Bombastisch und bizarr

Von: Karl Doemens

Er sei der „unschuldigste Mann in der Geschichte der USA“ - das sagt Ex-Präsident Donald Trump über: Donald Trump. In Texas leitet er den Wahlkampf ein.

Der Auftritt könnte kaum bombastischer und bizarrer beginnen. Während sich die Vordertür der blau-weißen Boeing 757 öffnet, dröhnt eine Schnulzenversion von Leonard Cohens „Hallelujah“ aus den Lautsprechern, und eine Aktionskünstlerin pinselt ein großes Porträt des Redners, das irgendwie dem Konterfei von Abraham Lincoln ähnelt. „Trump oder der Tod“ steht auf einem hochgereckten Banner und „Witch Hunt“ (Hexenjagd) auf unzähligen Pappschildern.

Als der Kandidat dann die Bühne vor mehreren Tausend Fans auf dem Flughafen der texanischen Stadt Waco besteigt, legt er voller Pathos die Hand auf seine linke Brust. Statt der Nationalhymne erklingt die von Trump-Passagen unterbrochene Version eines Männerchors, dessen Mitglieder wegen ihrer Beteiligung am Kapitolssturm vom 6. Januar 2021 verurteilt wurden.

„Globalisten, Marxisten und Kommunisten wollen unser Land zerstören“, hebt Donald Trump an. Die USA erlebten gerade eine „stalinistische russische Horrorshow“. Spätestens da ist dem letzten Zuschauer und der letzten Zuschauerin klar, um was es beim offiziellen Wahlkampfauftakt des führenden republikanischen Präsidentschaftskandidaten am Samstagabend geht: um Donald Trump. Der 76-Jährige sieht sich derzeit mit mehreren staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen konfrontiert. Im Fall der Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin scheint eine Anklage unmittelbar bevorzustehen.

Eine halbe Stunde lang redet Trump denn auch über sich selbst, bevor er eher lustlos seine politischen Evergreens herunterbetet. Die Demokraten, wettert er, setzten eine teuflische Waffe ein, um die Republikaner um ihren Wahlsieg zu betrügen: „die kriminelle Ermittlung gegen einen Kandidaten“. Es treffe ihn, obwohl er „der unschuldigste Mann in der Geschichte“ der Nation sei. Tatsächlich gehe es um seine Anhängerschaft: „Ich bin euer Krieger. Ich bin eure Gerechtigkeit. Ich bin eure Vergeltung!“

In dieser irren Welt, die auf die „letzte Schlacht“ im Jahr 2024 zusteuert, muss sich der Erlöser mannigfacher Mächte des Bösen erwehren. Da ist nicht nur der New Yorker Staatsanwalt Alvin Bragg, den Trump einen „degenerierten Psychopathen“ genannt hat, sondern auch Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der angeblich einst um seine Unterstützung jammerte und sich nun einer Gegenkandidatur erdreistet. „Er fällt wie ein Stein“, kommentiert Trump genüsslich dessen Umfrageergebnisse. Und schließlich Stormy Daniels, der er ein Schweigegeld von 130 000 Dollar gezahlt haben und dies dann fälschlich als „Anwaltskosten“ verbucht haben lassen soll. „Ich mochte das Pferdegesicht nie“, beleidigt er nun die Ex-Geliebte und kokettiert zugleich mit dem Gedanken an eine Affäre. Nur: „Sie wäre es nicht gewesen.“

Nach anderthalb Stunden ist der Spuk in Waco vorbei. Der Horror für das Land aber bleibt. Mit „Tod und Zerstörung“ hat Trump für den Fall seiner Anklage gedroht. Passenderweise verlost seine Kampagne unter den Zuschauer:innen 250 kostenlose „Trump“-Messer. Sie haben einen Griff in den Farben der Nationalflagge und eine laut Werbetext „rasiermesserscharfe“ Klinge.