Minister treten aus Protest gegen Boris Johnson zurück: „Regierung bricht jetzt zusammen“

Von: Nail Akkoyun

Wird derzeit auch von der eigenen Partei kritisiert: Premier Boris Johnson. (Archivfoto) © Jakub Porzycki/Imago

Nach seinem Misstrauensvotum muss Premierminister Boris Johnson den nächsten Nackenschlag einstecken: zwei seiner Minister treten zurück.

Update vom Dienstag, 5. Juli, 20.00 Uhr: Nach der Resignation zweier Minister spricht ein „enger Vertrauter von Boris Johnson“ gegenüber der BBC davon, dass „Morgen um diese Zeit alles vorbei“ sein wird. „Kein Premierminister kann den Rücktritt von zwei hochrangigen Kabinettsmitgliedern so überleben“, wird die Person zitiert.

Labour-Chef Keir Starmer meldete sich ebenfalls zu Wort: „Es ist klar, dass diese Regierung jetzt zusammenbricht“, hieß es in einem Statement des 59-Jährigen. Starmer sagte wekter, die zurückgetretenen Kabinettsmitglieder seien „mitschuldig“ gewesen, da der Premierminister „sein Amt entehrt“ habe.

In einer Erklärung heißt es: „Nach all den Schweinereien, den Skandalen und dem Versagen [...]. Die Minister des Tory-Kabinetts haben die ganze Zeit gewusst, wer dieser Premierminister ist. [...] Sie waren seine Cheerleader während dieser traurigen Geschichte.“

Paukenschlag im britischen Parlament: Zwei Minister treten wegen Boris Johnson zurück

Erstmeldung: London – Im Zuge des Skandals um sexuelle Belästigung durch ein führendes Tory-Fraktionsmitglied sind in Großbritannien zwei Minister zurückgetreten. Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid kündigten am Dienstagabend (5. Juli) ihren Rückzug an und kritisierten Premierminister Boris Johnson scharf. (nak/dpa)