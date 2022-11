Bund und Länder beraten sich erneut – 49-Euro-Ticket soll kommen

Von: Jan Oeftger

Teilen

Bund und Länder treffen sich erneut zu Beratungen. Dabei soll es auch um das 49-Euro-Ticket gehen. Eine grundsätzliche Einigkeit darüber besteht schon.

Berlin – Die 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen treffen sich am Mittwoch (2. November) zu Beratungen. Neben der Gaspreisbremse und der Flüchtlingsversorgung soll es auch um das 49-Euro-Ticket gehen. Dieses möchten Bund und Länder als Nachfolgelösung des 9-Euro-Tickets einführen. Anders als bei den letzten Gesprächen im Oktober wollen sich die Beteiligten nun über die Finanzierung einigen.

„Der Bund muss sich am Mittwoch bewegen, damit es eine Einigung geben kann“, forderte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) nicht nur mit Blick auf das geplante Ticket für den ÖPNV. Für dieses fordern die Länder höhere Zuschüsse vom Bund. Aus der Beschlussvorlage geht hervor, dass der Bund dafür ein neues Angebot vorlegen möchte. Demnach sollen für 2022 zusätzliche Regionalisierungsmittel in Höhe von einer Milliarde Euro gezahlt werden. An 2023 möchte der Bund diese dann jährlich um drei Prozent erhöhen.

Bei der Bund-Länder-Runde im Oktober konnten sich die Beteiligten um Kanzler Scholz (Zweiter von links) nicht auf eine Finanzierung einigen. Dies soll sich nun ändern. © Bernd von Jutrczenka/dpa

49-Euro-Ticket: Länder haben höhere Forderungen an den Bund

Die Forderungen der Länder fielen jedoch noch höher aus. Sie hatten ab diesem Jahr 1,5 Milliarden Euro mehr gefordert. Zudem erwarten sie, dass die Regionalisierungsmittel 2022 und 2023 jeweils um 1,65 Milliarden Euro erhöht werden. Als Begründung nennen sie die gestiegenen Energiepreise.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich optimistisch, dass man sich einigen werde. Bei einem Bürgerdialog im niedersächsischen Gifhorn sagte er am Dienstag (1. November): „Morgen ist der Tag, an dem es dann endgültig gelingen soll.“ Mit den Ländern bestehe eine grundsätzliche Einigung über das deutschlandweit gültige Ticket.

49-Euro-Ticket: Gewerkschaftsbund fordert Ausbau des ÖPNV

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert ein Sozialticket, das maximal 29 Euro kosten soll. „Bundeskanzler und Ministerpräsidenten müssen sich dringend einigen, wie das 49-Euro-Ticket zukünftig finanziert werden soll“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell zudem. Die Finanzierung müsse bis 2030 sichergestellt sein. Außerdem sei ein Ausbau des ÖPNV notwendig. Dieser betreffe das Schienennetz, Fahrzeuge und Mitarbeiter sowie Mitarbeiterinnen.

An den Gesprächen nehmen am Vormittag alle Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer teil. Am Nachmittag ist dann auch Kanzler Scholz bei den Beratungen dabei. Hauptsächlich geht es um die Finanzierung des dritten Entlastungspakets, zu dem unter anderem das 49-Euro-Ticket, aber auch die Gaspreisbremse gehören. FDP-Fraktionsvize sagte der Deutschen Presse-Agentur dazu: „Jede zusätzliche Mittelforderung der Länder oder Kommunen an den Bund ist in der Einnahmesituation der Länder nicht nachvollziehbar“. (Jan Oeftger)