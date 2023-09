USA schmieden heikles Bündnis in Vietnam - Biden will danach vor allem „ins Bett“

US-Präsident Joe Biden in Hanoi. © The White House/Imago

Angesichts der Sorge vor China schmiedet Joe Biden Allianzen. Vietnam jubiliert und schmeichelt. Doch es gibt offene Fragen für den US-Präsidenten.

Hanoi - Joe Biden ist am Sonntag (10. September) in Vietnam enthusiastisch empfangen worden: Der US-Präsident fuhr am weitläufigen Mausoleum von Ho Chi Minh vorbei und schließlich zum Hauptquartier der Kommunistischen Partei (KP). Dort besiegelten er und KP-Generalsekretär Nguyen Phu Trong eine neue diplomatische Vereinbarung, die die Beziehungen zwischen den beiden Ländern angesichts des chinesischen Einflusses stärken soll.

Auf einer Pressekonferenz am späten Abend bemühte sich Biden zu betonen, dass er trotz der Stärkung der amerikanischen Allianz mit Vietnam, Japan, Südkorea und anderen Ländern an Chinas Peripherie nicht versuche, Peking zu „isolieren“ oder zu „verletzen“.„Bei dieser Reise ging es weniger darum, China einzudämmen. Ich will China nicht eindämmen“, sagte er. „Ich möchte nur sicherstellen, dass unsere Beziehungen zu China auf einem guten Weg sind, und dass sie in Ordnung sind.

„Sie sind nicht einen Tag gealtert, und ich würde sagen, Sie sehen sogar noch besser aus als früher.“

„Ich möchte, dass China wirtschaftlich erfolgreich ist“, fügte Biden hinzu. „Aber ich möchte, dass sie sich an die Regeln halten.“

Biden in Vietnam: Gastgeber schmeichelt dem US-Präsidenten - „Nicht einen Tag gealtert“

In Hanoi herrschte eine herzliche Stimmung. Trong lobte Biden überschwänglich lobte und hob die Chance zur Verbesserung der Zusammenarbeit hervor. Er verwies auch auf ein Treffen, das sie vor etwa acht Jahren in Washington hatten, und schien damit indirekt Kommentare über Bidens Alter zurückzuweisen.

„Sie sind nicht einen Tag gealtert, und ich würde sagen, Sie sehen sogar noch besser aus als früher“, sagte Trong. „Jedes Merkmal von Ihnen, Herr Präsident, ist ein großes Kompliment für Ihr Image“. Biden lachte anerkennend, zitierte später irische Dichter und betonte die Notwendigkeit, dass sich die beiden Länder in einer Reihe von Fragen abstimmen sollten: „Dies kann der Beginn einer noch größeren Ära der Zusammenarbeit sein“.

„Ich denke, wir haben eine enorme Chance“, sagte Biden. „Vietnam und die Vereinigten Staaten sind wichtige Partner in einer, wie ich meine, sehr kritischen Zeit. Ich sage das nicht, um höflich zu sein. Ich sage es, weil ich es aus tiefstem Herzen meine“.



Das Treffen war ein wichtiger Moment. Denn Biden versucht, Vietnam als Teil einer Reihe von Ländern im Pazifikraum, die ein Gegengewicht zum Aufstieg Chinas bilden können, näher an sich zu ziehen. Vietnam spielt eine besonders wichtige Rolle, da es eine gemeinsame Grenze mit China hat.

China und die USA: Biden stichelt gen Xi - „Grundpfeiler seines Plans funktioniert nicht“

Biden, der seit dem Treffen im November 2022 beim Gipfels der Gruppe der 20 in Bali (Indonesien) nicht mehr mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping gesprochen hat, sagte, seine Kabinettsmitglieder hätten sich zwar mit ihren chinesischen Amtskollegen getroffen. Denn hätte er aber gerne mehr direkten Kontakt mit Xi.

„Es ist ja nicht so, dass es eine Krise gibt, wenn ich nicht persönlich mit ihm spreche. Es wäre besser, wenn ich es täte“, sagte er. „Aber ich denke, das ist keine Kritik, sondern eine Beobachtung: Er hat im Moment alle Hände voll zu tun. Er hat eine überwältigende Arbeitslosigkeit in seiner Jugend. Einer der wichtigsten wirtschaftlichen Grundpfeiler seines Plans funktioniert im Moment überhaupt nicht. Ich freue mich nicht für ihn, aber es funktioniert nicht. Also versucht er herauszufinden ... was man gegen die spezielle Krise tun kann, die sie jetzt haben.“

Biden erstmals in Vietnam - US-Präsident war nicht im Kriegseinsatz

Das Treffen zwischen Biden und Trong zu Beginn des Tages fand in einem holzgetäfelten Konferenzraum statt, in dem eine Statue von Ho Chi Minh von der Seite aus zu sehen war. Neben Biden saßen unter anderem Außenminister Antony Blinken und der Sondergesandte für das Klima, John F. Kerry, dessen politische Karriere durch seinen Dienst im Vietnamkrieg und seine spätere Opposition gegen den Krieg geprägt war.



Der 24-stündige Aufenthalt hier - im Anschluss an Bidens Reise nach Neu-Delhi zum G-20-Gipfel - war auch das erste Mal, dass Biden, der bereits Dutzende von Ländern besucht hat und dessen Generation durch den Vietnamkrieg erbittert gespalten wurde, einen Fuß in das Land setzte. Er hat nicht in dem Krieg gedient und war nie Teil der Protestbewegung und sagte einmal: „Ich habe Sportjacken getragen. ... Ich bin kein Freund von kugelsicheren Jacken und gefärbten Hemden.“

Mit der Ankündigung einer umfassenden strategischen Partnerschaft, die die beiden Länder diplomatisch enger miteinander verbinden wird, bringt er die Vereinigten Staaten in gewisser Weise näher an Vietnam heran als je zuvor.

