BND-Akten: Als „Schneewittchen“ alles erzählte

Von: Andreas Förster

Befragung von Schalck im Bundestag 1994. © imago images

Jetzt freigegebene Akten des BND schließen bislang geheime Lücken in der Geschichte der Jahre 1989 bis 1991. Und der Hauptakteur heißt Alexander Schalck-Golodkowski.

Es ist eine eiskalte Dezembernacht, als sich der Stasi-Oberst und Chef-Devisenbeschaffer der SED-Führung, Alexander Schalck-Golodkowski, aus der DDR davonstiehlt. Am 3. Dezember 1989 kurz nach Mitternacht flieht der 57-jährige Staatssekretär und Chef des geheimnisumwitterten Außenhandelsbereichs Kommerzielle Koordinierung (KoKo) zusammen mit seiner Frau Sigrid, 49 Jahre alt, über die seit kurzem offene Grenze nach Westberlin.

Die Umstände der spektakulären Flucht sind weitgehend aufgeklärt. Unklar aber blieb bis heute die Rolle des Bundesnachrichtendienstes beim Seitenwechsel Schalcks und in der Zeit danach. Jetzt aber scheint sich der Nebel darum zu lichten. Mehr als drei Jahrzehnte nach der deutschen Wiedervereinigung und der Öffnung des ostdeutschen Geheimdienstarchivs hat nun auch der BND einen umfangreichen Aktenbestand über Alexander Schalck freigegeben. Die rund 1400 Seiten starke Akte umfasst den Zeitraum vom 8. Dezember 1989 bis zum 11. Juni 1991 und dokumentiert im Wesentlichen die vom Pullacher Geheimdienst so bezeichnete „Operation Schneewittchen“. Hinter diesem Codewort verbarg der BND die Befragung und Betreuung des prominenten Überläufers.

Die bisher unbekannten Unterlagen, deren Freigabe auf einen vom Autor im Jahre 2016 gestellten Antrag auf Akteneinsicht zurückgeht, beinhalten neben Zusammenfassungen der Aussagen Schalcks beim BND auch interne Absprachen zwischen dem Geheimdienst und dem Bundeskanzleramt über den Umgang mit „Schneewittchen“, wie der Deckname des BND für seine hochrangige Quelle lautete. Ebenso finden sich in den vier Aktenteilen Details über das bayerische Netzwerk von Anwälten und Unternehmern, auf das sich das Ehepaar Schalck nach seiner Flucht in den Westen stützen konnte.

Kommerzielle Koordinierung Die KoKo (Bereich Kommerzielle Koordinierung) des DDR-Handelsministeriums besaß in seiner Zeit zwischen 1966 und 1989 eine Hauptaufgabe: Devisen beschaffen. Die Gründung dieser Abteilung auf Betreiben von Alexander Schalck-Golodkowski war eigentlich die um Jahrzehnte vorweggenommene Bankrotterklärung des Sozialismus. Denn ohne westliche Valuta konnte keiner der Sowjetsatelliten überleben. Auf dem Gebiet der DDR hatte es schon vor der Staatsgründung 1949 – zumeist aus dem Schwarzmarkt erwachsene – Firmen gegeben, die aus dem Westen Geld und Waren heranschafften, für die der Osten keine Kapazitäten besaß, und umgekehrt Ost-Waren für gutes Westgeld herausschaffte. Unter kommunistischer Oberaufsicht ging dies so unkoordiniert weiter wie bis dahin. Die KoKo schließlich begann, den Import-Export der DDR in einer Hand zu koordinieren. Die Hand war die von Schalck-Golodkowski, dessen Handelsimperium in der Endphase der DDR praktisch alles verantwortete, was nicht der sozialistischen Miss- und Mängelwirtschaft entsprang. Also fast alles. Schalcks Problem waren seine drei Herren, denen er diente: ökonomisch Chef-Planwirtschafter Günter Mittag, sicherheitspolitisch Stasi-Chef Erich Mielke und innerdeutsch Erich Honecker. Gewogen hielt er sie sich unter anderem mittels eingeschmuggelter Luxusgüter vom Systemfeind. Unter dem Dach der KoKo wurden Waffen exportiert, Sondermüll importiert (und „endgelagert“), geklaute Technik übernommen, Embargos umgangen, Westware für SED-Kader eingekauft und schließlich selbst pornografisches Material und Drogen ins Land gebracht. Fragwürdige Devisengeschäfte waren auch im Portfolio. Bei der Abwicklung durch die Treuhand fanden sich in der Verwertungsmasse der KoKo fast 20 Tonnen Gold, Häuser, Autos, Schmuck, Waffen und Munition. Selbst in dieser Phase kam es offensichtlich noch zu Diebstählen durch ehemalige Kader. (rut)

