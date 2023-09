Brettspiel „Weimar“: Interaktive Geschichtsstunde(n)

Von: Jakob Maurer

Das Brettspiel „Weimar“ erscheint im Oktober. © Skellig Games

Mit dem politischen Spiel „Weimar“ ist Entwickler Matthias Cramer ein großer Wurf gelungen. Wer es spielen möchte, sollte allerdings viel Zeit mitbringen. Die Medienkolumne.

Brettspiele kommen immer öfter mit eigener Sound-Ebene daher. Aus Klangelementen von einst wie der malträtierten „Halli Galli“-Klingel sind kuratierte Playlists geworden. Das politische Brettspiel „Weimar“, das im Oktober erscheint, hat das nicht nötig – der Sound der 1920er entsteht beim Spielen von alleine.

Jazz ertönt in den Clubs. In Hamburg bricht Unruhe aus, in München wird Kurt Eisner erschossen und die Räterepublik ausgerufen. Diplomatie wird auf Deutsch, Englisch, Französisch oder Russisch betrieben. In Berlin marschieren Regierungstruppen auf. Im Reichstag herrscht Chaos: Applaus, Zwischenrufe, das Klopfen des Hammers.

All das schwirrt durch den Kopf, wenn man sich auf das epische Spielerlebnis einlässt. Dessen Schöpfer Matthias Cramer legt es als interaktive Geschichtsstunde an – eher aber als Stunden. Dazu passt die wuchtige Spieleschachtel in Schwarz-Rot-Gold. Für eine Partie müssen die bis zu vier Spieler:innen sechs Stunden einplanen und sich zuvor ins umfangreiche Regelwerk einarbeiten.

Weimarer Zustände, seit ein paar Jahren hat diese Wendung Konjunktur. Finanzkrise, Fragmentierung der Gesellschaft, Populismus, Rechtsradikale - das wurde und wird mit den fragilen Verhältnissen jener Republik von 1918 bis 1933 abgeglichen, die den NS-Horror nach sich zog.

Im Spiel wird man mit dem Heranwachsen der braunen Bedrohung konfrontiert. Jede Person übernimmt eine Partei: die SPD, das christliche Zentrum, die KPD oder die völkisch-monarchistische Deutschnationale Volkspartei. Die NSDAP ist nicht spielbar. Hitler zu spielen, ist Cramers rote Linie: „Ich möchte nicht die NSDAP spielen. Und ich möchte nicht, dass jemand anderes sie spielt“, schreibt er in der Anleitung.

Die vier Parteien manövrieren durch Weimars politischen Dschungel, wo ihre Entscheidungen aber dazu führen können, dass die NSDAP an Macht gewinnt. Das Spiel soll aufzeigen, wie vielschichtig die Krisen der Zeit waren – und wie die Nazis davon profitierten.

Mittels Karten und Würfeln bewegt man hölzerne Spielfiguren durch elf Städte, um dort die Basis zu mobilisieren. Bei Reichstagswahlen werden ausgehend von den erspielten Kräfteverhältnissen das Parlament befüllt – es hat der Einfachheit halber 24 Sitze – und eine Regierung ermittelt.

Es ist hochdynamisch und fesselnd, was sich da abspielt: Die systemfeindlichen KPD und DNVP stiften Unruhe und befeuern Umsturz, die etablierten Kräfte versuchen, Inflation, internationale Isolation und Bürgerkriegsgefahr abzuwenden.

Bisher sind historische Spiele eine Seltenheit. „Weimar“ hat einen ernsthaften historischen Anspruch, das Spiel greift Dutzende realer Ereignisse auf. Matthias Cramer legte bereits 2019 ein polit-historisches Spiel vor: „Watergate“ wirkt nun wie ein Testballon für „Weimar“. Schon dafür heimste Cramer Preise ein. Mit dem fordernden Kennerspiel „Weimar“ gelingt ihm nun ein großer Wurf. Jakob Maurer

Matthias Cramer: Weimar – Der Kampf um die Demokratie. Skellig Games/Spielworxx/Capstone Games. Erhältlich ab 1. Oktober 2023. 129 EUR.

