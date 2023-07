Waffenlieferungen in Russland: Putin setzt auf bewährte Technik

Von: Tadhg Nagel

Teilen

Ein Video auf Twitter zeigt, wie russische Soldaten eine Waffenlieferung auspacken. Keins der gezeigten Gewehre ist jünger als 50 Jahre, sogar Waffen aus dem Ersten Weltkrieg sind zu sehen.

Moskau – Alte Waffen aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg sind ikonische Zeitzeugnisse und daher bei Sammlern beliebt. Und sicher, wenn die Antiquitäten in einem guten Zustand sind, lassen sich mit ihnen auf jeden Fall Menschen umbringen. Doch ein Krieg ist kein Erlebnismuseum, es gilt jeden noch so geringen Vorteil für die eigene Seite zu nutzen. Anscheinend geht den Streitkräften Russlands durch den Ukraine-Krieg aber immer mehr das Material aus. Nachdem Moskau bereits im Frühjahr durch den Einsatz veralteter Panzer aus der Sowjetzeit für Schlagzeilen gesorgt hatte, sind jetzt althergebrachte Handfeuerwaffen an der Reihe.

Ein Video, das am Mittwoch (12. Juli) vom ukrainischen Militär auf Twitter veröffentlicht wurde, zeigt, wie Reservisten der russischen Streitkräfte diverse Waffen aus Holzkisten hervorholen, die alle schon mindestens 80 Jahre auf dem Buckel haben. Der Bekleidung der Soldaten nach zu urteilen, handelt es sich um einen Stützpunkt, der ein gutes Stück hinter der Front liegt. Die Männer tragen teilweise Badelatschen und kurze Hosen. Als Erstes zieht der Protagonist eine Thompson Maschinenpistole aus einem der Holzkästen. Die Waffe wurde während des Ersten Weltkriegs in den USA entwickelt.

Warten auf den ukrainischen Großangriff? Russische Soldaten sind in der Region Saporischschja in Position gegangen. © IMAGO/Konstantin Mihalchevskiy

Wie in einem Museum: Zahlreiche Waffen aus beiden Weltkriegen und dem Vietnamkrieg

Im Zweiten Weltkrieg kam sie in großem Stil bei den Alliierten Streitkräften zum Einsatz. Ihre Bekanntheit erlangte sie außerdem durch die Verwendung von Polizeikräften und Kriminellen in den USA. Während der Prohibition wurden viele Morde der Mafia mit einer „Thommy-Gun“ verübt, was der Waffe den Spitznamen „Chicago typewriter“ eingebracht hat. Auch weitere ikonische Gewehre werden in dem Video gezeigt, unter anderem eine in den späten 1930ern in der Sowjetunion entwickelte Tokarew SWT. Die Waffe habe damals als sehr fortschrittlich gegolten, schreibt die Kyiv Post. Ein weiteres Gewehr aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das im Video hervorgeholt wird, ist die PPSh “Shpagin” Maschinenpistole der Roten Armee.

Ebenfalls aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stammt ein RPD Maschinengewehr aus sowjetischer Produktion. In den Holzkisten finden die Männer allerdings auch noch ältere Stücke, zum Beispiel ein Moisin-Nagant Repetiergewehr. Die Waffe wurde 1891 entwickelt und blieb bis nach dem Zweiten Weltkrieg die Standardwaffe der sowjetischen Infanterie. Die Herstellung endete daher erst 1965. „Unglaublich cool“, sagt einer der Männer laut Kyiv Post dazu. Es gibt allerdings auch vergleichsweise moderne Waffen im Video zu sehen. Die gezeigte AKS Kalaschnikow stammt immerhin aus der Zeit des Vietnamkriegs (1955 bis 1975), quasi eine Neuheit.

Die Ukrainer freuen sich: „Das ist genau das, was man braucht, um Streumunition zu bekämpfen“

„Das ist genau das, was man braucht, um Streumunition zu bekämpfen“, lautet der zynische Kommentar eines pro-ukrainischen Posters unter dem ursprünglichen Artikel. Und auf der Seite der Kyiv Post kommentiert jemand: „Wissen die Zs, dass diese Waffen auf dem Markt für Sammler viel Geld einbringen?“ Die Soldaten im Video scheinen mit der Ausrüstung nicht unzufrieden zu sein. Nachdem dem Test der Funktionsfähigkeit werden die Waffen halbwegs vorsichtig in die Kiste zurückgelegt. Wladimir Putin kann beruhigt sein, die Museumsstücke werden gut behandelt. (Tadhg Nagel)

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen