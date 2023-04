Berliner SPD will unbedingt mit der CDU regieren – selbst bei knappen Ergebnis

Von: Moritz Serif

An diesem Sonntag wird das Ergebnis der Mitgliederbefragung bekannt gegeben. Einige Politiker stellen sich gegen eine Große Koalition.

Berlin - Die Berliner SPD will unbedingt mit der CDU regieren. Laut ihres Vorsitzenden Raed Saleh selbst dann, wenn es nur eine knappe Zustimmung ihrer Mitglieder zum Koalitionsvertrag mit der CDU gäbe. „Eine Mehrheit ist eine Mehrheit“, sagte Saleh am dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auf die Frage, ob seine Partei auch mit nur 51 Prozent Zustimmung der Mitglieder in die Koalition eintreten werde. Die Befragung der seit Wochen streitenden Mitglieder endet an diesem Freitag, am Sonntag soll das Ergebnis bekannt gegeben werden.

Den Grünen sei das Thema „bezahlbares Berlin“ nicht so wichtig wie der SPD, sagte Saleh. „Dann ist ein Bündnis mit der CDU diesmal besser für Berlin.“ Sein Herzenswunsch sei eine Hauptstadt, „die alle davor schützt, sich Berlin nicht mehr leisten zu können“. Niemand dürfe verdrängt werden.

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und der Berliner CDU-Chef Kai Wegner wollen eine Koalition eingehen. © Monika Skolimowska/dpa

Berliner CDU laut SPD nicht rassistisch

„Ich will keine reiche Innenstadt und einen armen Rest am Rand wie in London oder Paris“, ergänzte er. Vielmehr solle Berlin ein „zweites Wien“ werden mit einem hohen Anteil an kommunalen und genossenschaftlichem Wohnraum, der für alle bezahlbar sei.

Den Vorwurf der Berliner Jusos, die Christdemokraten seien eine rassistische Partei, wies Saleh zurück. „Das ist nicht fair“, sagte er. Die Berliner CDU habe in ihren Reihen auch Menschen, die durchaus nicht an das moderne Weltbild einer offenen Gesellschaft glaubten. Diese Leute gebe es aber leider vereinzelt auch in der SPD. „Aber wenn man die CDU eine rassistische Partei nennt, würde man damit hunderttausenden von deutschen Christdemokraten Unrecht tun.“

SPD-Mann Kühnert hat bei CDU-Spitzenkandidat Wegner Bauchschmerzen

Insgesamt 18.000 Mitglieder der Berliner Sozialdemokraten sind aufgerufen, über den Koalitionsvertrag abzustimmen. Gegen das geplante Bündnis mit den Christdemokraten gibt es Widerstand in mehreren Kreisverbänden, bei der SPD-Jugendorganisation Jusos und bei Gewerkschaften. Die Bundes-SPD äußerte sich bislang nicht öffentlich zum Mitgliedervotum. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte nun dem Spiegel „die Personale Kai Wegner ist eine, die ich als Berliner für mehr als gewöhnungsbedürftig halte“.

CDU-Spitzenkandidat Wegner würde, wenn das schwarz-rote Bündnis zustande kommt, Franziska Giffey (SPD) als Regierender Bürgermeister ablösen. Dieser Mann verkörpere „wenig von meiner Heimatstadt, in der ich seit bald 34 Jahren lebe“, sagte nun Kühnert weiter. „Mir tut das weh.“