Bundesanwaltschaft soll gegen das Regime in Teheran ermitteln

Von: Ursula Rüssmann

Jamshid Sharmahd (Foto vor der Entführung) ist laut seiner Tochter schwer krank. © Private

Gazelle Sharmahd, die Tochter eines im Iran zum Tode verurteilten Deutsch-Iraners, reicht in Deutschland Anzeige gegen Teheran wegen Menschenrechtsverbrechen ein

Die Menschenrechtsorganisation ECCHR und die Familie des im Iran zum Tode verurteilten Deutsch-Iraners Jamshid Sharmahd setzen jetzt auf das deutsche Strafrecht, um hochrangige Mitglieder des Teheraner Regimes vor Gericht zu bringen. Gazelle Sharmahd, Tochter des 2020 bei einem Zwischenstopp im Oman Entführten, hat gemeinsam mit ECCHR am Mittwoch Strafanzeige beim Generalbundesanwalt (GBA) gegen acht Verantwortliche der Justiz und des Geheimdienstes im Iran eingereicht. Unter den Beschuldigten sind Abdolghassem Salavati, ein Vorsitzender Richter am Teheraner Revolutionsgericht, und Mahmoud Alavi, der 2020 Geheimdienstminister war.

Laut Patrick Kroker, Völkerstrafrechts-Experte von ECCHR, wirft die rund 40-seitige Anzeige den Personen unter anderem Folter, zwangsweises Verschwindenlassen und „schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ vor. Kroker betonte am Mittwoch vor Journalist:innen, der GBA habe eine „Ermittlungspflicht“, da Sharmahd Deutscher sei. Die Anzeige beruft sich auf das deutsche Völkerstrafgesetzbuch, das bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit Ermittlungen gegen staatliche Repressionsstrukturen erlaubt.

ECCHR-Generalsekretär Wolfgang Kaleck sagte, möglicherweise habe die Bundesanwaltschaft bereits Strukturermittlungen zu Iran gestartet. Dabei werden Beweise gesucht, ohne dass es schon Beschuldigte gibt. Spätestens nach der Strafanzeige hoffe er auf eine „relativ schnelle Entscheidung Karlsruhes für Ermittlungen, auch zu Personen“. Dabei können auch Beweise auftauchen, die in weiteren Verfahren zu Gräueln im Iran helfen können.

Der Regimekritiker Sharmahd wurde verschleppt und in einem Schauprozess verurteilt

Der Regimekritiker Jamshid Sharmahd, der zuletzt in den USA gelebt hatte, war Berichten zufolge im Sommer 2020 von Irans Geheimdienst in Dubai und verschleppt worden. Seitdem sitzt er im Iran im Gefängnis. In einem politischen Schauprozess wurde ihm ein Terroranschlag vorgeworfen und er zum Tode verurteilt.

Seit 2020 ist mit der 68-jährigen Frauenrechtlerin Nahid Taghavi noch eine zweite Deutsche in Iran inhaftiert. Beiden geht es ihren Angehörigen zufolge gesundheitlich sehr schlecht. Gazelle Sharmahd betonte am Mittwoch, wie wichtig das Engagement für die Gefangenen sei: „Wenn mein Vater noch lebt, dann auch deshalb, weil wir so viel tun.“

ECCHR-Generalsekretär Wolfgang Kaleck kündigte am Rande der Pressekonferenz an, dass seine Organisation in der nächsten Woche auch eine Strafanzeige wegen Menschenrechtsverbrechen in der Ukraine einreichen werde. Der GBA ermittelt dazu schon lange, aber ohne konkrete Beschuldigte.