Schalck verschafft Bonn Einblicke in die SED-Denke

Drei Tage nach seiner Flucht hatte sich Schalck am 6. Dezember 1989 abends im Gefängnis Moabit gemeldet und dort von sich aus in Haft begeben. Die nun freigegebenen Akten dokumentieren die mit dem Kanzleramt abgestimmte persönliche Einflussnahme des damaligen BND-Präsidenten Hans-Georg Wieck auf die Justizbehörden, um eine Auslieferung Schalcks nach Ostberlin abzulehnen. Das Interesse war klar: Sollte es gelingen, dem KoKo-Chef eine zukunftssichere Perspektive im Westen schmackhaft zu machen, dann wäre dieser sicher auch bereit, umfassend über das gerade im Umbruch befindliche politische System in der DDR und deren maßgebliche Protagonisten auszupacken.

In jenen Dezembertagen 1989 war noch nicht konkret absehbar, wie sich die deutsch-deutschen Beziehungen neu gestalten würden; aber für die bereits in Gang gekommenen Verhandlungen mit Ostberlin könnte Bonn durch einen so hochrangigen Überläufer einen erheblichen Informationsvorsprung gewinnen.

Tatsächlich wurde Schalck nicht ausgeliefert und konnte zusammen mit seiner Ehefrau als freier Mann am 9. Januar 1990 nach München fliegen. Zuvor hatte ihn – auch das belegen die BND-Akten – Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble von einer Zusammenarbeit mit Pullach überzeugen können und ihm die Verbindung zum BND vermittelt.

Ehe es aber am 22. Januar 1990 zum ersten Treff des BND mit der Quelle „Schneewittchen“ in München kam, mussten über die beteiligten Anwälte des Überläufers erst einmal die Modalitäten ausgehandelt werden. Denn der Dienst hatte nach der Haftentlassung Schalcks zunächst keinen direkten Zugriff auf den Flüchtling. Dessen Flug von Berlin nach München, die unauffällige Schleusung des Ehepaares Schalck durch den Flughafen und seine diskrete Unterbringung im Collegium Augustinum, einer kirchlichen Seniorenresidenz am Münchner Stadtrand, hatte die Familie des 1988 verstorbenen bayerischen Ministerpräsidenten und Schalck-Freundes Franz Josef Strauß vermittelt. Eine zentrale Rolle spielte dabei Rechtsanwalt Max Strauß, dessen Kanzlei die Betreuung des KoKo-Chefs in München übernahm.

DDR-Trabis stauen sich in der Nacht des 10. November 1989 am Übergang Invalidenstraße. © afp

Aber auch der BND kümmerte sich von Ende Januar 1990 an fürsorglich um seine wertvolle Quelle: Der frühere DDR-Staatssekretär wurde nicht nur stundenlangen Befragungen unterzogen, sondern vom BND auch mit juristischem und publizistischem Beistand wie mit VIP-Service versorgt – und mit falschen Papieren auf den Namen Gutmann ausgestattet. Dafür verzichtete er sogar auf ein vom Kanzleramt offeriertes „Informationshonorar“.

