Boris Johnson stellt sich dem Parlament – Druck auf Premier steigt

Von: Daniel Dillmann, Nail Akkoyun

Teilen

Das Misstrauensvotum hat Boris Johnson überstanden. Nun aber muss der Premierminister zur Fragerunde ins Unterhaus.

Premierminister unter Druck: Boris Johnson erringt einen Sieg, doch geht schwer beschädigt aus dem Misstrauensvotum hervor.

Boris Johnson erringt einen Sieg, doch geht schwer beschädigt aus dem Misstrauensvotum hervor. Fragerunde im Parlament: Der Premierminister muss sich in London den Fragen der Abgeordneten des Parlaments stellen.

Der Premierminister muss sich in London den Fragen der Abgeordneten des Parlaments stellen. Fragerunde im Liveticker: Alle Informationen und Neuigkeiten aus Großbritannien und zu Boris Johnson im Liveticker.

Update vom Mittwoch, 8. Juni, 12.30 Uhr: Margaret Thatcher, John Major, Theresa May – Eine zunächst überstandene Misstrauensabstimmung hat in der Vergangenheit oft den Anfang vom Ende der Karriere britischer Premierministerinnen und Premierminister eingeläutet. Ereilt Boris Johnson ein ähnliches Schicksal?

Es ist ungewiss, ob sich Johnson noch einmal aufrappeln kann. Doch wer den Premier kennt, weiß, dass er keinerlei Skrupel zeigen wird, wenn es darum geht, die eigene Haut zu retten. Die britische Zeitung Times zitierte kürzlich einen ehemaligen Weggefährten Johnsons, der den Politiker wie folgt charakterisierte: „Er wurstelt sich so lange ganz liebenswert durch, bis er in der Falle sitzt. Dann würde er selbst Knochen durchnagen und jeden um die Ecke bringen und alles tun, um freizukommen.“

Großbritannien: Boris Johnson stellt sich den Fragen des Parlaments

Erstmeldung vom Mittwoch, 8. Juni: London – Mit viel Spannung wird der nächste Auftritt von Boris Johnson im britischen Parlament in London erwartet. Der Premierminister hatte ein Misstrauensvotum gegen seine Regierung überstanden. Weil aber auch zahlreiche Abgeordnete seiner Partei, der konservativen Tories, ihm die Zustimmung verweigert hatten, gilt Johnson trotz des Sieges als schwer angeschlagen. Bei seinem Auftritt heute im Unterhaus des britischen Parlaments dürfte es daher hoch her gehen.

Kritik musste sich Boris Johnson nicht nur von der oppositionellen Labour-Partei und aus Teilen der eigenen Partei anhören. Auch die internationale Presse ging mit dem Premier hart ins Gericht. Er habe „die Kontrolle über das Land verloren“ und halte „die Zügel längst nicht mehr in der Hand“, hieß es beispielsweise von der belgischen Zeitung Standaard. Die portugiesische Zeitung Publico sieht in dem knappen Ergebnis des Misstrauensvotums einen „Vorbote eines angekündigten Desasters“ für Boris Johnson und seine Regierung. Auch die in der Schweiz beheimatete Neue Züricher Zeitung (NZZ) sieht Johnson „schwer angeschlagen“.

Premierminister Boris Johnson muss sich nach seinem überstandenen Misstrauensvotum den Fragen des Parlaments stellen. © Leon Neal/dpa/AP

Nach Misstrauensvotum: Boris Johnson will „Schlussstrich ziehen“

Johnson selbst will nach dem überstandenen Misstrauensvotum in seiner eigenen Fraktion die Debatte über seine politische Zukunft beenden. „Wir sind jetzt in der Lage, einen Schlussstrich zu ziehen unter die Fragen, mit denen sich unsere Gegner beschäftigen wollen“, sagte der konservative Regierungschef am Dienstag (7. Juni) in London zu Beginn einer Kabinettssitzung. Er wolle sich nun ausschließlich darauf konzentrieren, wie das Land vorangebracht werden könne.

Ob das gelingen wird, ist fraglich. Zwar konnte Johnson einem Sturz durch die eigene Partei bei der Abstimmung am Montagabend (6. Mai) entrinnen, doch seine Autorität ist schwer beschädigt. 211 konservative Abgeordnete stimmten für ihn, 148 Tory-Abgeordnete verweigerten ihm das Vertrauen. Der Premierminister, der zugleich Parteichef der Konservativen ist, hat damit mehr als 40 Prozent seiner eigenen Abgeordneten gegen sich.

Johnson war unter Druck geraten, nachdem Details über teils exzessive Partys in seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street während der Corona-Lockdowns ans Licht gekommen waren. Der konservative Politiker hatte die Feiern geduldet und war teilweise sogar dabei gewesen.

Boris Johnson könnte ein weiteres Misstrauensvotum erwarten

Schon seit Monaten hatten immer wieder Parteikollegen Johnson öffentlich zum Rücktritt aufgefordert. Der Versuch, ihn aus dem Amt zu jagen, ist nun vorerst gescheitert. Johnson hat zwar noch die Mehrheit der Fraktion hinter sich, doch die Fronten innerhalb der eigenen Partei scheinen so verhärtet, dass ihm das Regieren zunehmend schwer fallen dürfte.

Nach den Regeln der Konservativen Partei ist ein erneutes Misstrauensvotum nun erst nach zwölf Monaten wieder möglich. Allerdings sagte der Tory-Abgeordnete Tobias Ellwood dem Sender Sky News, es sei durchaus möglich, diese Regeln zu ändern. Der Druck auf Boris Johnson und das zuständige 1922-Komitee dürfte an dieser Stelle nur weiter wachsen.

Boris Johnson – Mit Skandalen an die Spitze Fotostrecke ansehen

Indes bahnt sich auch schon die nächste Krise an. Am 23. Juni muss in zwei englischen Wahlbezirken (West Yorkshire und Devon) eine Nachwahl abgehalten werden. In beiden Fällen mussten konservative Abgeordnete zurücktreten. Die Opposition hat gute Aussichten auf einen Erfolg. (dil/nak mit dpa)