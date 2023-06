Biologin Frauke Fischer über Natur- und Klimaschutz: „Mit der Natur können wir nicht verhandeln“

Von: Friederike Meier

Die Rückkehr des Wolfs ist unter Menschen hochumstritten. Dabei schützen Wölfe den Wald. © IMAGO/Dominik Kindermann

Die Biologin Frauke Fischer über Regenwald als Ökodienstleister, falsche Aufforstungen und den Beitrag von Wölfen zum Klimaschutz

Frau Fischer, Ihr aktuelles Buch heißt „Wal macht Wetter“ – wie macht der Wal denn das?

Wie alle großen Tiere haben Wale einen großen Einfluss auf die Kohlenstoff-Verteilung auf unserem Planeten. Große Wale wie Bartenwale und Pottwale enthalten im Schnitt zehn bis 15 Tonnen Kohlenstoff. Ein Wal, der stirbt, sinkt zum Meeresboden. Anders als Landtiere verwest er in der Regel nicht und wird auch nicht aufgefressen, sondern ins Sediment eingebettet. Schon dadurch entziehen Wale der Atmosphäre Kohlenstoff. Außerdem haben große Wale einen relativ eisenhaltigen Kot. Sie fressen in sehr großer Tiefe. Da unten herrscht ein hoher Wasserdruck, sodass sie ihren Darm lieber an der Wasseroberfläche entleeren. Vom Kot der Wale profitiert dann das Phytoplankton, das durch Photosynthese wiederum riesige Mengen von CO2 aus der Atmosphäre zieht – ungefähr 40 Prozent des von uns emittierten CO2. Das Phytoplankton ist eisenlimitiert – das heißt, durch den speziellen Eisendünger aus dem Kot von Walen geht es dem Plankton besser.

Wale sind also Klimaschützer. Ist bekannt, wie viel sie genau beitragen?

Vor dem industriellen Walfang waren das ungefähr 1,9 Millionen Tonnen CO2 mehr pro Jahr, die der Atmosphäre entzogen wurden durch sterbende Wale. Das ist natürlich nicht viel im Vergleich zu dem was wir emittieren – in Deutschland waren das im vergangenen Jahr zum Beispiel über 700 Millionen Tonnen. Aber laut einer neuen Publikation müssen wir nur die Bestände einer Hand voll Tierarten und Tiergruppen ansteigen lassen, um der Atmosphäre jährlich über sechs Milliarden Tonnen CO2 zu entziehen. Dann sind wir in einem Bereich, der einen großen Unterschied machen würde.

Welche anderen Tierarten sind denn wichtig für das Klima?

Das Wichtigste ist, dass wir insgesamt die Fischbestände in den Ozeanen wieder ansteigen lassen müssen. Auch der Seeotter schützt das Klima, indem er Seeigel frisst und dadurch Kelpwälder gesund hält, die große Mengen an CO2 speichern. Außerdem sind es ein paar Arten von Haien, die bestimmte Fischbestände im Zaum halten, die wiederum Kelpwälder übernutzen.

Und an Land?

Auch Wölfe helfen dem Klima. Untersucht hat man das im Yellowstone-Nationalpark. Nach ihrer Wiederansiedelung haben Wölfe dort die Raumnutzung von Weißwedel-Hirschen verändert. Sie dezimieren sie ein bisschen und ändern ihre Raumnutzung, sodass sie bestimmte Waldflächen nicht mehr beweiden. Dadurch kann sich der Wald erholen und wieder mehr CO2 speichern. So etwas Ähnliches passiert mit Waldelefanten in Afrika, die besonders viele Weichholzarten fressen. Dadurch haben Hartholzarten, die mehr Kohlenstoff speichern, bessere Lebensbedingungen. Man kann tatsächlich zeigen, dass ein Regenwald in Afrika mit Elefanten viel mehr CO2 speichert als der gleiche Waldtyp ohne Elefanten.

Wir wissen also, dass uns die Natur beim Klimaschutz helfen kann. Warum lassen wir sie nicht?

