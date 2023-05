Putin nimmt Lula ernst: Das „blockfreie“ Brasilien ist die beste Chance für Frieden in der Ukraine

Von: Foreign Policy

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hält eine Rede. © Ton Molina/Imago

Brasilien hat eine starke diplomatische Tradition - und sein Präsident ist ein Profi im Aufbau globaler Koalitionen.

Brasilien hat sich zuletzt mit Friedensplänen für die Ukraine vorgewagt, im Westen aber vor allem Kritik erfahren.

Als Vertreter der Blockfreiheit hat die Regierung Lula mit die besten Chancen, einen Frieden zu erreichen, kommentieren Ex-Botschafter Jorge Heine und der Politikwissenschaftler Thiago Rodrigues.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 2. Mai 2023 das Magazin Foreign Policy.

Brasília - Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 hat das Wiederaufleben der Blockfreiheit im globalen Süden westliche Offizielle verblüfft. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten scheinen verwirrt zu sein, dass viele Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika sich weigern, sich den Sanktionen gegen Russland anzuschließen oder Waffen an die Ukraine zu liefern. Die Neutralität vieler lateinamerikanischer Länder - und ihre mangelnde Bereitschaft, de facto zu Kriegsparteien in einem europäischen Krieg zu werden - wird als beschämend, wenn nicht gar als moralisches Versagen bezeichnet. Einige gehen sogar so weit zu sagen, dass die überwiegend bündnisfreie Haltung der Region die auf Regeln basierende internationale Ordnung gefährdet.

Brasilien - Lateinamerikas größtes Land und diplomatisches Schwergewicht - ist wegen seiner Haltung zur Ukraine besonders kritisch beäugt worden. Während die Vereinigten Staaten zugesagt haben, den Krieg in der Ukraine „so lange wie nötig“ zu unterstützen, hat sich der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva lautstark für einen Waffenstillstand und eine friedliche Lösung des Konflikts eingesetzt; einige freimütige Äußerungen Lulas haben in Washington Widerstand ausgelöst. Doch Brasilien ist nach wie vor das Land, das am ehesten als ehrlicher Vermittler zur Beendigung des Krieges in der Ukraine auftreten kann - gerade weil es sich geweigert hat, Partei zu ergreifen.

Brasilien als Hoffnung im Ukraine-Krieg? Lula will „Friedensclub“ gründen

Lula machte sich schon bald nach seinem Amtsantritt im Januar an die Arbeit für seinen Friedensvorschlag. Während eines Besuchs in Washington im Februar schlug Lula dem US-Präsidenten Joe Biden vor, dass Brasilien einen so genannten „Friedensclub“ gründen sollte - eine Gruppe von Ländern, die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine erleichtern würde und zu der auch aufstrebende Mächte wie China, Indien, Indonesien und die Türkei gehören könnten.

Im März zeigte ein 30-minütiges Videogespräch zwischen Lula und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dass Brasilien es ernst meint. Lula nutzte die Gelegenheit, um Selenskyj die Dringlichkeit einer Verhandlungslösung für den Krieg zu vermitteln. Im April reiste dann Lulas Chefberater Celso Amorim nach Moskau, wo er - entgegen dem Protokoll - vom russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich empfangen wurde. Auf derselben Reise traf Amorim mit einem der wichtigsten außenpolitischen Berater des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammen. Macron zeigte sich ebenfalls an Verhandlungen über ein Ende des Konflikts interessiert.

Das Ergebnis von Amorims Treffen mit Putin war bestenfalls ungewiss, da Amorim einräumte, dass keine der beiden Seiten zu Gesprächen bereit ist. Die persönliche Audienz Amorims bei Putin - und die jüngste Reise des russischen Außenministers Sergej Lawrow nach Brasilien - zeigen jedoch, wie ernst Moskau die Vorschläge der Regierung in Brasília nimmt.

