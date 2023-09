Pinochet-Putsch in Chile: Boric will Aufklärung

Von: Klaus Ehringfeld

Angehörige erinnern an Opfer des Pinochet-Regimes. © Claudio Abarca Sandoval/Imago

Chiles Präsident legt 50 Jahre nach dem Pinochet-Putsch einen Plan für die Suche nach den Diktatoropfern vor.

Ein halbes Jahrhundert nach dem Pinochet-Putsch intensiviert und institutionalisiert die chilenische Linksregierung die Suche nach weiterhin vermissten Diktaturopfern. Kurz vor dem 50. Jahrestag des Staatsstreichs stellte Präsident Gabriel Boric jetzt den „Nationalen Suchplan“ vor. In dessen Rahmen werden große Mengen an Gerichtsakten und Archiven, die über verschiedene Behörden und Menschenrechtsorganisationen verstreut sind, zentralisiert und digitalisiert. Dabei soll spezielle Software zum Einsatz kommen, um die Informationen miteinander zu vergleichen. Auch Wiedergutmachung ist vorgesehen. Der Nationale Suchplan solle Staatsziel werden, bis die nach wie vor vermissten 1092 Opfer aufgespürt sind, unterstrich Boric. Es ist das erste Mal seit dem Ende des Pinochet-Regimes, dass eine Regierung versucht, die Verschwundenen ausfindig zu machen. Diese Aufgabe übernahmen bisher vor allem die Angehörigen, die einige Fälle vor Gericht brachten.

„Dies ist kein Gefallen für die Familien, es ist eine Pflicht für die gesamte Gesellschaft, die Antwort zu geben, die das Land verdient und braucht,“ sagte der Präsident sichtlich bewegt. „Die Gerechtigkeit hat zu lange auf sich warten lassen.“ Kurz zuvor hatte das oberste Gericht, Corte Suprema, sieben heute betagte Ex-Militärs zu langen Haftstrafen verurteilt, weil sie an der Festnahme, Inhaftierung und Ermordung des Sängers Victor Jara beteiligt waren. Einer der Männer entzog sich der Verhaftung durch Suizid.

Am 11. September jährt sich der Putsch von 1973, bei dem der demokratisch gewählte Sozialist Salvador Allende von chilenischen Militärs mit Unterstützung der CIA gestürzt und eine der stabilsten Demokratien Lateinamerikas beendet wurde. Es folgte eine 17-jährige, finstere Ära, in der das Diktaturregime Tausende von Oppositionellen inhaftieren, foltern und töten ließ. Zwischen 1973 und 1990 verschwanden nach offiziellen Zahlen 1469 Menschen. Lediglich 307 von ihnen wurden bisher gefunden und identifiziert. Zehntausende gingen ins Exil. Allein 5000 Chileninnen und Chilenen kamen allein in die Bundesrepublik, 2000 gingen in die DDR.

„Ich bin überzeugt, dass die Demokratie die Erinnerung und die Zukunft ist und das eine nicht ohne das andere existieren kann“, sagte Boric während der Vorstellung des Plans im Präsidentenpalast La Moneda, im Beisein von Politiker:innen, Menschenrechtsaktivist:innen und Angehörigen der Opfer. „Wir übernehmen die Verantwortung als Staat, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, um die Umstände des Verschwindens und des Todes der Opfer aufzuklären.“ Boric stellte den Plan anlässlich des „Internationalen Tags der Opfer des Verschwindenlassens“ am 30. August vor. Der Nationale Suchplan soll eine ständige Leitung und ein festes Budget haben, so dass er auch von künftigen Regierungen umgesetzt werden muss.

Nach Schätzungen verschiedener offizieller Kommissionen verschwanden in dem südamerikanischen Land während der Diktatur sogar mehr als 3200 Oppositionelle. Angehörige vermuten, dass die Streitkräfte des Landes Informationen über das Schicksal unzähliger Opfer unter Verschluss halten, und fordern ihre Freigabe.

Andere südamerikanische Länder, die in den 1970er und 1980er Jahren von Militärregimen regiert wurden, waren unterschiedlich erfolgreich bei der Bergung der Überreste ihrer Verschwundenen. In Argentinien bargen Forensiker:innen mehr als 1400 Leichen oder die sterblichen Überreste von Diktaturopfern, 800 konnten identifiziert werden. In Brasilien waren die Bemühungen, 210 vermisste Diktaturopfer zu finden, nicht von großem Erfolg gekrönt.

Ein halbes Jahrhundert nach dem Staatsstreich ist seine Ablehnung in Chile nicht mehr allgemeiner Konsens, sondern sowohl in der Bevölkerung als auch in der Politik so umstritten wie nie. Die unzähligen geplanten Gedenkveranstaltungen führen immer wieder zu Konflikten. Vor einer Woche kam es in der Abgeordnetenkammer sogar zu Beleidigungen und Handgreiflichkeiten zwischen linken und oppositionellen sowie ultrarechten Politikern über die Verlesung einer Erklärung aus dem Jahre 1973.

Präsident Boric will erreichen, dass anlässlich des Jahrestages alle politischen Parteien eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen, die festschreibt, dass „die Probleme der Demokratie mit mehr Demokratie und nicht weniger“ gelöst werden sollten, weshalb ein Staatsstreich inakzeptabel sei. Und dass nicht einmal die „schärfsten Differenzen die Verletzung der Menschenrechte der Andersdenkenden rechtfertigen“.

Aber die rechten Parteien lehnen die Erklärung ab: „Wir sind nicht bereit, etwas zu unterzeichnen, das mit der linken Hand geschrieben, von der Kommunistischen Partei gutgeheißen wurde und dem eine Vision der Vergangenheit“ anhaftet, sagte Frank Sauerbaum, Fraktionsvorsitzender von „Renovación Nacional“, einer rechten Partei innerhalb des bürgerlichen Spektrums.

Umstrittenes Erbe

„Der Putsch von 1973 spaltet das Land tief“, sagt die Politologin Claudia Heiss im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau. „Chile ist heute weit weniger geeint in der Verteidigung der Demokratie als noch vor zehn Jahren.“ Der Umsturz und vor allem seine Voraussetzungen damals seien nicht mehr unumstritten. „Wir erleben gerade den schlimmsten Moment der jungen chilenischen Demokratie“, betont die Politologin an der Unversidad de Chile.