Erstens dauert es lang, bis wissenschaftliche Erkenntnisse in politische Entscheidungen überführt werden. Beim Klimawandel diskutieren wir heute wissenschaftliche Erkenntnisse von vor 30 Jahren. Heute sind sich die Wissenschaftler weitgehend einig, dass wir uns vorrangig um den Schutz von Biodiversität und Ökosystemleistungen kümmern müssen, weil wir sonst den Klimawandel überhaupt nicht in den Griff bekommen.

Ein anderer Grund, warum wir Biodiversität nicht besser schützen, dürften aber auch Interessenkonflikte etwa mit Siedlungen und Landwirtschaft sein.

Richtig. Es ist ein anderes Riesenproblem, dass Gewinne privatisiert werden können und Schäden externalisiert. Wenn ein Land viel Tropenwald besitzt, ist die einzige Möglichkeit, den in Wert zu setzen, ihn abzuholzen und das Holz zu verkaufen oder die Fläche als Weideland oder Agrarland zu nutzen. Sie finden aber niemanden, der ihnen Geld gibt, um die Gebiete zu erhalten. Wir haben lange falsch gewirtschaftet, weil wir gar nicht wussten, welchen Wert diese Ökosystemdienstleistungen haben. Der Wert von Biodiversität und Ökosystemleistungen ist doppelt so hoch wie das globale Bruttosozialprodukts. Etwa 60 Prozent der Wirtschaftsleistungen, egal in welchem Land der Erde, sind direkt oder indirekt abhängig von den Leistungen der Natur. Gleichzeitig investieren wir aber weniger als 0,2 Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts in den Schutz von Natur. Das muss sich massiv ändern. Wir müssen den Schutz intakter Ökosysteme als einen ganz wichtigen Wirtschaftsfaktor betrachten.

Welche Instrumente gibt es dafür?

Wir fangen damit in manchen Bereichen schon an. Wir haben in Deutschland so etwas wie Vertragsnaturschutz. Landwirte werden dafür bezahlt, dass ihre Schafe oder Ziegen etwa bestimmte Flächen offenhalten. In etwas größerem Kontext haben wir das im Kohlenstoff-Zertifikatehandel. Es gibt durchaus einige Zertifikate, die entweder aus der Wiederherstellung zerstörter Ökosysteme oder dem Erhalt von Wald generiert werden. Bisher ist das ein Nischenmarkt, aber Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen damit, dass bald Biodiversitätscredits gehandelt werden.

Ausschuss lehnt Renaturierungsgesetz ab Der Umweltausschuss des EU-Parlaments hat nach langen Verhandlungen mit 44 zu 44 Stimmen gegen ein geplantes EU-Renaturierungsgesetz gestimmt. Manfred Weber, der Vorsitzende der größten Fraktion im Europaparlament, der Europäischen Volkspartei (EVP), hatte für die Ablehnung geworben. Noch ist das Gesetz aber nicht gescheitert. Zwischen dem 10. und dem 13. Juli stimmt das EU-Parlament darüber ab. Das Gesetz soll verbindliche Ziele für die EU-Mitgliedsstaaten zur Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme festlegen. So soll zum Beispiel Flüssen mehr Raum gegeben, Moore vernässt und alte Wälder erhalten werden. Das Ziel ist, mehr Kohlenstoff in der Natur zu speichern. Auf diese Weise sollen Hitzewellen, Dürren, Starkregenereignisse und Überschwemmungen gemildert werden. Die Mehrheit der EU-Umweltministerinnen und -minister hatte sich im Juni hinter das Gesetz gestellt. Unter den Fürsprecher:innen war auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke. epd

Wie genau geht das?

Beim Klimawandel ist es einfacher – wir können die anderen Gase in CO2 umrechnen, es gibt einen Preis dafür. Bei der Biodiversität ist das viel schwieriger. Ist ein Blauwal so viel wert wie fünf Eisbären? Oder drei Eisbären so viel wie 100 Quadratmeter Regenwald? Außerdem ist Biodiversität ungleich verteilt. Auch Artenvielfalt ist kein gutes Maß. Die Frankfurter Innenstadt hat zum Beispiel eine höhere Artenvielfalt als etwa das Wattenmeer. Das kommt dadurch, dass die Menschen alle möglichen exotischen Pflanzen in ihren Gärten halten. Und trotzdem ist das Wattenmeer aus biologischer Sicht viel wertvoller, weil es diese Arten nur an diesem Ort gibt. Das ist ein bislang ungelöstes Problem.

