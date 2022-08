Boris Johnson ruft in der Ukraine zum Kampf gegen den „barbarischen und illegalen Eindringling“ auf

Von: Ares Abasi

Boris Johnson besucht zum wahrscheinlich letzten Mal die Ukraine. Dabei ruft er noch einmal zum Kampf gegen Russland auf.

Kiew - Der britische Premier Boris Johnson hat bei einem Besuch in der Ukraine erklärt, der Westen müsse in der Ukraine „auf Kurs bleiben“ – trotz der steigenden Lebenshaltungskosten, die durch den Krieg verursacht würden. Nur so könnte die russische Aggression abgewehrt werden.

Johnson sprach davon, dass die Menschen in der Ukraine für Russlands „Übel“ mit ihrem Blut bezahlten. Johnson, ein enger Verbündeter des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij, besuchte die Ukraine zum dritten Mal seit der russischen Invasion vor sechs Monaten. Der britische Premier war in der Hauptstadt Kiew zu Gast, um den Unabhängigkeitstag der Ukraine zu feiern. Das berichtet der Nachrichtensender BBC.

Boris Johnson wurde mit dem Freiheitsorden ausgezeichnet - der höchsten Auszeichnung, die die Ukraine an ausländische Staatsangehörige vergeben kann. © GENYA SAVILOV/afp

Boris Johnson in der Ukraine: Militärisches Unterstützungspaket

Johnson behauptete, „die Einigkeit des Westens in Bezug auf die Ukraine wachse“, trotz Berichten über eine schwindende Unterstützung durch die europäischen Länder, da die steigenden Energiepreise die Weltwirtschaft lähmen. Während seiner Reise gelobte Johnson, dass die Ukraine den Krieg gegen einen „barbarischen und illegalen Eindringling“ gewinnen könne und werde, so die BBC.

Der Premierminister kündigte außerdem ein weiteres militärisches Unterstützungspaket in Höhe von 54 Millionen Pfund für die Ukraine an. Darin enthalten sind 2000 Drohnen und Streumunition, die laut Downing Street der Ukraine helfen sollen, „die eindringenden russischen Streitkräfte besser zu verfolgen und zu bekämpfen“.

Boris Johnson in der Ukraine: Britische Haushalte sollen „die Lebenshaltungskostenkrise aushalten“

Johnson sagte, die britische Militärhilfe werde „den tapferen und widerstandsfähigen ukrainischen Streitkräften einen weiteren Schub geben, der es ihnen ermögliche, die russischen Streitkräfte zurückzudrängen und für ihre Freiheit zu kämpfen“. In seiner Rede in Kiew warnte er, dass die britischen Haushalte „die Lebenshaltungskostenkrise aushalten müssen“, um der „unvermeidlichen Manipulation der Energiepreise“ durch Russland entgegenzuwirken.

Boris Johnson wurde bei seinem Besuch in Kiew mit dem Freiheitsorden ausgezeichnet - der höchsten Auszeichnung, die die Ukraine an ausländische Staatsangehörige vergeben kann. Es wird wahrscheinlich der letzte Besuch von Johnson als britischer Premierminister in der Ukraine sein, da er am 6. September aus dem Amt scheiden wird. (Ares Abasi)