Ein Plan mit Hürden: Putin und Xi wollen BRICS zu einem Anti-Westen-Bündnis transformieren

Washington Post

Chinas Xi und Russlands Putin wollen BRICS zu einem Instrument anti-westlicher Politik ausbauen. Doch nicht alle Mitglieder dürften einverstanden sein.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 23. August 2023 The Washington Post.

Russland und China betrachten die BRICS - die Wirtschaftsgruppe aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika - seit langem als zentral für ihr Ziel, der globalen Dominanz des Westens entgegenzuwirken. Am Mittwoch (23. August) wurde die geplante Erweiterung der Gruppe von China als ein Wendepunkt auf dem Weg zu einer neuen multipolaren Welt angepriesen. Doch für den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der in fast messianischen Worten seinen Wunsch nach einer neuen Weltordnung beschrieben hat, machte das Treffen seine globale Isolation deutlich.

+ Von links nach rechts: Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva, der chinesische Präsident Xi Jinping, der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa, der indische Premierminister Narendra Modi und der russische Außenminister Sergej Lawrow geben sich die Hand zum Gruppenfoto auf dem 15. BRICS-Gipfel am 23. August 2023 in Johannesburg, Südafrika. © IMAGO/Prime Ministers Office/Press

Putin, der wegen der Entführung ukrainischer Kinder durch Russland vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt ist, konnte nicht am Gipfeltreffen in der Nähe von Johannesburg teilnehmen, da Südafrika rechtlich verpflichtet ist, ihn wegen Kriegsverbrechen zu verhaften. Stattdessen erschien er über eine Videoverbindung und saß allein an einem großen weißen Tisch in Moskau.



Putin, Ukraine-Krieg die globalen Energie- und Lebensmittelmärkte in Aufruhr versetzt hat, schlug in seinen Kommentaren vor den BRICS-Staats- und Regierungschefs am Mittwoch einen verärgerten, defensiven Ton an. Er warf dem Westen „illegale“ Handlungen und die „Verletzung grundlegender Normen“ vor und bezog sich dabei auf Sanktionen und andere Maßnahmen, die Russland schwächen sollen.

Registrieren Sie sich Lesen Sie jetzt die washingtonpost.com vier Wochen gratis.

Boris Bondarev, ein ehemaliger russischer Diplomat, der wegen seiner Opposition gegen den Krieg in der Ukraine von der ständigen Vertretung Moskaus bei den Vereinten Nationen zurückgetreten ist, sagte, dass sowohl Putin als auch der chinesische Präsident Xi Jinping hoffen, die BRICS zu einem anti-westlichen Block zu machen. Dabei stoßen sie jedoch auf den Widerstand Indiens und Brasiliens, die engere Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und Europa unterhalten.

„Brasilien oder Indien [sind] viel pro-westlicher“, sagte er. „Und natürlich ist niemand in diesem Block bereit, sich in die Position zu begeben, in der sich Russland derzeit befindet, nämlich als offener Gegner des Westens und der Vereinigten Staaten, der eine bewaffnete Konfrontation riskiert.



Während andere Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten in ihren Reden zu globaler Gleichheit aufriefen, richtete sich Putin am Mittwoch direkt an seine westlichen Widersacher. „Wir sind gegen jede Art von Hegemonie“, sagte er während der Eröffnungssitzung und warf seinen Gegnern „fortgesetzten Neokolonialismus“ vor.

BRICS als Instrument anti-westlicher Politik? Putin richtet sich bei Südafrika-Gipfel gegen Westen

Er verteidigte die russische Invasion in der Ukraine und gab einmal mehr dem Westen die Schuld: „Der Wunsch einiger Länder, diese Hegemonie aufrechtzuerhalten, hat zu der schweren Krise in der Ukraine geführt“. Der zentrale Tagesordnungspunkt des Gipfels war die vorgeschlagene Erweiterung der Gruppe, einschließlich der Frage, wie viele Länder beitreten könnten und nach welchen Regeln. Der Wunsch Pekings, die BRICS zu erweitern, ist Teil der umfassenderen Bemühungen Xis, die internationalen Systeme so umzugestalten, dass sie Pekings Interessen entgegenkommen.

Xi schwänzte am Dienstag unerwartet das Wirtschaftsforum des Gipfels, tauchte aber am Mittwoch wieder auf und forderte die BRICS auf, ihre Expansion zu beschleunigen, und warnte davor, dass „die Mentalität des Kalten Krieges unsere Welt immer noch heimsucht“. Er betonte, die BRICS-Staaten müssten die Abkopplung, die Unterbrechung der Lieferketten und den wirtschaftlichen Zwang“ bekämpfen, eine Anspielung auf die westlichen Sanktionen, und warnte vor einer fragilen globalen Wirtschaftserholung. Xi rief alle Länder auf, sich an die UN-Charta zu halten, und forderte, dass alle ein gleiches Mitspracherecht bei der Ausarbeitung internationaler Regeln haben sollten.

„Es kann nicht sein, dass derjenige, der den dickeren Arm oder die lautere Stimme hat, das letzte Wort hat“, unterstrich er. Seine Äußerungen dürften bei einem Großteil der Entwicklungsländer Anklang gefunden haben, die sich oft von den wohlhabenderen Nationen herumgeschubst und von der internationalen Ordnung ausgeschlossen fühlen.

