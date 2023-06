Brasilien: Die Mafia steht kurz davor, den Amazonas zu übernehmen

Von: Marie Ries

Teilen

Inmitten des brasilianischen Regenwalds floriert das organisierte Verbrechen. Ein ehemaliger Polizeichef der Region warnt vor den Folgen.

Manaus – Enge Flusswindungen, bunte Vögel, Grün so weit das Auge reicht: So mag man sich das Amazonas-Gebiet in Brasilien vorstellen, das zu großen Teilen aus tropischem Regenwald besteht. Doch neben der spektakulären Natur ist die Region auch für eine hohe Kriminalitätsrate bekannt. Besondere Gefahr drohe von den dort immer mächtiger werdenden kriminellen Organisationen, sagte Alexandre Saraiva am Donnerstag der britischen Zeitung The Guardian. Saraiva arbeitete von 2011 bis 2021 als hochrangiger Polizeibeamter im Amazonas-Gebiet und veröffentlichte kürzlich ein Buch zum dortigen Kriminalitätsproblem.

„Ich habe erlebt, wie der Staat die Kontrolle über die öffentliche Sicherheit in Rio de Janeiro verloren hat“, sagte Saraiva. In der zweitgrößten Stadt Brasiliens kämpft die Polizei seit Jahren gegen Drogenhändler und weitere kriminelle Gruppen. Doch sollten jetzt keine Maßnahmen ergriffen werden, drohe in der Amazonas-Region ein noch größeres Problem als in Rio, so Saraiva. Denn der tropische Regenwald erschwere die Verfolgung der Verbrecherbanden besonders.

Kaum Polizeipräsenz im dünn besiedelten Amazonas-Gebiet

Kriminelle Gruppen ringen schon lange um die Kontrolle in urbanen Zentren wie Rio und São Paulo. Doch zunehmend wenden sie sich nun auch ländlichen Gebieten zu, wie das Wilson Center, ein amerikanisches Thinktank, berichtet. Diese ländlichen Gebiete, zu denen auch die Amazonas-Region zählt, weisen eine deutlich geringere Polizeipräsenz als andere Teile von Brasilien auf. Im Amazonas-Gebiet gibt es pro Fläche von 66 Quadratkilometern nur einen Polizeibeamten. Zum Vergleich: In Deutschland gibt es für jede Fläche von etwa sechs Quadratkilometern einen Polizeibeamten.

Besonders für Transportrouten ist die geographische Lage des Amazonas-Gebiets vorteilhaft. Es grenzt an Kolumbien, Peru und Venezuela, was den Schmuggel von Waffen, Holz und Drogen über Ländergrenzen hinaus ermöglicht. Etwa die Hälfte der knapp 2.000 Tonnen Kokain, die jährlich weltweit produziert werden, gehen nach Angaben des brasilianischen Forums für öffentliche Sicherheit (FBSP) durch Brasilien. Hauptziele der Drogenlieferungen sind Europa und die USA.

Mordrate in der Amazonas-Region fast 40 Prozent höher als im Rest des Landes

Im Amazonas-Gebiet agieren nach Angaben des FBSP mindestens 17 Verbrechergruppen. Diese hohe Zahl spiegelt sich auch in den Tötungsdelikten wider: Die Mordrate der Amazonas-Region liegt fast 40 Prozent höher als im Rest des südamerikanischen Landes. Und obwohl die Mordrate in Brasilien insgesamt sinkt, steigt sie in der Amazonas-Region nach Angaben des Wilson Centers weiter.

Leidtragende eskalierender Gewalt im Amazonas-Gebiet könnten nach Saraivas Einschätzung besonders indigene Gruppen sein. Inmitten von Kämpfen um Gebiete, Gold und Holz „werden wir indigene Opfer haben“, so der Ex-Polizist.

Erst im vergangenen Jahr waren der britischer Journalist Dom Phillips und der Indigenen-Experte Bruno Pereira im Amazonas-Gebiet verschwunden. Knapp zwei Wochen später wurden ihre sterblichen Überreste identifiziert. Phillips schrieb unter anderem für The Guardian und recherchierte zum Zeitpunkt seines Todes für ein Buch über den Schutz des Amazonasgebiets. Ermittlern zufolge wurden die beiden Männer getötet, weil sie die Machenschaften einer kriminellen Organisation dokumentiert hatten.

Jair Bolsonaro: Vom Fallschirmjäger zum brasilianischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Der Schutz des Regenwaldes war zuletzt auch bei der Brasilien-Wahl 2022 großes Thema. In einer Stichwahl um das Präsidentenamt konnte Lula da Silva sich gegen Amtsinhaber Jair Bolsonaro durchsetzen. (mit dpa)