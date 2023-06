Bulgariens steiniger Weg nach Europa

Von: Adelheid Wölfl

Premierminister Nikolai Denkov vor dem Präsidentschaftsgebäude in Sofia. © IMAGO/NurPhoto

Das EU-Mitglied im Südosten der Union laviert zwischen Korruption und Rechtsstaat, zwischen Pro- und Anti-Ukraine. Auch die neue Regierung ist in der Außenpolitik gespalten.

Es wird der erste große Auftritt des Herrn Professor. Der neue bulgarische Premier Nikolaj Denkov wird zum Wochenende erstmals an einem Gipfel der Regierungsspitzen der EU teilnehmen. Der Chemiker, der bereits von 2014 bis 2016 und im Jahr 2021 stellvertretender Minister für Bildung und Wissenschaft und 2021 und 2022 Bildungsminister war, hat in seinem Land eine ausgezeichnete Reputation. Er gilt als besonnen, mutig und gescheit.

Denkov wurde am 6. Juni zum neuen Premierminister der großen Koalition zwischen seiner Partei „Wir setzen den Wandel fort“, die von klar prowestlichen, liberal-bürgerlichen Anti-Korruptionskräften geführt wird und der Klientelpartei Gerb („Graschdani sa Ewropejsko Raswitie na Balgaria“ – „Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens“) von Bojko Borissov.

Seine Vize ist Ex-EU-Kommissarin Marija Gabriel von der Gerb. Laut Koalitionsvereinbarung soll Denkov neun Monate regieren, die nächsten neun Monate dann Gabriel. Insgesamt will man nur 18 Monate gemeinsam im Amt sein.

Beim EU-Gipfel möchte Denkov vor allem das Thema „Schengen-Erweiterung“ besprechen. Der Beitritt Rumäniens und Bulgariens wurde zuletzt durch Österreich und die Niederlande blockiert. Angesichts dessen, dass die EU-Staaten sich nun aber auf neue Migrationsregeln an den Außengrenzen geeinigt haben, hofft Bulgarien, dass das Veto aufgehoben wird. Mit dem niederländischen Premier Mark Rutte hat Denkov bereits gesprochen. Er ist zuversichtlich, dass er auch die Unterstützung des deutschen Kanzlers Olaf Scholz erhält.

Ein weiteres Ziel der neuen Regierung in Bulgarien ist der Beitritt zum Euro im Jahr 2025. Das hängt aber auch von der Stabilität der jetzigen Koalition ab. Bulgarien ging in den vergangenen zwei Jahren durch eine heftige politische Krise – die Bürgerinnen und Bürger mussten fünf Mal zur Wahl gehen, weil keine Regierungen zustande kamen und eine Regierung durch ein Misstrauensvotum fiel. Die Partei „Wir setzen den Wandel fort“ (PP) hatte ursprünglich ausgeschlossen, mit der Gerb zu koalieren, weil diese als enorm korrupt gilt. Nun war aber allen Seiten klar geworden, dass eine weitere Periode der Instabilität ohne gewählte Regierung dem Land noch mehr schaden könnte.

Die Gerb hätte als Alternative zur PP zudem nur mit den Sozialisten, der als mindestens ebenso korrupt geltenden Partei der türkischen Minderheit und den Rechtsradikalen koalieren können. Das Missfallen der EU wäre dann sicher gewesen. Voraussetzung für die jetzige Regierungsbildung war seitens der PP, dass nicht Ex-Premier Borissov an der Spitze steht und dass sein langjähriger Verbündeter, der Generalstaatsanwalt Ivan Gešev, das Feld räumen muss. Dies geschah auch. Nun kämpfen die progressiven Kräfte um eine dringend notwendige Justizreform.

Der Hauptgrund für den Mangel an Rechtsstaatlichkeit und das Unterlaufen der Institutionen durch politische oder private Interessen liegt nicht nur in der Generalstaatsanwaltschaft, sondern auch am Justizrat, der die juristischen Spitzenpositionen besetzt. Bislang blieben viele Netzwerke aus Politik und Mafia von der Justiz verschont. Die PP fordert seit Jahren, dass die Justiz unabhängiger werden muss. Doch das ist nicht das Ziel der Gerb.

Für Borissov ist die neue Regierung zwar eine Chance, der Isolation zu entkommen, in der er sich in den vergangenen Jahren befand, doch die Reformwilligkeit seiner Partei darf angezweifelt werden, insbesondere, wenn es um den Kampf gegen Korruption geht. Kürzlich hat die Gerb bereits bezüglich eines Anti-Korruptionsgesetzes mit der Opposition und nicht mit ihrem Koalitionspartner gestimmt.

Präsident Rumen Radev, der in den vergangenen Jahren praktisch über die technischen Übergangsregierungen durchregierte, scheint mit Denkov gar nicht glücklich zu sein. Als er ihm am 30. Mai das Mandat zur Regierungsbildung übergab, sagte er höchst provokant, dass er dies nur aufgrund seiner gesetzlichen Verpflichtung tut und er forderte Denkov auf, zu überlegen, ob er das Mandat überhaupt nutzen wolle. Denkov blieb ruhig und antwortete Radev, dass das Land notwendige Reformen brauche.

Der Präsident und der neue Premier sind sich vor allem über außenpolitische Fragen uneins. Denkov will die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen, Radev ging hingegen immer wieder auf die Positionen des Kreml ein. Unter der neuen Regierung will sich Sofia nun aber auch der Initiative der EU anschließen, Munition im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar an die Ukraine zu liefern. Bisher war Bulgarien neben Irland das einzige EU-Land, das sich dem Projekt der Europäischen Verteidigungsagentur nicht angeschlossen hatte. Denkov will auch gegenüber dem Nachbarstaat Nordmazedonien bedachter vorgehen. Bulgarien blockiert den Beginn von Beitrittsverhandlungen der EU mit Nordmazedonien und verlangt eine Verfassungsänderung. Damit soll die bulgarische Minderheit als Volk in der Präambel der mazedonischen Verfassung verankert werden. In Skopje ist man aber strikt dagegen.