Bis Ende März 1990 wurden die ausführlichen Befragungen Schalcks fortgesetzt; auch danach kam es zu weiteren Gesprächen und Übergaben von Unterlagen durch Schalck. Die Akten listen an die zwei Dutzend Treffs und knapp 100 Telefonate bis März 1991 auf. „Schalck-Golodkowski zeigte sich bei allen Befragungen kooperativ und war oft aus eigenem Antrieb bemüht, Details auch nach Rückfragen bei ‚alten‘ Bekannten zu klären. Dabei gelang es ihm auch, Originalunterlagen zu beschaffen. Dabei fielen circa 100 Meldungen an, die zur Hälfte aktuelle Verwendung fanden und als herausragend bewertet wurden“, heißt es in einer Dokumentation des BND zur „Angelegenheit Schalck-Golodkowski“ vom 11. Juni 1991.

Chronik 1989 Das Ende der DDR beginnt 1982 mit der damals drohenden Zahlungsunfähigkeit des Staates. Alexander Schalck-Golodkowski und unter anderem Franz-Josef Strauß handeln Milliardenkredite aus, um das marode Regime weiter zu stützen. Im Gegenzug für einen wenigstens etwas humaneren Umgang mit dem Volk der DDR.

Gorbatschows Reformkurs nach 1987 versetzt die SED in Existenzangst. Allein im Ostblock lehnt sie sogar die Anerkennung der Menschenrechte ab. Der größtenteils kirchlich organisierte friedliche Widerstand gegen das Regime erhält im 40. Jahr der DDR immer mehr Zulauf. Die dreiste Fälschung der Kommunalwahlen im Mai befördert das noch. Im Spätsommer flüchten Reisende aus der DDR aus dem „sozialistischen Bruderland“ Ungarn über die geöffneten Grenzen nach Österreich und weiter nach Westdeutschland. Im ganzen Jahr 1989 werden es mehr als 300 000 Menschen sein, die dem „real existierenden Sozialismus“ ent-fliehen. In der DDR etablieren sich rund um Kirchen die „Montagsdemos“ der Bürgerrechtsbewegung. Der Rücktritt des bedrängten Erich Honeckers am 18. Oktober stürzt die DDR ins Chaos. Am Abend des 9. November informiert der gestresste SED-Chefpressesprecher Günter Schabowski über eine neue freizügige Reiseregelung. Auf die Frage, ab wann die gelte, antwortet er: „Nach meinem Wissen sofort.“ Das lassen sich die Menschen nicht zweimal sagen: Die Mauer fällt, die DDR wird Geschichte. (rut)

Der genaue Inhalt aller Berichte Schalcks an den Geheimdienst lässt sich aus den Akten nicht mehr nachvollziehen. Grund dafür ist eine Anweisung des BND-Präsidenten Wieck vom 20. April 1990, wonach keine Berichte mehr verfasst werden sollten über Treffs und Telefonate mit „Schneewittchen“. Anlass dieser mit dem Kanzleramt abgestimmten Anweisung dürfte gewesen sein, dass sich zu dem Zeitpunkt bereits die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses abzeichnete, der sich auch mit der „Operation Schneewittchen“ befassen sollte. Vor diesem Hintergrund wollten Kanzleramt und BND offenbar die schriftliche Dokumentation so weit wie möglich einschränken.

Die Akten zeigen, dass Schalck wirklich sein Bestes tat, den Dienst und damit die Bundesregierung ins Bild zu setzen über wirtschaftliche und politische Zusammenhänge in der DDR, über die Verflechtungen – auch einzelner Entscheidungsträger in Ostberlin – mit der Sowjetunion, über Firmen und Arbeitsweise seiner auf Devisen-Erwirtschaftung programmierten Unternehmensholding Kommerzielle Koordinierung, über Entwicklungsprozesse und Vermögensverschiebungen in der SED/PDS, über den Staatssicherheitsdienst und Markus Wolfs Auslandsnachrichtendienst HV A (Hauptverwaltung Aufklärung), über alte und neue Seilschaften, den Embargoschmuggel westlicher Firmen, die Finanzierung kommunistischer Parteien in Westeuropa durch die SED sowie über den geplanten Verkauf von KoKo-Firmen nach der Wende. Zudem gab er Einschätzungen zu ehemals führenden und noch aktiven DDR-Politiker:innen ab.