Brasilien wagt einen Balanceakt - zwischen dem Westen und Russland

Lulas Besuch in China im April ermöglichte es Brasilien, seine Vermittlungsbemühungen fortzusetzen. Die beiden Länder veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, in der sie übereinstimmend feststellten, dass „Verhandlungen der einzig gangbare Weg aus der Krise in der Ukraine sind“. Obwohl der im März veröffentlichte chinesische 12-Punkte-Friedensvorschlag einen vollständigen Waffenstillstand ohne Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine vorschlug - eine Aussicht, die die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten vehement ablehnen -, scheint das jüngste einstündige Telefongespräch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping mit Selenskyj auf einen möglichen Durchbruch hinzudeuten.

Brasiliens Außenpolitik war bisher ein heikler Balanceakt zwischen den Positionen des Westens und denen Russlands. Anstatt sich bei der Abstimmung über eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 23. Februar zu enthalten, in der Russland aufgefordert wurde, sich aus dem ukrainischen Territorium zurückzuziehen - wie es die BRICS-Mitglieder China, Indien und Südafrika taten - stimmte Brasilien dafür. (Zu den BRICS-Staaten gehört auch Russland, das gegen die Resolution stimmte.)

Brasilien tat dies jedoch erst, nachdem es Änderungsanträge eingebracht hatte, in denen es sich für einen vollständigen Waffenstillstand in der Ukraine aussprach. Auch in anderen Fragen hat sich Brasília auf die Seite Moskaus geschlagen, etwa als es im UN-Sicherheitsrat für die von Russland eingebrachte Resolution zur Untersuchung des Angriffs auf die Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2 im vergangenen September stimmte. Der einzige andere Befürworter der Maßnahme war China.

Brasilien lässt Muskeln spielen: Brasílias Außenpolitik verkörpert „aktive Blockfreiheit“

Die brasilianische Außenpolitik ist weit davon entfernt, Zweideutigkeit oder Unentschlossenheit widerzuspiegeln, wie sie manchmal dargestellt wird, sondern verkörpert das, was wir aktive Blockfreiheit nennen. Da Lateinamerika unter dem Druck der Großmächte steht, sich in einem zweiten Kalten Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und China auf eine Seite zu schlagen, verlangt die aktive Blockfreiheit, dass sich die Region auf ihre eigenen Interessen konzentriert und nicht auf die anderer.

Die aktive Blockfreiheit lehnt sich an die Bewegung der Blockfreien an, die in den 1960er und 70er Jahren ihre Blütezeit erlebte, ist aber nicht mit ihr vergleichbar. Die 1961 gegründete und von Führern wie dem indischen Jawaharlal Nehru, dem ägyptischen Gamal Abdel Nasser und dem ghanaischen Kwame Nkrumah angeführte Bewegung der Blockfreien bot eine Plattform für postkoloniale Staaten, die sich in einer bipolaren Welt mit Entwicklungsproblemen und fragiler Souveränität auseinandersetzen mussten.

Die aktive Blockfreiheit von heute ist eine außenpolitische Doktrin, keine Bewegung. Sie fällt in eine Zeit, die die Weltbank als „Wohlstandsverschiebung“ vom nordatlantischen in den asiatisch-pazifischen Raum bezeichnet und in der aufstrebende Mächte aus dem globalen Süden - wie Brasilien - beginnen, ihre Muskeln spielen zu lassen.

Aktive Blockfreiheit ist dynamisch und stellt hohe Ansprüche an die Diplomatie Brasiliens

Bei der aktiven Blockfreiheit geht es nicht um Neutralität oder Äquidistanz zwischen Großmächten. Vielmehr ist sie dynamisch. Das bedeutet, dass die lateinamerikanischen Länder in einigen Fragen (wie Demokratie oder Menschenrechte) Positionen einnehmen können, die den Vereinigten Staaten näher stehen, während sie in anderen Fragen (wie dem internationalen Handel) Positionen einnehmen können, die denen Chinas näher stehen. Was die Länder nicht tun werden, ist, sich eindeutig auf die eine oder die andere Seite zu stellen.

