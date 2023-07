Bolsonaro ist Schnee von gestern

Von: Klaus Ehringfeld

Teilen

Das demokratische Brasilien feiert die höchstrichterliche Watsche für den ehemaligen Präsidenten. © Mauro Pimentel/afp

Die gerichtlich verordnete Unwählbarkeit des rechtsradikalen brasilianischen Ex-Staatschefs markiert das Ende seines derben Populismus - aber nicht seiner Ideen. Eine Analyse.

Das Urteil des Obersten Wahlgerichts vom Freitag markiert das vorläufige Ende des rasanten Abstiegs von Jair Bolsonaro. Der zeitweise neben Donald Trump weltweit gehypte und gefürchtete rechtsradikale Populist aus Brasilien ist jetzt für die nächsten acht Jahre „inelegível“. Unwählbar bis 2034. Falls das Urteil langfristig Bestand hat.

Der 68-jährige Lautsprecher, der immer zwischen Politclown und Antidemokrat pendelt, hat noch mehr als ein Dutzend Verfahren gegen sich laufen, die ihn eventuell sogar hinter Gitter bringen könnten.

Auf jeden Fall wird sich die Rechte im größten Land Lateinamerikas neu sortieren. Dies hatte schon begonnen, nachdem Bolsonaro nach der Amtsübergabe zur Jahreswende an Lula da Silva plötzlich verschwand. Erst blieb er drei Monate in den USA, aber auch nach der Rückkehr hielt er sich der Öffentlichkeit fern. Fachleute fragen sich nun, ob die ultrarechten „Bolsonaristas“ oder die gemäßigten Konservativen in der Nachfolgediskussion sich durchsetzen.

Das Wahlgericht TSE entzog dem ehemaligen Präsidenten am Freitag mit fünf zu zwei Stimmen das passive Wahlrecht wegen Amts- und Machtmissbrauchs. Das Verfahren ist eines der wichtigsten in Brasiliens jüngster Vergangenheit, weil es die politische Landschaft nachhaltig verändern wird. Aber Bolsonaros Aussichten in der Berufungsinstanz vor dem Obersten Gericht TSF sind nicht groß, auch weil dessen Mitglieder teils im TSE sitzen.

Erstaunlich ist, dass Bolsonaros lautstarke, radikale und gewalttätige Anhängerschaft jetzt kaum zu seiner Verteidigung aufgestanden ist. Die, die ihn wählten, sind fast alle konservativ und evangelikal. Große Unterstützung findet er zudem vor allem bei militaristischen, nationalistischen und in Waffen vernarrten Gruppen. Aber auch wenige in rechten Parteien solidarisierten sich mit dem Gefallenen.

„Wir werden vermutlich eine Zersplitterung des Bolsonarismus erleben“, mutmaßt Isabela Kalil, Koordinatorin der Beobachtungsstelle der brasilianischen extremen Rechten. „Bolsonaro hat es geschafft, sehr unterschiedliche Zielgruppen und Segmente der Wählerschaft zusammenzubringen. Heute gibt es in Brasilien keine Figur, die das Gleiche kann“, ergänzt die Expertin. Daher gebe es im Moment „keinen Ersatz für Bolsonaro“. Laut einer kürzlich veröffentlichten Umfrage sympathisiert noch ein Viertel der Wählerschaft weiterhin mit den von ihm propagierten Ideen.

Der Politikwissenschaftler Marco Antonio Teixeira vom Thinktank „Fundação Getúlio Vargas“ geht davon aus, dass „in dem Vakuum, das sich im Bolsonarismo auftut, eine neue rechte Führung entsteht“. Diese könnten vor allem gemäßigte Politiker:innen übernehmen wie der Gouverneur des wichtigsten Bundesstaates São Paulo, Tarcíso de Freitas, einstmals Infrastrukturminister unter Bolsonaro. Er ist heute der populärste konservative Politiker im Land. Auch der Gouverneur von Minas Gerais, Romeu Zema, gilt als möglicher Nachfolger. Der Spross einer großen Unternehmerfamilie ist ein politischer Outsider. Seine Ferne zur Machtelite half ihm bei seinem rasanten Aufstieg seit 2018. Zema unterstützte Bolsonaro im vergangenen Wahlkampf, erkannte aber dann schnell Lulas Sieg an.

Theoretisch könnten auch zwei Söhne Bolsonaros, Flávio und Eduardo, seine Rolle übernehmen. Sie sind Mandatsträger in Abgeordnetenhaus und Senat, besitzen die gleiche ideologische Radikalität, aber zumindest Flávio steht auch immer wieder im Verdacht der Nähe zur organisierten Kriminalität.

Brasiliens Rechte steht vor einer größeren Neuorientierung. Ob und wie sehr der Name Bolsonaro dabei noch eine Rolle spielt, ist fraglich. Aber die radikal rechten Ideen bleiben sicher in der Politik noch bis zum Ende dieser Legislaturperiode bestehen. Bolsonaros „Liberale Partei“ stellt die stärkste Fraktion im Parlament. Und er selbst ist ihr Ehrenpräsident.