Vietnam jubiliert über US-Partnerschaft: „Im Geiste Ho Chi Minhs“

„Dies ist die höchste Stufe der internationalen Partnerschaft Vietnams. Es ist wichtig, dass dies mehr als nur Worte sind“, sagte Jon Finer, der stellvertretende nationale Sicherheitsberater, vor Reportern in der Air Force One. „In einem System wie Vietnam ist es ein Signal an die gesamte Regierung, an die gesamte Bürokratie, über die Tiefe der Zusammenarbeit und die Ausrichtung mit einem anderen Land.“



„Vietnam ist eine wichtige Beziehung für die Vereinigten Staaten, und wir werden diese Beziehung weiter vertiefen“, fügte er hinzu. Nach dem Treffen sagte Trong, die Partnerschaft zwischen den USA und Vietnam sei „sprunghaft“ gewachsen und habe „eine neue Höhe erreicht“. Er erklärte, sein Land sei „ein Freund, ein zuverlässiger Partner und ein verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft“.

„Vietnam wird seine Beziehungen zu den USA und anderen internationalen Partnern im Geiste Ho Chi Minhs weiter ausbauen, nachdem Vietnam seine Unabhängigkeit erlangt hat“, sagte er.

USA-Allianz mit Vietnam: Rechtsverletzungen werfen Schatten auf Bidens Pläne

Biden verwies auf die sich seit dem Krieg entwickelnden Beziehungen und deutete an, dass die Länder „den Schmerz der Vergangenheit“ überwunden hätten. Er verwies auf Kerry und den verstorbenen Senator John McCain und sagte: „Beide Männer sahen so klar wie ich und viele andere, wie viel wir zu gewinnen hatten, wenn wir zusammenarbeiteten, um eine bittere Vergangenheit zu überwinden.“

„Ich habe das Thema mit jeder Person, die ich getroffen habe, angesprochen“.

Kerry wird voraussichtlich am Montag gemeinsam mit Biden den Ort besuchen, an dem McCain als Kriegsgefangener festgehalten wurde. Bidens Besuch unterstreicht die Priorität, die er der Bildung einer Allianz einräumt, um China wirtschaftlich, diplomatisch und militärisch zurückzudrängen.

Menschenrechtsgruppen haben die Kommunistische Partei Vietnams für die Behandlung ihrer Bürger verurteilt und schätzen, dass die Regierung derzeit etwa 200 politische Gefangene hält. Das Außenministerium hat bereits früher glaubwürdige Berichte über die Inhaftierung, Folterung und Ermordung von Aktivisten durch die Regierung im Rahmen einer korrupten Justiz bestätigt, die in die Privatsphäre eingreift und die Presse-, Religions- und Versammlungsfreiheit einschränkt.

Menschenrechtsverletzungen in Vietnam: Hat Biden die Probleme angesprochen?

Nach dem Treffen sagte Trong, es sei wichtig, sich nicht in innere Angelegenheiten einzumischen, während Biden sagte: „Ich habe auch die Menschenrechte als eine Priorität sowohl für meine Regierung als auch für das amerikanische Volk angesprochen.“ Auf die Frage, ob er die Menschenrechte in seinen Gesprächen hier thematisiert habe, antwortete er: „Ich habe das Thema mit jeder Person, die ich getroffen habe, angesprochen“.

Befürworter haben die Regierung Biden aufgefordert, Zugeständnisse von der Regierung zu verlangen, bevor sie die diplomatischen Beziehungen ausbauen, ein Appell, der am Freitag von fünf Mitgliedern des Vietnam Caucus im Kongress wiederholt wurde. In einem Schreiben an Biden vor seinem Besuch forderten die Abgeordneten die Regierung auf, die Freilassung von Gefangenen aus Gewissensgründen, ein Moratorium für die Verhaftung von Menschenrechtsaktivisten und eine Amnestie für politische Gefangene zu verlangen, bevor sie ein Waffengeschäft mit Vietnam abschließt.



„Es ist empörend, dass Präsident Biden die diplomatischen Beziehungen zu Vietnam zu einem Zeitpunkt ausbauen will, an dem der Einparteienstaat brutal gegen Aktivisten, Andersdenkende und die Zivilgesellschaft vorgeht“, sagte Ben Swanton, Co-Direktor des 88 Project, einer Menschenrechtsorganisation mit Sitz in den USA, die sich auf Vietnam konzentriert, in einer Erklärung. Biden hatte zuvor den G20-Gipfel in Neu-Delhi besucht.

Biden reist noch am Montag ab: „Ich werde jetzt ins Bett gehen“

Biden wird am Montag (11. September) aus Vietnam abreisen und plant, während eines Tankstopps auf einem Militärstützpunkt in Alaska den Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 zu begehen. Er plant, mit Mitgliedern des Militärs zusammenzutreffen und eine Ansprache zu halten. Anschließend kehrt er nach einer viertägigen Reise, die ihn rund um den Globus geführt hat, nach Washington zurück.

„Ich sage Ihnen was“, sagte er am Ende seiner Pressekonferenz. „Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich werde jetzt ins Bett gehen.“

Zu den Autoren Matt Viser ist Reporter für das Weiße Haus bei The Washington Post. Er kam im Oktober 2018 zur Post und berichtete über die Zwischenwahlen und die Präsidentschaftswahlen 2020, bevor er ins Weiße Haus wechselte, um über die Regierung von Präsident Biden zu berichten. Zuvor war er stellvertretender Leiter des Washingtoner Büros für den Boston Globe. Meryl Kornfield ist Mitarbeiterin der Politikredaktion der Washington Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 10. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung und einer leicht gekürzten Version auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.