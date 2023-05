Boom der Erneuerbaren in Südostasien

Teilen

Kohle und Gas dominieren die Energieversorgung Südostasiens. Doch das ändert sich gerade: Singapur, Indonesien, Thailand und Vietnam wollen nun ihr riesiges Potenzial für Grünstrom nutzen.

Für viele Europäerinnen und Europäer ist Südostasien der Inbegriff von Sonne. Wegen der langen Küstenlinien gibt es zudem Potenzial für Windenergie und Indonesien und die Philippinen haben mit die besten Voraussetzungen für die Nutzung von Geothermie. Trotzdem ist der Anteil an Erneuerbaren relativ gering.

Ein Bericht der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energie Irena zeigt, dass die Erneuerbaren nur 14,3 Prozent des Primärenergiebedarfs liefern. Irena-Chef Francesco La Camera sagte daher im September: „Die Region steht an einem Scheideweg.“

