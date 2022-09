Berlusconi äußert vor Italien-Wahl Verständnis für Putins Ukraine-Krieg

Von: Moritz Serif

Italien wird am 25. September 2022 ein neues Parlament wählen. © Oliver Weiken/dpa

Silvio Berlusconi hat mit Äußerungen über Wladimir Putin kurz vor den Italien-Wahlen heftige Kritik ausgelöst.

Rom – Der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat drei Tage vor der Parlamentswahl in Italien mit verständnisvollen Äußerungen über den russischen Staatschef Wladimir Putin für Wirbel gesorgt. Putin sei von der russischen Bevölkerung und seinem Umfeld zum Einmarsch in der Ukraine „gedrängt“ worden, sagte Berlusconi dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Rai. Vor kurzem gab es einen Nazi-Skandal um die Partei von Meloni.

Berlusconi unterhält langjährige Verbindungen zu Putin. Der frühere Regierungschef und seine konservative Forza Italia (FI) gehören einem Bündnis rechtsgerichteter Parteien an, das den Umfragen zufolge beste Chancen auf den Wahlsieg hat. Zu dem Bündnis gehört auch die ultrarechte Partei Fratelli d‘Italia (FDI), deren Vorsitzende Giorgia Meloni Ministerpräsidentin werden könnte.

Berlusconi äußert Verständnis: „Putin hat sich in einer dramatischen Situation wiedergefunden“

„Putin hat sich in einer wirklich schwierigen und dramatischen Situation wiedergefunden“, sagte Berlusconi in dem Interview. „Eine Mission der beiden pro-russischen Donbass-Republiken“ sei nach Moskau gereist, um Putin um Hilfe zu bitten. Die Mission habe dem Kreml-Chef gesagt, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Angriffe der ukrainischen Streitkräfte auf die Armee der Separatisten verstärkt habe.

Putin sei dann von der russischen Bevölkerung, seiner Partei und seinen Ministern zu dem Militäreinsatz in der Ukraine „gedrängt“ worden, sagte Berlusconi weiter. Ursprünglich geplant gewesen sei, dass die russischen Truppen innerhalb einer Woche Kiew erreichen sollten. Die Selenskyj-Regierung habe durch eine „Regierung anständiger Menschen“ ersetzt werden und die russischen Truppen innerhalb einer Woche wieder abziehen sollen.

Italien-Wahl: Berlusconi-Äußerungen lösen heftige Kritik aus

Berlusconis Äußerungen lösten heftige Kritik aus. Der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, Enrico Letta, sprach von „skandalösen und schwerwiegenden Erklärungen“. Berlusconi sagte im Nachhinein, seine Äußerungen seien „verallgemeinert und vereinfacht“ worden. Zudem nannte er den Krieg „nicht zu rechtfertigen“.

Berlusconi war am Donnerstag auf einer Wahlkampfkundgebung des Rechtsbündnisses in Rom aufgetreten. Dabei wirkte der 85-jährige Medienmogul körperlich angeschlagen und schien Hilfe beim Weg an das Rednerpult zu benötigen.

Im Jahr 2015 hatte eine gemeinsame Weinprobe Berlusconis mit Putin Kontroversen ausgelöst, die auf der im Jahr zuvor von Russland annektierten Halbinsel Krim stattgefunden hatte. Auch der frühe italienische Innenminister Matteo Salvini, dessen rechtspopulistische Lega ebenfalls zu dem Rechtsbündnis gehört, gilt als Unterstützer Putins. (mse/afp)