Das erfordert natürlich eine hochgradig kalibrierte Diplomatie, die jede Angelegenheit für sich bewertet und dann entscheidet, wie sie reagieren soll. Das ist eine viel anspruchsvollere Aufgabe, als in jeder Frage das zu tun, was einem gesagt wird, wie es von angeglichenen Ländern erwartet wird. Aber diese Position verleiht den Entwicklungsländern auch ein größeres Gewicht im Umgang mit den Großmächten. Brasiliens Verhalten ist proaktiv - immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten auf der internationalen Bühne, anstatt sich passiv mit den Gegebenheiten abzufinden.

Aktive Blockfreiheit unterstreicht auch die Notwendigkeit regionaler Zusammenarbeit und des Multilateralismus. Brasilien hat sich in der Vergangenheit sowohl in Lateinamerika als auch darüber hinaus in dieser Hinsicht hervorgetan. In der Region half es bei der Gründung der Rio-Gruppe in den 1980er Jahren und der Union Südamerikanischer Nationen im Jahr 2008. Im globalen Süden war Brasilien maßgeblich an dem 2003 ins Leben gerufenen Forum Indien-Brasilien-Südafrika, der BRICS-Gruppe und der G-20 der Agrarexportnationen beteiligt. Dasselbe gilt für Gremien wie den afrikanisch-lateinamerikanischen Dialog und den arabisch-lateinamerikanischen Dialog, die Lula während seiner ersten beiden Amtszeiten ins Leben gerufen hat.

Brasilien erntete Kritik für Iran-Bemühungen - doch vielleicht zahlen die USA mittlerweile den Preis

Brasiliens Vermittlungsbemühungen in der Ukraine sind bisher auf Hindernisse gestoßen. Beide Kriegsparteien zögern, sich an den Verhandlungstisch zu begeben, und westliche Staaten haben es vorgezogen, Brasiliens Bemühungen bestenfalls als naiv und schlimmstenfalls als „Nachplappern russischer und chinesischer Propaganda“ zu verurteilen. Diese Schwierigkeiten haben einige dazu veranlasst, an Brasiliens gemeinsame Initiative mit der Türkei aus dem Jahr 2010 zu erinnern, um den Iran dazu zu bringen, sein Atomprogramm am Ende von Lulas zweiter Amtszeit einzuschränken. Brasilien wollte erreichen, dass der Westen die Sanktionen gegen den Iran teilweise aufhebt, wenn die Türkei Garantien für den sicheren Umgang mit dem angereicherten Uran des Irans anbietet. Doch eine neue Runde von US-Sanktionen gegen den Iran machte die Vereinbarung zunichte.

Eine der Lehren, die westliche Kommentatoren aus dieser Tortur zogen, war, dass Brasilien sich zu viel vorgenommen hatte, dass es noch nicht reif für die erste Zeit war und dass es sich nicht auf ehrgeizige Unternehmungen außerhalb des Landes einlassen sollte. Man könnte aber auch leicht zum gegenteiligen Schluss kommen. Angesichts des heutigen Stands des iranischen Atomprogramms haben die Vereinigten Staaten 2010 wohl eine gute Gelegenheit verpasst, ein Abkommen abzuschließen, das zwar nicht perfekt, aber gut genug war. Stattdessen hat Washington die Bemühungen Brasiliens sabotiert - und scheint nun den Preis dafür zu zahlen. Es spricht einiges dafür, dass bisher unbeteiligte Parteien als ehrliche Makler in ernsten internationalen Fragen auftreten.

Westen sollte Lehren ziehen: Brasilien idealer Vermittler zwischen Nord, Süd, Ost und West

Die Lehren aus Brasiliens Iran-Initiative sollten auf den heutigen Krieg in der Ukraine angewendet werden. Wenn es ein Land im globalen Süden gibt, das ideal positioniert ist, um als Vermittler zwischen Nord, Süd, Ost und West zu agieren, dann ist es Brasilien, dessen starke diplomatische Traditionen und Fähigkeiten zur Bildung von Koalitionen es in eine konkurrenzlose Position versetzen, um die Befriedung der Ukraine voranzutreiben.