Momentan gibt es viele Aufforstungsprojekte, durch die in diesem Fall CO2 eingespart werden soll.

Wir müssen intakte Regenwälder und Ökosysteme schützen, das ist unsere oberste Priorität. Wenn wir renaturieren – dazu gehört dann so etwas wie Moore wieder zu vernässen, kann dazu auch die Aufforstung gehören. Wir dürfen aber keine Savannen aufforsten, Grasländer müssen so bleiben wie sie sind. Wenn wir aufforsten, müssen wir mit einheimischen Arten aufforsten, nur auf degradierten Flächen und so vielfältig wie möglich. Wird das alles nicht berücksichtigt, sind Aufforstungen eine Klima- und Biodiversitätskatastrophe.

Warum?

Wenn in Afrika große Flächen gekauft werden, um darauf Eukalyptus zu pflanzen, ist das eine ökologische Katastrophe. Häufig sind solche Projekte eine gigantische Greenwashing-Maschine. Die Projekte, die es gut machen, werden dann in diesen Negativstrudel gezogen. Aber im Moment ist dieser Zertifikatehandel die einzige Möglichkeit, stehenden Wald in Wert zu setzen. Wir müssen deshalb diese Projekte besser machen.

Bei Aufforstungsprojekten, aber auch generell beim Naturschutz gibt es häufig Konflikte mit den Menschen, die vor Ort leben und etwa Landwirtschaft betreiben. Wie kann man das lösen?

Man muss sich die Ursache des Konflikts angucken. Bei uns in Deutschland haben wir uns zum Beispiel an die Abwesenheit des Wolfs gewöhnt. Es gibt keine Schäfer mehr und keine Hunde, die die Schafe bewachen. Die Lösung darf aber nicht darin bestehen, dass wir sagen, die Tiere dürfen hier nicht leben. Denn Wölfe sind Waldschützer, weil sie Rehe im Zaum halten, das gleiche gilt für Elefanten in Zentralafrika. Wir müssen Lösungen finden, zum Beispiel Herdenschutzhunde oder bessere Zäune. Außerdem müssen wir lernen, klüger mit Fläche umzugehen.

Wie das?

Ich habe eine kleine Schokoladenfirma in Peru. Dort haben wir zum Beispiel ein System von hochdiversen Agroforstsystemen etabliert. Das führt dazu, dass die Landwirte auf viel kleineren Flächen und dauerhaft ein viel höheres Einkommen generieren. Unsere Bauern bauen nicht nur Kakao an, sondern verschiedene Bäume und viele Lebensmittel. Wir wissen, dass wir Naturräume dringend für unser Überleben brauchen. Dann müssen wir uns genau überlegen, welche Flächen wir für Landwirtschaft und Siedlungen brauchen. Denn wenn wir die Regenwälder der Erde zerstören, haben wir die Lungen der Erde zerstört. Dann haben wir keine Niederschläge mehr, dann wird weitab der Regenwälder keine Landwirtschaft mehr möglich sein.

Zertifikatehandel funktioniert in kapitalistischen Systemen, weil er demselben Muster folgt. Aber klappt es überhaupt, der Natur einen Preis zu geben?

Wenn es ein anderes System gäbe, von dem wir wissen, das wir es in kurzer Zeit hinbekommen, wäre ich dafür. Und bevor ich versuche, acht Milliarden Menschen davon zu überzeugen, dass Kapitalismus nicht gut ist, versuche ich, mit dem was ich habe, umzugehen.

Derzeit gibt es auf politischer Ebene viele Versuche, Biodiversität zu schützen, etwa das Abkommen von Montreal oder das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur auf EU-Ebene. Reicht das aus?

Wenn wir die Vereinbarungen schnell und komplett umsetzten, hätten wir einen riesigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Tun wir das nicht, helfen diese Abkommen de facto kaum. Wir müssen alle verstehen, dass die Natur nicht mit sich handeln lässt. Für uns alle ist sie Lebensgrundlage und zuverlässige Dienstleisterin. Daraus sollte sich ganz logisch ergeben, dass wir alle für ihren Erhalt kämpfen, immer und überall.