Boris Johnson von „Partygate“ unbeeindruckt: Britischer Premier will zur Wiederwahl antreten

Boris Johnson scheint die Kritik wegen der Partys im Lockdown unter seiner Beteiligung aussitzen zu wollen. Mehr noch: Er kündigt eine Verlängerung seiner Amtszeit an.

Der britische Premierminister Boris Johnson* wird wegen Partys mitten im Corona-Lockdown* scharf kritisiert.

Ein neuer Untersuchungsbericht zu den Corona-Partys mit Boris Johnson erscheint in Großbritannien*. Dem Premierminister wird dort offen Führungsversagen vorgeworfen.

Johnson will trotz allem bei der nächsten Wahl erneut kandidieren.

Update vom 03.02.2022, 12:30 Uhr: „Partygate“-Skandal? Brexit-Chaos? Erschütternde Corona-Zahlen? Alles egal. Der britische Premierminister Boris Johnson gibt sich trotz all der Probleme und Skandale in Großbritannien kämpferisch. Er strebe eine Wiederwahl bei der für 2024 geplanten Parlamentswahl an, sagte Johnson der Zeitung The Sun (Donnerstag, 03.02.2022). „Ich habe noch viel vor“, betonte Johnson. „Ich erledige meinen Job und ich werde dies tun, solange ich das Privileg und die Ehre habe, in dieser Position zu dienen.“ Der Premier sagte, er sei „sicher nicht erledigt“.

Boris Johnson: „Ich akzeptiere keine Kritik“

„Ich konzentriere mich nicht auf meine Kritiker, ich akzeptiere keine Kritik von der Labour-Partei oder anderen“, so Johnson. „Meine Aufgabe ist, mit dem weiterzumachen, wozu ich gewählt wurde, die beste Antwort auf jede Kritik ist, zu liefern.“ Der Premier nannte erneut mehrere Erfolge seit seinem Amtsantritt im Sommer 2019. „Dies ist die Regierung, die den Brexit geschafft, eine Parlamentsmehrheit von 80 Sitzen erreicht sowie die schnellste Impfkampagne und das schnellste Wirtschaftswachstum in der G7 geliefert hat“, behauptete er. Kritiker halten einige dieser Behauptungen für falsch.



An Boris Johnson prallt alle Kritik ab.

Boris Johnson: Noch mehr Lockdown-Partys in der Downing Street

Update vom 02.02.2022, 09:40 Uhr: Auch nach der Vorstellung des lang erwarteten Partygate-Berichts reißen die Berichte über Boris Johnsons Teilnahme an weiteren Lockdown-Partys in der Downing Street nicht ab. Der Guardian berichtete am Mittwoch (02.02.20222) über eine Abschiedsfeier im Januar 2021, die von der Polizei geprüft wird und bei der Johnson auch dabei gewesen sein soll. Der Telegraph schrieb unter Berufung auf Insider-Quellen, Johnson habe auch an einer Feier in seiner eigenen Wohnung im November 2020 teilgenommen. Man habe ihn nach oben gehen sehen, wo laut Abba-Songs wie „The Winner Takes It All“ gespielt worden seien, gab die Quelle an. Diese Party war erst durch den Bericht der Spitzenbeamtin Sue Gray bekannt geworden.

Am Mittwoch steht für den Regierungschef erneut die wöchentliche Befragung im Parlament auf der Agenda. Abgeordnete der Opposition und seiner eigenen Fraktion können ihn dabei zu Themen ihrer Wahl befragen. Sechs Fragen bekommt der Oppositionsführer Keir Starmer.

„Partygate“: Immer mehr Kritik aus den eigenen Reihen an Boris Johnson

„Der Premierminister von Großbritannien hat die Regeln gebrochen, und dann hat er darüber gelogen“, sagte Stramer laut Informationen der Deutschen Presseagentur. Auch aus den eigenen Reihen hagelt es Kritik. „Dies ist eine Krise, die nicht verschwinden wird und der Partei sehr großen Schaden zufügt“, sagte der Abgeordnete Andrew Mitchell dem Sender BBC.

Boris Johnson: Auch Theresa May attackiert britischen Premier

Auch die frühere Premierministerin Theresa May attackierte den amtierenden Premierminister Boris Johnson. Im Parlament konstatierte sie: „Entweder hat mein ehrenwerter Freund die Regeln nicht gelesen oder er und die Menschen um ihn herum haben nicht verstanden, was sie bedeuteten oder sie dachten, die Regeln gälten nicht für (Downing Street) Nr. 10. Was davon war es?“

Der Untersuchungsbericht der Beamtin Sue Gray hatte Johnson Führungsversagen und Verfehlungen bei der Einhaltung von geltenden Corona-Regeln attestiert. Boris Johnson entschuldigte sich im Anschluss an die Vorwürfe im britischen Parlament und kündigte „weitreichende Umstrukturierungen“ an. Einen möglichen Rücktritt schloss der amtierende Premierminister jedoch aus.

„Partygate“ in Großbritannien: Misstrauensvotum gegen Boris Johnson?

Johnsons Schicksal liegt nun in den Händen seiner konservativen Partei. Am Montagabend (31.01.2022) warb der Parteichef hinter verschlossenen Türen um Unterstützung. „Schickt mir eure Vorschläge per WhatsApp“, soll Johnson dem Sender Sky News zufolge gesagt haben. Bereits in den vergangenen Tagen hatte Johnson mit einem sogenannten Brexit-Freiheiten-Gesetz* und einer Kehrtwende bei der Impfpflicht für Mediziner versucht, sich bei Hinterbänklern wieder beliebt zu machen.

Falls mindestens 54 der Tories einen Brief an ihren Kollegen Graham Brady schicken würden, käme es zu einem Misstrauensvotum gegen Boris Johnson. Dieser Schritt gilt aktuell aber als unwahrscheinlich. Zunächst müssen die Ermittlungen der Polizei abgeschlossen werden, die nun rund ein Dutzend Partys in der Downing Street genau unter die Lupe nehmen will. (marv) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