Der Überläufer analysiert aktuelle Treffs mit Ostberlin

Dabei konnte der Überläufer nicht nur retrospektiv berichten, sondern auch wiederholt aktuelle Informationen und Dokumente abliefern. „S. hat weiterhin gute und sich verstärkende Kontakte in die DDR, die zu wichtigen Informationen für die politische Führung genützt werden könnten“, steht in einem Treffbericht vom 21. Februar 1990.

Ein Beispiel dafür sind die von BND und Kanzleramt eingeforderten Auskünfte Schalcks über die Mitglieder der ostdeutschen Währungskommission, die sich im März 1990 zu Gesprächen über eine Wirtschafts- und Währungsunion in Bonn aufhielt. Aus der 14-köpfigen, vom scheidenden Modrow-Kabinett berufenen Delegation hob „Schneewittchen“ sechs Personen hervor, die zwar „langjährige treue SED-Mitglieder“ seien, aber auch in einer von der künftigen de-Maizière-Regierung neu gebildeten Währungskommission „aufgrund ihres Sachverstandes … in Verhandlungen zu einer Währungsunion unentbehrlich“ seien und zumindest in der „zweiten Reihe“ weiterverwendet werden dürften.

Der frühere KoKo-Chef wies allerdings darauf hin, dass fünf der von ihm genannten Personen „schon seit Jahren Kontakt zum MfS“ haben. Da einige der benannten Personen auch seit Jahren über Kontakte in die Sowjetunion verfügten, solle man stets davon ausgehen, „dass Moskau mithört“, gab „Schneewittchen“ noch zu bedenken.

Nach dem Ende der „Operation Schneewittchen“ im Frühjahr 1991 war der BND voll des Lobes über seine Quelle: „Bei den Fachbefragungen zeigte sich Schalck-Golodkowski offen und kooperativ. Mentale Sperren, über gewisse Komplexe nicht oder nur zögernd sprechen zu wollen, konnten nicht festgestellt werden. Unterlagen oder Dokumente, welche von ihm nicht sofort vorgelegt werden konnten, wurden auf seinen Kanälen besorgt und dem BND zur Verfügung gestellt“, heißt es in einem Bericht an das Kanzleramt vom 25. März 1991.

Dass Schalck in den Befragungen ihn selbst belastende Fakten ausgespart ließ, mag man beim BND geahnt, aber stillschweigend akzeptiert haben. Denn natürlich ließ der Überläufer – das geht aus den jetzt freigegebenen BND-Akten hervor – zum Beispiel seine konspirativen und oftmals privaten Kontakte zur verschwiegenen Westberliner Otto-Scheurmann-Bank und zu seinem „Privatbankier“ Max Moser bei der Zürcher Bank für Handel und Effekten (BHE) ebenso unerwähnt wie die erst Jahre später eher zufällig bekanntgewordene Liechtensteiner Anstalt Mondessa, über deren Konten Schalck persönlich in den 80er Jahren diverse Bargeldgeschäfte abgewickelt hatte.

