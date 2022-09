Besuch in Berlin

dpatopbilder – 04.09.2022, Berlin: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) begrüßt Denys Schmyhal, Ministerpräsident der Ukraine, zu einem Gespräch im Schloss Bellevue. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © dpa

Denys Schmyhal, Ministerpräsident des Kabinetts von Präsident Wolodymyr Selenskyj, hat bei einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin für die bisherige deutsche Hilfe im Abwehrkampf gegen die russischen Invasoren gedankt. Bei dem Treffen mit dem Bundespräsidenten sei es um die militärische Lage in der Ukraine, um weitere Verschärfungen der Sanktionen gegen Russland und um weitere Waffenlieferungen an die Ukraine gegangen, berichtete Schmyhal am Sonntag via Twitter.

Er habe sich „für die Solidarität mit den Ukrainern und die Unterstützung bedankt“, schrieb Schmyhal.

Bundespräsident Steinmeier habe zugesichert, dass Deutschland „weiter zuverlässig solidarisch an der Seite der Ukraine stehen“ werde, bestätigte eine Sprecherin des Bundespräsidenten auf Twitter. Die beiden Politiker hätten sich auch über „Hilfe beim Wiederaufbau der Ukraine“ ausgetauscht.

Vor seinem Besuch hatte Schmyhal von der Bundesregierung die Lieferung von Kampfpanzern gegen die Russen gefordert. „Wir benötigen einen Wandel in der Philosophie der Waffenlieferungen. Damit meine ich: Es sollten auch moderne Kampfpanzer geliefert werden.“ Davon war am Sonntag nicht mehr die Rede. afp/dpa