Braunkohle-Tagebau: Menschenkette für Asphalt-Erhalt

Von: Barbara Schnell

Nicht nur die Klima-Folgen des Kohleabbaus bewegen die Menschen bei Holzweiler, sondern auch die Angst vor der Isolation. © Barbara Schnell.

Bei Lützerath soll die letzte Landstraße zwischen den geretteten Orten Holzweiler und Keyenberg weichen. Es regt sich Protest, einmal mehr gegen RWE – und die Landespolitik.

Vermutlich hätte sich das kein Drehbuchautor und keine -autorin der Welt ausdenken können. Mit einer Menschenkette haben Anwohner:innen des Tagebaus Garzweiler am Sonntag gegen den im Sommer bevorstehenden Abriss der Landstraße L12 durch den Braunkohlekonzern RWE protestiert – der letzten Verbindung zwischen den Grubenranddörfern. Zeitgleich war die Autobahn auf der anderen Tagebau-Seite gesperrt, weil RWE zwei Windräder sprengen wollte.

Durch die Parallelität von Protest und Sprengung – die Turbinen waren aufgrund eines Konstruktionsfehlers nie in Betrieb gewesen – spielten sich in den Dörfern chaotische Szenen ab. Zusätzlich zur „Generalprobe“ für den Wegfall der Landstraße mussten die Orte auch noch den Verkehr der Autobahn mit aufnehmen.

Wo die Landstraße verläuft. © FR

Braunkohle-Tagebau: Vielen im betroffenen Gebiet drohen lange Umwege

Weil kein Ersatz für die wegfallende Landstraße vorgesehen ist, wird unter den betroffenen Anwohner:innen die Frage laut, ob man sie vergrämen will, um die „geretteten“ Flächen der Dörfer lukrativ zu nutzen.

Julia Weber ist vor zehn Jahren nach Holzweiler am südlichen Ende der Landstraße L12 gezogen. „Damals dachten wir noch, nicht mehr lange, dann müssen wir woanders neu anfangen. Dann kam die Entscheidung, dass das Dorf stehen bleibt, und ich habe den Zwiespalt der Bewohner mitbekommen, die ihr Leben längst auf das Ende des Dorfes ausgerichtet hatten. Jetzt erlebe ich, wie das Dorf versucht, wieder ein Selbstverständnis zu finden.“ Für die Berufspendlerin, die im 20 Kilometer entfernten Mönchengladbach arbeitet, würde sich mit dem Wegfall der Straße jeder Weg zur Arbeit um neun Kilometer verlängern.

„Wir sprechen hier von bis zu 10 000 Kilometern, die die Menschen jeden Tag zusätzlich fahren werden – und das für eine winzige Ausbuchtung an der Tagebaukante, die jetzt noch gar nicht erforderlich ist. Wenn RWE wirklich in Erneuerbare investieren will und sich außerdem angeblich bei allen Maßnahmen um Sozialverträglichkeit bemüht, würde ich erwarten, dass sie als minimales Zeichen von Goodwill wenigstens die kommende politische Leitentscheidung abwarten und bis dahin an Orten baggern, die schon menschenleer sind.“

Braunkohle-Tagebau: „Wir brauchen hier endlich ein anderes Zeitmanagement“

Auf die Frage, warum RWE die Straße jetzt schon abbaggern will, gab der Konzern bis Redaktionsschluss keine Antwort. Die einzige Politikerin, die am Tag der Menschenkette den Anwohner:innen Rede und Antwort steht, ist die grüne Bundestagsabgeordnete Kathrin Henneberger, die bereits Mitte April in Holzweiler zu einer Sprechstunde eingeladen hatte. „Das war für mich sehr, sehr lehrreich“, erinnert sich die gebürtige Kölnerin an den emotionalen Austausch. „Es war eher ein freies Plenum als eine klassische Sprechstunde, und ich konnte merken, wie wichtig es war, dass die Menschen frei erzählen konnten. Seitdem hat sich hier im Ort einiges bewegt, und das wiederum hat mir Mut gemacht, an dem Thema dranzubleiben und mich weiter dafür zu engagieren.“ In den nördlichen Dörfern arbeiten die, die erfolgreich um den Erhalt ihrer Wohnorte gekämpft haben, schon seit Monaten als „Dörfergemeinschaft KulturEnergie“ auch an konstruktiven Konzepten für die Zukunft der Orte. Stand jetzt gibt es dort noch einen Bäcker. Zum nächsten Geldautomaten sind es aber fünf Kilometer – von der nächsten Schule ganz zu schweigen. Auch hier betrachtet man den Verlust der L12 als Rückschlag.

„Das ist eine Maßnahme, die vor allem eine Folge haben wird, nämlich uns Menschen hier in den Dörfern das Leben noch schwerer zu machen – sei es, weil wir als Pendler davon betroffen sind, sei es, weil sich der Verkehr durch völlig ungeeignete Dorfsträßchen zwängen wird“, sagt Marita Dresen von der Dörfergemeinschaft und fordert: „Wir brauchen hier endlich ein anderes Zeitmanagement, nämlich eine Entschleunigung der Zerstörung durch RWE und eine Beschleunigung der Dorfentwicklung. Die Straße könnte genauso gut in zwei Jahren verschwinden, wenn es dann wirklich nötig ist. Aber die leerstehenden Immobilien und die Infrastruktur in den Dörfern haben diese Zeit nicht. Hier wünschen wir uns jetzt Gestaltung im Sinne derer, die noch hier wohnen, und derer, die den Wohnraum in ländlicher Lage mit Freuden nutzen würden, wenn man sie nur ließe.“ Doch stattdessen sieht es so aus, als würde das kräftezehrende Tauziehen an der Kante erst einmal weitergehen.