden eingezogen. Allein beim Hauptangeklagten Hermann X. wurden 900 000 Euro beschlagnahmt.

Die Hauptfrage in dem Strafprozess war: Haben die Betreiber:innen des konspirativen Rechenzentrums eine kriminelle Vereinigung gebildet? Der BGH bejahte das, weil die Angeklagten nicht nur aus Erwerbsinteresse handelten. Ziel war es, Dritten die Verwendung ihrer Dienste ohne staatliche Kontrolle im Darknet zu ermöglichen. Auch als sie über Missbrauchsmeldungen Kenntnis von Straftaten erlangt hätten, hätten sie ihr Geschäftsmodell fortgesetzt, sagte der Vorsitzende Richter Jürgen Schäfer.

Die Angeklagten konnten sich auch nicht auf das Telemediengesetz berufen, wonach Dienstanbieter nicht für fremde Informationen verantwortlich sind, die sie für Nutzer:innen speichern. Das gelte nur, wenn der Provider eine neutrale Rolle spiele, sagte Schäfer in seiner Urteilsbegründung. Aber die Angeklagten seien mit ihrem „Verschleiern, Abschirmen und Zugriff verhindern“ weit über diese neutrale Rolle hinausgegangen. Alle Angeklagten hätten das Konzept gekannt und sich damit vorsätzlich an der kriminellen Vereinigung beteiligt.

Einer Beihilfe zum Drogenhandel der Nutzer:innen seien die Angeklagten aber nicht schuldig, so Schäfer. Denn ein Gehilfe müsse von einer konkret geplanten Straftat wissen. Dass er irgendeine Straftat fördern wolle, reiche nicht aus.