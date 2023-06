Biden verwechselt Ukraine mit Irak – Putin-Sprecher reagiert

Von: Bona Hyun

US-Präsident Joe Biden unterläuft ein peinlicher Versprecher – er verwechselt Irak mit der Ukraine. © Andrew Harnik/dpa

Bei einem Gespräch mit Journalisten unterfährt US-Präsident Joe Biden ein peinlicher Versprecher. Das sorgt für Spott in den sozialen Medien.

Washington D.C. – Es ist nicht die erste unangenehme Verwechslung des US-Präsidenten Joe Biden. Dieses Mal lässt sein Patzer auch die russische Regierung aufhorchen. Als der US-Präsident am Mittwoch (28. Juni) nach Chicago aufbrechen will, wird er von Medienvertretern abgefangen und gefragt, ob der russische Machthaber Wladimir Putin in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine durch den Aufstand der Wagner-Söldner geschwächt worden sei. „Das ist wirklich schwer zu sagen. Aber er verliert eindeutig den Krieg im Irak. Er verliert den Krieg im eigenen Land, und er ist in der ganzen Welt zu einem Paria geworden“, sagte Biden.

Biden verwechselt Ukraine mit Irak – Putin-Pressesprecher reagiert

Biden meinte offensichtlich die Ukraine und nicht den Irak. Auf Bidens Versprecher hat die russische Regierung bereits reagiert – allerdings auf ungewöhnliche Weise. „Wir sind daran interessiert, wir beobachten die Situation sehr genau und wir hoffen, dass der Präsident bei seiner gestrigen Erklärung die Ukraine meinte“, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow. Womöglich wollte Peskow jedoch nicht den Verlust Russlands im Ukraine-Krieg einräumen, sondern betonen, dass sich Russland in keinem Konflikt mit dem Irak befindet.

Biden machte zudem deutlich, dass er Putin global für zunehmend isoliert hält. „Er ist in der ganzen Welt ein bisschen zu einem Paria geworden.“ Das gelte nicht nur für die Nato- und EU-Staaten.

Der US-Präsident war bereits am Dienstagabend ein ähnlicher Ausrutscher unterlaufen, den er schnell korrigierte. Bei einer Wahlkampfveranstaltung sprach er über China, obwohl er Indien meinte. Indiens Premierminister Narendra Modi hatte Biden wenige Tage zuvor im Weißen Haus besucht. „Sie haben wahrscheinlich meinen neuen besten Freund gesehen – den Premierminister eines kleinen Landes, das jetzt das größte der Welt ist, China – ich meine, entschuldigen Sie, Indien“, sagte Biden damals.

Spekulationen über Bidens Gesundheit nehmen zu

Doch nicht nur mit seinem Versprecher sorgt Biden für Aufruhr. Derzeit gibt es Spekulationen über seinen gesundheitlichen Zustand. Tiefe Abdrücke im Gesicht von US-Präsident Biden hatten für Verwunderung gesorgt. Auf Fotos von einem Pressetermin waren deutliche Druckstellen auf seinen beiden Gesichtshälften zu sehen. Laut dem White House entstanden die Abdrücke von einer Maschine, die Biden benutzt, um seine Atmung zu unterstützen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Biden bereits seit einigen Wochen das Gerät benutzt, um besser schlafen zu können.

Biden ist der älteste US-Präsident aller Zeiten und strebt eine zweite Amtszeit an. Immer wieder passieren dem 80-Jährigen Versprecher oder andere Patzer – die die Republikaner als Bestätigung für ihre Darstellung ausschlachten, dass er für das Amt nicht geeignet ist. Die Republikaner haben sogar einen Prozess für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Biden eingeleitet. Die Partei wirft ihm bei der Grenzpolitik unter anderem „Machtmissbrauch“ vor. (bohy/reuters)