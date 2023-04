Berliner SPD: Mitgliederentscheid polarisiert die Partei

Von: Moritz Serif

In Teilen der Berliner SPD rumort es. Acht Mitglieder der Partei führen aktuell eine Kampagne gegen eine mögliche Große Koalition mit der CDU.

Berlin – Wird die Basis der Berliner SPD dem Koalitionsvertrag mit der CDU zustimmen? Acht bekannte Mitglieder der Partei führen aktuell nämlich eine Kampagne gegen eine mögliche Große Koalition. Darunter befinden sich auch Yannick Haan, Co-Vorsitzender der SPD Mitte, Mehmed König, stellvertretender Landesvorsitzender SPDqueer Berlin und Peter Maaß, Juso-Vorsitzender. Haan kritisierte in der taz eine Verkehrspolitik voller Rückschritte. Außerdem sollte die „Große Koalition in unserem demokratischen System immer eine Ausnahme bleiben“, sagt er. Mit Rot-Rot-Grün oder Schwarz-Grün seien andere Bündnisse möglich.



Berlins SPD-Chef Raed Saleh ist hingegen guter Dinge, dass das Mitgliedervotum seiner Partei zum Koalitionsvertrag positiv ausgeht. „Ich bin optimistisch“, sagte er zum Start der parteiinternen Abstimmung. „Das, was wir verabredet haben, macht das Leben von Hunderttausenden Menschen besser“, so der Politiker. „Deshalb glaube ich, dass viele Parteimitglieder dem Vertrag zustimmen. Aber am Ende hat natürlich die Basis die Entscheidung.“ Diese müsse sich eine eigene Meinung bilden. „Da ist jeder einzelne, jede einzelne gefragt.“

Der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner und die noch amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nach dem ersten Verhandlungstermin. © Fabian Sommer/dpa

Berliner SPD: Mitgliedsvotum entscheidet über Koalition mit CDU

Das mit dem Wahlsieger CDU ausgehandelte Regierungsprogramm trage eine sozialdemokratische Handschrift, so Saleh mit Blick auf die nicht wenigen innerparteilichen Kritiker der geplanten Koalition. Als Beispiele nannte er die gebührenfreie Bildung und eine Dynamisierung des Landesmindestlohns von aktuell 13,00 Euro je Stunde. Auch das geplante, fünf bis zehn Milliarden schwere Sondervermögen für mehr Klimaschutz oder Maßnahmen für eine Stadt der Vielfalt wie die Schaffung eines Queer-Beauftragten oder eines Aktionstages gegen Muslimfeindlichkeit jedes Jahr am 15. März seien wichtige Punkte. Ob diese Punkte ausreichen, um die Mitglieder zu überzeugen, wird sich indes noch zeigen müssen.

Ergebnis des Mitgliedervotums wird am 23. April verkündet

Das Ergebnis des Mitgliedervotums, das per Briefabstimmung abläuft, soll am 23. April verkündet werden. Im Verlauf der kommenden Wochen plant die SPD sechs interne Mitgliederforen zu dem Thema, zu denen jedes SPD-Mitglied kommen kann. „Diese Diskussion tut der Partei gut, meinte Saleh. „Solche Debatten haben uns immer stark gemacht.“ Er freue sich auf die kommenden drei Wochen, denn das Mitgliedervotum sei Ausdruck einer lebendigen sozialdemokratischen Partei. Dazu gehörten auch kritische Meinungen, die „willkommen“ seien und die er respektiere. (mse/dpa)