Wie Howard French bei Foreign Policy schrieb, ist Brasilien „eine große, multiethnische Gesellschaft mit einer vielfältigen Wirtschaft und einer Fülle von Soft Power - jedoch ohne eine Geschichte der Eroberung fremder Territorien und ohne bekannte Ambitionen auf Dominanz über andere“. Diese Qualifikationen werden durch einen erfahrenen und angesehenen Führer wie Lula im Amt nur noch verstärkt. Ein wichtiger nächster Schritt sollte darin bestehen, Indien (dessen Außenminister S. Jaishankar in diesem Jahr eine Schlüsselrolle dabei gespielt hat, die G-20 auf Linie zu halten) in den Friedensclub aufzunehmen.

Am 6. April gab Lula eine Erklärung ab, in der er vorschlug, dass die Ukraine ihren Anspruch auf die Halbinsel Krim aufgibt, die Russland 2014 erobert und annektiert hatte, während Russland sich aus den Gebieten zurückziehen würde, in die es 2022 einmarschiert war. (Das bedeutet, dass Russland im Donbass und anderen Gebieten in der Ostukraine bleiben könnte, die es zuvor innehatte). Am nächsten Tag antwortete der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums auf Twitter: „Es gibt keinen rechtlichen, politischen oder moralischen Grund, warum die Ukraine auch nur einen Zentimeter ihres Landes aufgeben sollte. Alle Vermittlungsbemühungen zur Wiederherstellung des Friedens müssen auf der Achtung der Souveränität und der vollständigen Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine beruhen.“

Brasilianische Vermittlungsinitiative könnte Chance zur Rettung der Ukraine sein

Ob es zu Verhandlungen kommt, wird letztlich davon abhängen, ob der Westen ein Interesse daran hat, diesen tragischen Krieg zu beenden, oder ob er ihn lieber so lange wie nötig führen will, „um Russland dauerhaft zu schwächen“, wie US-Verteidigungsminister Lloyd Austin im April 2022 seine Ziele beschrieb. Bislang hat die Ukraine es vorgezogen, kein Territorium aufzugeben. Dies könnte sich jedoch als kostspielige Wette für die Bevölkerung des Landes - und seine Wirtschaft - erweisen. Obwohl die genauen Schätzungen schwanken, wird in durchgesickerten Dokumenten des US-Verteidigungsministeriums - deren Echtheit von Russland und der Ukraine angezweifelt wird - geschätzt, dass die Ukraine bisher 124.500 bis 131.000 Opfer des Krieges zu beklagen hat (189.500 bis 223.000 Russen sind Schätzungen zufolge bereits gefallen).

Während sowohl Russland als auch die Ukraine schwere Verluste zu beklagen haben, ist der wirtschaftliche Schaden für die Ukraine weitaus größer. Im Jahr 2022 sank das ukrainische BIP um 29,1 Prozent, das russische dagegen nur um 2,1 Prozent. Russland hat dreimal so viel Einwohner wie die Ukraine, doch 2021 war seine Wirtschaft 15 Mal größer. Die Prognosen des Internationalen Währungsfonds für das Jahr 2023 deuten darauf hin, dass sich die russische Wirtschaft besser entwickeln wird als die deutsche, wobei das BIP in Russland um 0,3 Prozent wachsen wird. Mit anderen Worten: Die westlichen Sanktionen machen kaum eine Delle. Ein Grund dafür ist natürlich, dass der russische Handel mit dem globalen Süden floriert.

In einem festgefahrenen Krieg - auf den die Ukraine möglicherweise zusteuert - geht es letztlich um wirtschaftliche Belastbarkeit. Hier hat Russland die Oberhand. Die brasilianische Vermittlungsinitiative zur baldigen Beendigung des Konflikts könnte eine Chance sein, die Ukraine zu retten - und nicht das naive, fehlgeleitete Unterfangen, für das sie viele im Westen halten.

von Jorge Heine und Thiago Rodrigues

Jorge Heine ist Professor an der Pardee School of Global Studies der Universität Boston. Er ist ehemaliger Botschafter Chiles in China, Indien und Südafrika. Twitter: @jorgeheinel

Thiago Rodrigues ist Professor für Sicherheitsstudien an der Bundesuniversität Fluminense im Bundesstaat Rio de Janeiro und Forscher beim brasilianischen Nationalrat für wissenschaftliche und technologische Entwicklung. Twitter: @thethiagor

