Bizarr und verstockt

Von: Michael B. Krawinkel

Straßenarbeiten zur Verlegung von Fernwärme-Leitungen in Kopenhagen. © Dean Pictures/Imago

Die dänische Wärmeplanung funktioniert – die deutsche dagegen nicht. Ein Gastbeitrag.

Die hitzige Debatte über das Gebäudeenergiegesetz – kurz GEG – zeigt die große Bedeutung einer vorausschauenden Planung, sowohl im Interesse der Kunden, als auch der Wärmeversorger und nicht zuletzt der Umwelt. Der bizarre Streit um Technologieoffenheit verdeckt zudem, wie technologische Flexibilität langfristig erreicht werden kann. Dafür ist nicht das GEG, sondern die geplante Wärmeplanung das geeignetere Instrument.

Bei den typischen End-of-the-Pipe-Technologien wie Gasthermen oder Ölkesseln führt ein Wechsel des Energieträgers am Ende der Energiekette immer zu hohen Kosten. Entweder im Keller selbst oder bei der Leitungsinfrastruktur. Wirksame Technologieoffenheit entsteht, wenn ein Austausch von Brennstoffen oder Umwandlungstechnologien am Anfang des Prozesses steht. Das spricht für einen starken Ausbau der Fernwärme, die verschiedene Wärmequellen nutzen kann.

In Kommunen mit einem mehr oder weniger umfangreichem Fernwärmenetz ist die vergleichsweise geringe Komplexität der Wärmewende gut zu beobachten. Bei allen Fernwärmenetzen werden die Kohleheizkraftwerke in den nächsten Jahren stillgelegt und unter anderem durch Großwärmepumpen, Geothermie, Abwärme oder auch Solarthermie ersetzt. Aufgrund der Wärmedichten könnte der Anteil der Fernwärme in Deutschland von nur 14 Prozent etwa verdreifacht werden.

Das eher ländliche Dänemark verfügt über einen Fernwärmeanteil von 65 Prozent und will diesen in den nächsten fünf Jahren noch weiter steigern. Die Dänen haben mit der Wärmeplanung bereits im Jahre 1979 begonnen. Hintergrund war die extreme Erdölabhängigkeit Dänemarks. Dazu wurde ein zentrales Gebäude- und Wohnungsregister eingeführt und eine Energiebehörde zur Unterstützung der Planungsprozesse in den Kommunen eingerichtet.

Die Wärmeplanung erlebte dort durch die hohen Gaspreise und die dadurch hervorgerufene Notwendigkeit eines raschen Gasausstiegs eine Renaissance. Auf der Grundlage eines Beschlusses der dänischen Regierung vom April 2022 haben die Kommunen auf Basis der digitalen Wärmepläne innerhalb weniger Monate bis Ende 2022 allen Haushalten ohne Fernwärme mitgeteilt, ob sie künftig Fernwärme erhalten können und gegebenenfalls. zu welchem Zeitpunkt.

Somit kann ein Drittel dieser Haushalte kurzfristig an die Fernwärme angeschlossen werden. In rund 20 Prozent der Fälle wird es keine Fernwärme geben. Hier sollen vorwiegend eine individuelle Wärmepumpe, aber auch andere Alternativen genutzt werden. Etwas mehr als ein weiteres Drittel wurde darüber informiert, dass ihre Straße für Fernwärme vorgesehen ist, und dies bis Ende 2023 endgültig entschieden wird.

Die dänische Wärmeplanung schafft damit eine große Sicherheit, da jeder Haushalt die Information über jeweils die günstigste Alternative zur bisherigen Gas- oder Ölheizung erhalten hat bzw. in Kürze bekommt. Viele dieser Erfahrungen sind jetzt in den Entwurf des Wärmeplanungsgesetzes eingeflossen. Allerdings brauchen die kleineren Kommunen deutlich mehr Unterstützung.

Da einige Großstädte schon mit der Wärmeplanung begonnen haben, könnte – anders als im aktuellen Gesetzentwurf – bereits bis Ende 2024 in den größeren Kommunen bekanntgegeben werden, für welche Gebäude künftig CO2-freie Fernwärme angeboten wird, zum Beispiel dort, wo bereits Wärmenetze vorhanden sind. In Gebieten mit geringen Wärmedichten kommt dagegen beispielsweise eine Wärmepumpe infrage. Bis zu zwei Dritteln der Kund:innen in den Großstädten erhielten schnell Sicherheit über ihre künftige Wärmeversorgung.

In einer zweiten Stufe würde die Wärmeplanung wie vorgesehen spätestens bis 2026 in dem verbleibenden Drittel der Großstädte und bis 2028 in den kleineren Kommunen abgeschlossen. Fernwärme benötigt einen möglichst hohen Anschlussgrad und wird dann besonders günstig, wenn viele Gebäude in einem Quartier angeschlossen sind. Zu viele Wärmepumpen würden hier die Wirtschaftlichkeit des Wärmenetzes unterlaufen. Bis dahin sollte es daher in den offenen Gebieten zumindest ein Fördermoratorium geben.

Damit die Aufstellung der Wärmepläne für die Kommunen so unkompliziert wie möglich ist, sollten die verstreut verfügbaren Daten über Gebäude, Infrastrukturen und „grüne“ Wärmequellen durch eine Bundesenergiebehörde digital aufbereitet und mit einheitlichen Berechnungsgrundlagen den Kommunen zur Verfügung gestellt werden. So können die Kommunen ihre wertvollen Kapazitäten vor allem zur Diskussion und Vermittlung der Wärmepläne einsetzen.

Holger Krawinkel arbeitete Ende der 80er Jahre in der dänischen Energiebehörde und war später für die Energiewende in Verwaltung und Forschung,

im Verbraucherschutz und zuletzt in der Energiewirtschaft tätig. Seit April 2023 ist er freiberuflicher Berater und Publizist.