Biografie Alexander Schalck-Golodkowski, geboren am 3. Juli 1932 in Berlin, ist der Sohn eines Offiziers der Zarenarmee, der vor den Bolschewisten nach Deutschland floh und später die russische Dolmetscherschule der Wehrmacht leitete. Sein Sohn wird 1940 von einem Ehepaar Schalck adoptiert – daher der Doppelname. Nach dem Krieg lernt Schalck zuerst auf Bäcker, dann auf Feinmechaniker, Anfang der 50er Jahre beginnt dann seine steile Karriere im DDR-Ministerium für Außenhandel und innerdeutschen Handel. 1955 wird er Mitglied der SED. Seine innerdeutschen Kontakte intensivieren sich in den folgenden zehn Jahren. 1966 übernimmt er die Leitung des neu gegründeten Bereichs „Kommerzielle Koordinierung“. Ein Jahr später wird er Vize-Handelsminister der DDR und – insgeheim – „Offizier im besonderen Einsatz“ des Ministeriums für Staats-sicherheit. In den folgenden 20 Jahren baut Schalck ein global agierendes Wirtschaftsimperium auf. Von 1986 an ist er Mitglied des ZK (Zentralkomitee) der SED, also des innersten Führungszirkels der DDR. Nach der Maueröffnung 1989 gerät Schalck in den Strudel der suizidalen SED, flieht in den Westen und baut sich in Bayern mit der Gusimex-Handels-gesellschaft für „Waren aller Art“ eine neue Existenz auf. 2015 stirbt Schalck-Golodkowski. Beerdigt wird er in Berlin-Weißensee. (rut)

Der Dienst bohrte auch nicht nach, sondern gab sich mit der Auskunft von Schalcks Anwälten bei einem Zusammentreffen in der Strauß-Kanzlei am 16. Januar 1990 zufrieden, ihr Mandant verfüge „ihrer Einschätzung zufolge über keine (größeren) Finanzmittel im Westen“. Schalck selbst wurde den Akten zufolge nie dazu vom BND befragt.

Wenn man die Berichte über Schalcks Aussagen beim BND und die von ihm teils selbst verfassten Dossiers und Zusammenfassungen liest, erscheint aus heutiger Sicht vieles sehr bekannt. Mehr als drei Jahrzehnte nach der deutschen Wiedervereinigung, nach mehreren parlamentarischen Untersuchungsausschüssen und Gerichtsverfahren, unzähligen Büchern, Artikeln und historischen Analysen sind die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungsprozesse in der Endphase der DDR, das Agieren des Staatssicherheitsdienstes und die Mysterien um das KoKo-Imperium zu einem weit überwiegenden Teil aufgeklärt.

In der Zeit zwischen Januar und März 1990 aber, als die wesentlichen BND-Gespräche mit Schalck stattfanden, war viel seines Wissens damals nicht nur im Westen völlig unbekannt. Schalck konnte dem BND einen bis dahin nie erreichten Blick ins DDR-System eröffnen, auf Meinungsbildungsprozesse im inneren Zirkel der SED, auf das komplizierte Machtgefüge aus SED und Stasi, auf die wirtschaftliche Lage des Landes, die daraus resultierenden Zwänge und die Persönlichkeitsstruktur wichtiger Funktionäre.

Auch dem von „Schneewittchen“ vorgetragenen Klatsch und Tratsch von drüben schenkte der BND Aufmerksamkeit und notierte dies eifrig in seinen Berichten. So kann man nachlesen, dass Honeckers Enkel, der Halbchilene Roberto, angeblich zehn Computer besaß. Dass Stasi-Minister Erich Mielke persönlich die Masseuse Erich Honeckers abschöpfte, die den SED-Chef zweimal die Woche massierte und ein intimes Verhältnis zu ihm unterhielt. Dass der DDR-Eiskunstlaufstar Katarina Witt ein von Egon Krenz persönlich beantragtes Konto über eine Million D-Mark und einen roten VW Golf bekommen habe, den die KoKo beschaffen und bezahlen musste. Zu Krenz wusste Schalck zudem zu berichten, dass der Oberbefehlshaber der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte und der sowjetische Botschafter den Honecker-Nachfolger in einem persönlichen Treffen Anfang 1990 „um Verzeihung dafür gebeten haben, dass Moskau ihn im Herbst letzten Jahres so rüde behandelt und leichten Herzens haben fallen lassen“. Doch Krenz, „der seinen Kummer mit reichlich Alkohol und Tabletten lindere“, habe die Entschuldigung nicht angenommen, wusste „Schneewittchen“ zu berichten. (Andreas Förster)

