Chaos in Brasilien: Gefolgsleute von Ex-Präsident Bolsonaro stürmen Kongress und Regierungssitz

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Anhängerinnen und Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro stehen auf dem Dach des Kongressgebäudes. © Eraldo Peres/dpa/AP

Die Anhängerschaft des rechtsradikalen Ex-Präsidenten Bolsonaro ist in den brasilianischen Kongress und Regierungssitz eingedrungen. Sicherheitskräfte sind vor Ort.

In Brasilien kommt es in der Hauptstadt zu Ausschreitungen.

Gefolgsleute des rechtsextremen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro sind in das Kongressgebäude eingedrungen.

Der Aufstand erinnert an den US-amerikanischen Kapitolsturm vor rund zwei Jahren.

+++ 21.20 Uhr: Nach ihrem Angriff auf das Kongressgebäude haben radikale Anhängerinnen und Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro auch den Regierungssitz Palácio do Planalto in der Hauptstadt Brasilia gestürmt. Männer mit Brasilienfahnen liefen durch Flure und Büros, wie im Fernsehsender TV Globo zu sehen war.

Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva war zum Zeitpunkt der Attacke nicht in Brasilia – er war in die Stadt Araraquara im Bundesstaat São Paulo gereist, um sich über die Folgen der schweren Unwetter in der Region zu informieren.

Brasilien: Lokale Regierung beantragt Verstärkung nach Kongresssturm

Update vom Sonntag, 8. Januar, 21.00 Uhr: In den sozialen Medien kursieren Aufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie der Mob das Innere des Kongresses und des Obersten Gerichtshofs verwüstet. Auf Twitter bezeichnet Gleisi Hoffmann, Vorsitzende von Lulas Arbeiterpartei, den vorherigen Umgang mit den Demonstrierenden als „unverantwortlich“.

„Es ist ein seit langem angekündigtes Verbrechen gegen die Demokratie und den Willen der Wähler“, schrieb sie in einem Tweet. „Der Gouverneur [von Brasilia] und sein bolschonaristischer Sicherheitsminister sind für alles verantwortlich, was passiert“, schrieb die Politikerin weiter. Justizminister Flávio Dino twitterte, dass die lokale Regierung von Brasilia mitgeteilt hatte, „dass Verstärkung gerufen wurde“.

Wie The Brazilian Report berichtet, seien bei den Ausschreitungen bislang auch mindestens drei Journalistinnen beziehungsweise Journalisten attackiert worden. Die brasilianische Zeitung beruft sich dabei auf Polizeiquellen aus der Hauptstadt.

Jair Bolsonaro: Vom Fallschirmjäger zum brasilianischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Kongresssturm in Brasilien: Polizei setzt Blendgranaten und Pfefferspray ein

Erstmeldung vom Sonntag, 8. Januar: Brasilia – Gefolgsleute des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro haben den Kongress in der Hauptstadt Brasilia gestürmt. Sie schlugen die Scheiben der Fassade ein und drangen in die Eingangshalle vor, wie am Sonntag (8. Januar) im Fernsehsender Globo zu sehen war. Die Polizei setzte Pfefferspray und Blendgranaten ein, konnte die Unterstützer des früheren rechten Staatschefs Bolsonaro aber nicht aufhalten.

Hunderte Anhängerinnen und Anhänger des rechtsextremen Bolsonaro hatten zuvor mehrere Minuten versucht, den Kongress zu stürmen. Sie drangen auf das Gelände des Parlaments vor und gelangten auf das Dach des Gebäudes, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Die Polizei setzte Pfefferspray ein.

„Ich verurteile diese antidemokratischen Handlungen, die dringend mit der Härte des Gesetzes geahndet werden müssen“, schrieb Pacheco auf Twitter. „Ich habe mit dem Gouverneur des Bundesdistrikts, Ibaneis Rocha, telefoniert, mit dem ich in ständigem Kontakt stehe. Der Gouverneur teilte mir mit, dass der gesamte Polizeiapparat sich darauf konzentriert, die Situation unter Kontrolle zu bringen.“

Unterstützerinnen und Unterstützer des brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro auf der Esplanada dos Ministerios in Brasilia. © Evaristo Sa/AFP

Bolsonaro-Gefolgsleute stürmen Kongressgebäude: Erinnerungen an Washington werden wach

In dem Kongressgebäude befindet sich neben dem Senat auch das Abgeordnetenhaus. Die Bilder weckten Erinnerungen an den Sturm auf das US-Kapitol in Washington vor fast genau zwei Jahren – Bolsonaro war in den vergangenen Jahren immer wieder als „Tropen-Trump“ bezeichnet worden und gilt als Bewunderer des früheren US-Präsidenten.

Nach dem Angriff auf den Kongress zogen die Menschen auch zum Obersten Gerichtshof. Sie hätten dort Scheiben eingeworfen und seien in die Lobby vorgedrungen, berichtete das Nachrichtenportal G1.

Jair Bolsonaro war im vergangenen Oktober dem Linkspolitiker Luiz Inácio Lula da Silva in der Stichwahl unterlegen und zum Jahreswechsel aus dem Amt geschieden. Ausdrücklich erkannte er seine Niederlage nie an. Radikale Anhängerinnen und Anhänger des Ex-Militärs hatten bereits nach der Wahl immer wieder gegen Lulas Sieg protestiert und die Streitkräfte des Landes zu einem Militärputsch aufgerufen. (nak mit dpa)