Erweiterung der BRICS: Peking drängt um Expansion – doch das birgt Gefahren

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa, der Gastgeber des Gipfels, äußerte sich besorgt über die Nutzung globaler Finanz- und Zahlungssysteme als Instrumente der geopolitischen Anfechtung“. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva rief dazu auf, die Abhängigkeit der Weltwirtschaft vom US-Dollar als wichtigster Reservewährung zu verringern.



Der indische Premierminister Narendra Modi sagte, er unterstütze die Erweiterung des Blocks „auf der Grundlage eines Konsenses“ - ein Signal, dass alle fünf Staats- und Regierungschefs neuen Mitgliedern zustimmen müssen. Dutzende von Staaten haben sich um die Aufnahme in die Gruppe beworben. Zu den Anwärtern gehören die russischen Verbündeten Iran und Venezuela, die ebenfalls unter westlichen Sanktionen stehen, sowie weitere Länder wie Argentinien, Ägypten und Saudi-Arabien.

Pekings Expansionsdrang birgt jedoch die Gefahr, dass sich die BRICS-Mitglieder über den Zweck und die Ziele der Gruppe uneins sind, so Bondarev. Er verglich dies mit der Erweiterung der Europäischen Union zwischen 2004 und 2007, als sie neue Mitglieder aus Ost- und Mitteleuropa aufnahm. Er sagte, der Wunsch vieler Nationen, den BRICS beizutreten, sei „nur ein weiteres Symptom dafür, dass der globale Süden und die Entwicklungsländer nach neuen Instrumenten suchen, um ihre Anliegen vorzubringen und vom Westen gehört zu werden“.

Xi und Putin wollen BRICS als ein Instrument gegen den Westen ausnutzen

„Der Westen muss also etwas tun, muss Schritte in Richtung des globalen Südens unternehmen. Und diese Schritte sollten ziemlich überzeugend sein“, fuhr er fort. Putin hat sich offen über die auf Regeln basierende Weltordnung des Westens lustig gemacht, indem er in die Ukraine einmarschierte, Zivilisten und die Energieinfrastruktur ins Visier nahm, eine Seeblockade über das Schwarze Meer verhängte, ukrainisches Getreide stahl und zerstörte und Ukrainer, darunter Tausende von Kindern, nach Russland deportierte.

Er sieht Russland als eine Großmacht, die das Recht hat, die Welt neben den USA, China und Europa in Einflussbereiche aufzuteilen, auch wenn er Lippenbekenntnisse für eine gerechtere Weltordnung abgibt, in der kleinere Staaten mehr Einfluss haben. Wie Russland betrachtet auch China die BRICS seit langem als nützliches Gegengewicht zur wahrgenommenen amerikanischen Dominanz und als Möglichkeit, sich als Anführer unzufriedener Nationen zu positionieren.

Am Dienstag forderte Xi in einer Rede von Handelsminister Wang Wentao eine stärkere Vertretung der Länder des Globalen Südens in der Weltordnungspolitik und lobte die Entwicklungsländer dafür, dass sie dem historischen Sumpf des Kolonialismus“ entkommen sind. Er beschuldigte „einige Länder“ der Hegemonie und des Tyrannisierens - eine kaum verhüllte Anspielung auf die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten. „Wer sich gut entwickelt, den wollen sie eindämmen; wer aufholt, den wollen sie behindern“, sagte Xi.

Doch so wie Putins Botschaft von der globalen Gleichheit durch seinen Krieg in der Ukraine untergraben wurde, so wurde Xis Appell an die Widerstandsfähigkeit von einer drohenden Wirtschaftskrise im eigenen Land überschattet.



Welches Ziel hat BRICS? „Ihre Entwicklung ist an sich eine Form des Widerstands“

Eine Rekord-Jugendarbeitslosigkeit, rückläufige Immobilienverkäufe und ein schleppender Konsum in China haben die Besorgnis geweckt, dass sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt viel schneller als erwartet verlangsamt, eine Entwicklung, die die fragile globale Erholung von der Pandemie zum Entgleisen bringen könnte.



Wang Wen, Wissenschaftler an der Renmin-Universität in Peking, sagte jedoch, dass eine stärkere Koordinierung zwischen einem erweiterten BRICS-Block „den Vereinigten Staaten zeigen würde, dass die Schwellenländer entschlossen und bereit sind, ihre Souveränität zu verteidigen und Entwicklung zu betreiben“.



Zu den Autoren Christian Shepherd ist China-Korrespondent für die Washington Post. Zuvor berichtete er von Peking aus für die Financial Times und Reuters über das Land. Robyn Dixon ist eine Auslandskorrespondentin, die zum dritten Mal in Russland ist, nachdem sie seit Anfang der 1990er Jahre fast ein Jahrzehnt lang dort berichtet hat. Seit November 2019 ist sie Leiterin des Moskauer Büros der Washington Post.

„Das Ziel der BRICS ist nicht, sich gegen die Vereinigten Staaten zu stellen, sondern ihre Entwicklung ist an sich eine Form des Widerstands“, sagte er. Für Konstantin Sonin, einen russischen Politik- und Wirtschaftsanalysten an der Universität von Chicago, bestätigte das Treffen seine Ansicht, dass die BRICS eine „oberflächliche Struktur“ bleiben, der es an Zusammenhalt und gemeinsamen Zielen fehlt. „Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendetwas gibt, das diese Länder verbindet, außer der Tatsache, dass sie vor 20 Jahren alle Entwicklungsländer waren“, sagte er.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 23. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

Rubriklistenbild: © IMAGO/Prime Ministers Office/Press